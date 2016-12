Top sự kiện quân sự Việt Nam khó quên nhất năm 2016

Một trong những sự kiện nổi bật nhất liên quan tới quân sự Việt Nam trong năm 2016 là việc Tổng thống Obama tuyên bố tại Hà Nội chính thức dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã góp phần mở ra trang quan hệ quốc phòng mới giữa hai nước Việt – Mỹ. Nguồn ảnh: Reuters Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, khúc mắc ở phía trước, tuy nhiên sự kiện này mở ra cơ hội lớn cho Quân đội Nhân dân Việt Nam có thể mua sắm các trang bị vũ khí hiện đại từ Mỹ và các nước châu Âu trong tương lai gần. Các chuyên gia quốc tế tin rằng, tiêm kích F-16, máy bay săn ngầm P-3C Orion là những vũ khí Mỹ mà Việt Nam quan tâm nhất hiện nay. Nguồn ảnh: Aviation Explorer Năm 2016 cũng đánh dấu một bước phát triển hơn nữa của Không quân Nhân dân Việt Nam. Theo đó, chúng ta đã chính thức có Trung đoàn tiêm kích Su-30MK2 thứ 3 – Trung đoàn 927 đóng tại sân bay Kép, Bắc Giang. Sự kiện này cũng đồng nghĩa với việc cả ba miền Bắc – Trung – Nam đều đã được Su-30MK2 bảo vệ. Nguồn ảnh: Báo PK-KQ Giữa tháng 11/2016, sau một thời gian dài huấn luyện làm chủ Su-30MK2 tại Trung đoàn 923 Yên Thế anh hùng. Các phi công của 927 đã điều khiển Su-30MK2 bay chuyển trường thành công tốt đẹp về Kép, Bắc Giang. Nguồn ảnh: Báo PK-KQ Năm 2016 cũng đánh dấu việc Quân đội Nhân dân Việt Nam có những hoạt động diễn tập quốc tế quy mô lớn với các nước trong khu vực. Điển hình là sự kiện diễn tập ADMM+ về an ninh hàng hải và chống khủng bố tại Brunei và Singapore vào cuối tháng 4, đầu tháng 5. Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cử tàu tên lửa 381 và một đội đặc công tham gia các hoạt động diễn tập. Nguồn ảnh: QĐND Ngoài ra, trong năm 2016, Việt Nam đã tham gia các cuộc diễn tập hải quân chung KOMODO 2016 tại Indonesia, Hổ mang vàng tại Thái Lan với tư cách là quan sát viên và FTX... Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Một sự kiện nhưng rất khó quên với quân sự Việt Nam năm 2016 là vấn đề an toàn hàng không. 3 vụ tai nạn máy bay quân sự Su-30MK2, CASA 212 và EC130T2 khiến 13 quân nhân hi sinh là mất mát đau thương với Không quân Nhân dân Việt Nam nói riêng và toàn quân nói chung. Nguồn ảnh: VOV Hi vọng rằng trong năm 2017, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ đảm bảo tốt hơn vấn đề an toàn bay trong quá trình huấn luyện, chiến đấu. Ảnh: Động cơ máy bay CASA 212 gặp nạn hồi tháng 6 nằm dưới biển. Nguồn ảnh: Netnews Về công nghiệp quốc phòng, năm 2016 cũng là năm đáng nhớ với hàng loạt thành tựu khoa học quân sự “made in Vietnam”. Các nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã thực hiện thành công hàng loạt đề tài nâng cấp, sửa chữa lớn nhiều khí tài tối tân và chế tạo được nhiều vũ khí hiện đại. Ví dụ điển hình, nhà máy A32 đại tu thành công máy bay tiêm kích Su-27UBK; nhà máy Ba Son hạ thủy và bàn giao 2 tàu tên lửa M; các viện – nhà máy nghiên cứu chế tạo hệ thống radar, sửa chữa module khí tài tên lửa S-300PMU1….Nguồn ảnh: QPVN Về trang bị của quân đội ta trong năm 2016, đáng lưu ý là tàu ngầm Kilo cuối cùng dành cho Hải quân Việt Nam mang tên 187 Bà Rịa-Vũng Tàu đã hoàn tất việc chế tạo, bàn giao kỹ thuật tại Nga và đang trên đường về Việt Nam. Có thể trong tháng 1/2017, Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ gia nhập Lữ đoàn 189 tại Cam Ranh. Nguồn ảnh: Sina Đặc biệt, sau một thời gian dài chế tạo, nhà máy đóng tàu AM Gorky tại Cộng hòa Tartastan đã hạ thủy và bước đầu đưa vào thử nghiệm cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 11661E thứ 3 và thứ 4 của Việt Nam. Dự kiến, năm sau chúng ta sẽ nhận cặp tàu này. Nguồn ảnh: Zelenodolsky Các báo chí quốc tế trong năm 2016 cũng khá nóng khi ngày càng có nhiều thông tin cho thấy khả năng Việt Nam sẽ mua xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại T-90MS để thay thế cho một phần trang bị cũ T-54/55, T-62. Tuy hợp đồng có lẽ chưa được ký kết nhưng xem ra triển vọng là rất lớn. Nguồn ảnh: Infowars

