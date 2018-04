Top 3 khẩu súng trường Nga khiến kẻ địch “kinh hồn bạt vía”

1. Trong những mẫu súng trường Nga tốt nhất hiện tại thì ShAK-12 có thiết kế đặc biệt nhất, bản thân thiết kế này cũng mang lại cho nó sức mạnh hỏa lực đáng sợ, với khả năng bắn đạn xuyên qua những bức tường kiên cố nhất. Ảnh: RBTH. Theo các nhà phát triển, mẫu súng trường tấn công cỡ lớn này được thiết kế để chiến đấu trong môi trường đô thị và được trang bị cho Lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz của Nga vào năm 2017. Ảnh: Janes.com. Sử dụng loại đạn 12,7x55mm, ShAK-12 có thể “hạ gục” mục tiêu được bảo vệ bằng loại giáp hạng nặng hoặc nấp sau tường gạch. Súng trường ShAk-12 có thể được nạp đạn xuyên giáp, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa tới 300 mét. Ảnh: Reddit. 2. Cái tên tiếp theo là súng trường bắn tỉa DXL-3, do một công ty tư nhân của Nga phát triển từ năm 2010, hiện nay vẫn còn trong biên chế của Lực lượng cận vệ liên bang (FSO) chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Tổng thống Nga và các quan chức nhà nước cấp cao khác. Ảnh: RBTH. Súng bắn tỉa DXL-3 được làm từ vật liệu nhôm ngành hàng không, có độ bền cao và có thể hoạt động trong môi trường có nhiệt độ từ -45 độ C đến 60 độ C. Ảnh: lobaevarms.com. DXL-3 sử dụng đạn Lapua Magnum .338, cho phép xạ thủ có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa tới 1.800 mét. Ảnh: lobaevarms.com. 3. Được mệnh danh là "kẻ đóng thế" Nikonov AN-94 Abakan là một trong những khẩu súng trường tấn công đầu tiên được chế tạo để thay thế AK-74 trong Quân đội Nga. Khẩu súng này lần đầu tiên xuất hiện ở Nga vào giữa thập niên 1990 và bắt đầu đưa vào trang bị cho một số lực lượng đặc nhiệm của nước này vào năm 1997. Ảnh: RBTH. Súng trường AN-94 sử dụng loại đạn 5,45 x 39 mm và đã khắc phục được nhược điểm chính của AK-74, đó là độ chính xác khi bắn. Ảnh: Wikipedia. AN-94 có chiều dài 943 mm khi tính cả báng súng và 728 mm khi rút gọn, trọng lượng 3,85 kg; kích cỡ nòng là 405 mm. Khẩu súng này có thể bắn 1800 viên/phút với chế độ bắn hai viên và 600 viên/phút với chế độ bắn tự động. Ảnh: Military-Today.com. Mời độc giả xem thêm video: Người dân Nga tự hào về cha đẻ của súng AK-47 (Nguồn: VTC14)

