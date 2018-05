TQLC Mỹ sắm thêm 15.000 súng trường tiên tiến M27 với “giá bèo“

Theo Military.com, hợp đồng trị giá 29,4 triệu USD này được trao cho một công ty con của H&K ở Ashburn, bang Virginia, Mỹ. Theo đó, công ty này sẽ cung cấp ít nhất 15.000 khẩu súng trường M27 cùng phụ kiện kèm cho lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh: Military.com. “Thủy quân lục chiến Mỹ hiện đang phải trả 7,4 triệu USD cho lô súng đầu tiên gồm 5.650 khẩu M27, với mức giá trung bình 1.300 USD/khẩu. Đó là mức giá rẻ hơn so với giá niêm yết của M27 mà Thủy quân lục chiến Mỹ phải trả trước đây vào khoảng 1.700 USD/khẩu”, thông báo của Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết. Ảnh: Wikipedia. Lô súng trường IAR M27 mới này sẽ được trang bị cho Thủy quân lục chiến Mỹ trong năm 2019 để thay thế cho súng cũ M4 vốn phục vụ trong lực lượng này nhiều thập kỷ qua. Ảnh: Accurateshooter.com “Việc trang bị thêm M27 sẽ góp phần tăng cường khả năng chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ trong môi trường hoạt động hiện tại và tương lai”, một quan chức Mỹ cho hay. Ảnh: Accurateshooter.com Trước đó, năm 2008, Mỹ đã đặt mua 6.500 khẩu súng trường M27 từ H&K để thay thế cho mẫu súng máy M249 trong các đơn vị trinh sát, bộ binh. Ảnh: tactical-life.com. Được biết, Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ - Tướng Robert Neller, đã xác nhận với Military.com vào tháng 12/2017 về quyết định thay thế những khẩu M4 bằng M27 trong tương lai gần. Ảnh: tactical-life.com. Từ năm 2016, đã xuất hiện thông tin Thủy quân lục chiến Mỹ đang xem xét khả năng mua M27. Được biết, M27 có thiết kế và độ tin cậy cao hơn hẳn so với M4 nhất là về tầm bắn và độ chính xác. Ảnh: tactical-life.com. “M27 đã được chứng minh là dòng súng trường cực kỳ đáng tin cậy, có độ bền và chính xác cao. M27 xứng đáng là loại súng trường chiến đấu tốt nhất”, nguồn tin cho hay. Ảnh: battlefield.wikia.com. Một lãnh đạo của công ty H&K cho biết, một phần lý do khiến công ty này cung cấp "siêu súng" M27, một biến thể của HK416, cho Thủy quân lục chiến Mỹ với mức giá rẻ hơn trước là vì nhu cầu về mẫu súng trường đang tăng mạnh. Ảnh: usmclife.com Trước đó, Quân đội Pháp cũng đã đặt mua 100.000 súng trường HK416 trong 10 năm tới để thay thế dòng súng trường FAMAS hiện tại của quân đội nước này. Ảnh: sadefensejournal.com Ngoài ra, vào tháng 10/2017 Đức thông báo rằng quân đội nước này đã lên kế hoạch mua hơn 1.700 khẩu súng HK416 A7 cho các đơn vị đặc nhiệm. Ảnh: popularairsoft.com Mời độc giả xem thêm video: Mỹ có kế hoạch thay thế 50.000 súng trường AK-47 của Nga hồi năm 2017 (Nguồn: VTC14)

Theo Military.com, hợp đồng trị giá 29,4 triệu USD này được trao cho một công ty con của H&K ở Ashburn, bang Virginia, Mỹ. Theo đó, công ty này sẽ cung cấp ít nhất 15.000 khẩu súng trường M27 cùng phụ kiện kèm cho lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh: Military.com. “Thủy quân lục chiến Mỹ hiện đang phải trả 7,4 triệu USD cho lô súng đầu tiên gồm 5.650 khẩu M27, với mức giá trung bình 1.300 USD/khẩu. Đó là mức giá rẻ hơn so với giá niêm yết của M27 mà Thủy quân lục chiến Mỹ phải trả trước đây vào khoảng 1.700 USD/khẩu”, thông báo của Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết. Ảnh: Wikipedia. Lô súng trường IAR M27 mới này sẽ được trang bị cho Thủy quân lục chiến Mỹ trong năm 2019 để thay thế cho súng cũ M4 vốn phục vụ trong lực lượng này nhiều thập kỷ qua. Ảnh: Accurateshooter.com “Việc trang bị thêm M27 sẽ góp phần tăng cường khả năng chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ trong môi trường hoạt động hiện tại và tương lai”, một quan chức Mỹ cho hay. Ảnh: Accurateshooter.com Trước đó, năm 2008, Mỹ đã đặt mua 6.500 khẩu súng trường M27 từ H&K để thay thế cho mẫu súng máy M249 trong các đơn vị trinh sát, bộ binh. Ảnh: tactical-life.com. Được biết, Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ - Tướng Robert Neller, đã xác nhận với Military.com vào tháng 12/2017 về quyết định thay thế những khẩu M4 bằng M27 trong tương lai gần. Ảnh: tactical-life.com. Từ năm 2016, đã xuất hiện thông tin Thủy quân lục chiến Mỹ đang xem xét khả năng mua M27. Được biết, M27 có thiết kế và độ tin cậy cao hơn hẳn so với M4 nhất là về tầm bắn và độ chính xác. Ảnh: tactical-life.com. “M27 đã được chứng minh là dòng súng trường cực kỳ đáng tin cậy, có độ bền và chính xác cao. M27 xứng đáng là loại súng trường chiến đấu tốt nhất”, nguồn tin cho hay. Ảnh: battlefield.wikia.com. Một lãnh đạo của công ty H&K cho biết, một phần lý do khiến công ty này cung cấp "siêu súng" M27, một biến thể của HK416 , cho Thủy quân lục chiến Mỹ với mức giá rẻ hơn trước là vì nhu cầu về mẫu súng trường đang tăng mạnh. Ảnh: usmclife.com Trước đó, Quân đội Pháp cũng đã đặt mua 100.000 súng trường HK416 trong 10 năm tới để thay thế dòng súng trường FAMAS hiện tại của quân đội nước này. Ảnh: sadefensejournal.com Ngoài ra, vào tháng 10/2017 Đức thông báo rằng quân đội nước này đã lên kế hoạch mua hơn 1.700 khẩu súng HK416 A7 cho các đơn vị đặc nhiệm. Ảnh: popularairsoft.com Mời độc giả xem thêm video: Mỹ có kế hoạch thay thế 50.000 súng trường AK-47 của Nga hồi năm 2017 (Nguồn: VTC14)