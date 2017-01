Toàn cảnh quá trình hiện đại hóa Quân đội Trung Quốc

Quân Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc, gọi tắt là Gải Phóng Quân (PLA) từ khi thành lập tới nay đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và hiện đại hóa dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Liên-xô. Hiên nay Quân đội Trung Quốc được xếp hạng quân đội mạnh thứ 3 thế giới chỉ sau Mỹ và Nga. Nguồn ảnh: bigmir.net Công cuộc cải cách trong Quân đội Trung Quốc bắt đầu ngay từ khi thành lập. Kể từ tháng 11/1949, các đơn vị đầu tiên của không quân đã được thành lập. Tháng 4/1950, thành lập lực lượng Hải quân. Cũng trong năm 1950, lần lượt các lực lượng pháo binh, tăng-thiết giáp, phòng không, công an và dân quân công nhân và nông dân, phòng hóa, bộ đội đường sắt, thông tin liên lạc, pháo binh 2 (lực lượng tên lửa hạt nhân) và những đơn vị khác. Nguồn ảnh: bigmir.net Trong những năm 1950, với sự giúp đỡ của Liên Xô đã lột xác PLA từ một đội quân nông dân thành quân đội tương đối hiện đại thời kỳ đó. Một phần của quá trình này là thành lập 13 quân khu vào năm 1955. Nguồn ảnh: bigmir.net Kể từ khi chiến thắng cuộc nội chiến và sự ra đời nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), quân số PLA đã giảm dần, mặc dù vẫn lớn nhất thế giới. Đồng thời giảm số lượng các quân khu: trong năm 1960 số lượng đã giảm xuống còn 11, trong cải cách 1985-1988 chỉ còn 7. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao trình độ đào tạo quân sự và vũ khí thiết bị kỹ thuật, phát triển tiềm năng chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Nguồn ảnh: bigmir.net Một trong "bốn hiện đại hóa", được công bố bởi Thủ tướng Chu Ân Lai vào năm 1978, là việc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang. Trong đó, quân đội sẽ giảm quy mô, và tăng cường tỉ lệ các loại vũ khí, trang thiết bị quân sự hiện đại. Nguồn ảnh: bigmir.net Từ những năm 1980, Quân đội Trung Quốc đã thay đổi đáng kể. Trước đó, chủ yếu là lục quân, bởi vì Trung Quốc cho rằng mối đe dọa quân sự chính là "mối đe dọa từ phía bắc" – từ phía Liên Xô. Trong những năm 1980, xu hướng gia tăng tiềm lực quân sự chủ yếu vì vấn đề Đài Loan độc lập dưới sự hâu thuẫn của Mỹ, và các cuộc xung đột trên biển mà quốc gia tự khơi mào. Nguồn ảnh: bigmir.net Diện mạo của quân đội đã thay đổi - có sự chuyển đổi dần dần từ việc triển khai bộ binh quy mô lớn sang quy mô nhỏ hơn, nhưng được trang bị tốt, cơ động cao khi hiệp đồng với các lực lượng không quân và hải quân. Nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình nhấn mạnh rằng PLA nên chú ý nhiều hơn đến chất lượng hơn là số lượng. Năm 1985, quân đội Trung Quốc đã cắt giảm 1 triệu quân, và vào năm 1997 là 500 nghìn, hiện còn 2,5 triệu quân thường trực. Nguồn ảnh: bigmir.net Trung Quốc đang theo sát các cuộc xung đột quân sự toàn cầu, đồng thời tích cực nghiên cứu kinh nghiệm các cuộc cải cách quân sự ở Liên Xô (Nga), châu Âu và Mỹ. PLA đã không còn chuẩn bị cho các chiến dịch lục quân quy mô lớn, mà tăng cường hiện đại hóa cho các xung đột nhỏ với việc sử dụng các vũ khí công nghệ cao, thậm chí ở cả bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Nguồn ảnh: bigmir.net PLA ngày càng đầu tư hơn cho sự cơ động, trinh sát-tình báo, thông tin và chiến tranh không gian mạng. PLA có trong trang bị các loại vũ khí mua của Nga - các tàu khu trục mới nhất, máy bay, hệ thống tên lửa, cũng như rất nhiều vũ khí sản xuất trong nước - máy bay chiến đấu J-10, tàu ngầm lớp Tấn, tàu sân bay Liêu Ninh, xe tăng Type 99 và nhiều phương tiện khác. Nguồn ảnh: bigmir.net Công cuộc cải cách quân sự và hiện đại hóa quân đội Trung Quốc hướng tới một quân đội có chất lượng đào tạo cao, đặc biệt là trẻ hóa đội ngũ sĩ quan, thêm vào những cấp ngạch sĩ quan mới. Nguồn ảnh: bigmir.net Thay vì 116 trường quân sự, PLA đã thành lập thêm vài chục trường quân sự mới - Đại học Quốc phòng, trường Sĩ Quan chỉ huy Lục Quân, đại học sư phạm Quân sự, Viện kinh tế-quân sự, Học Viện Quân Sự Quan hệ Quốc tế,.... Hoàn thành nhiệm vụ đăt ra bởi bộ chỉ huy quân sự vào năm 2000, đó là tất cả các sĩ quan phải có trình độ đại học. Nguồn ảnh: bigmir.net Hiện nay, chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc và tự nguyện, trong lực lượng dân quân và dự bị động viên. Thời hạn nghĩa vụ quân sự bắt buộc được giảm ở tất cả các quân binh chủng của lực lượng vũ trang còn 2 năm. Loại bỏ chế độ khẩn cấp, kéo dài 8-12 năm trước đó và đưa vào chế độ phục vụ theo hợp đồng trong thời gian không ít hơn 3 và không quá 30 năm. Nguồn ảnh: bigmir.net Nếu như trước đậy, mục đích chính cuộc cái cách quân sự PLA là giành được ưu thế so với các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương để đảm bảo an ninh đất nước, thì bây giờ là vai trò của lực lượng quân sự trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia được nhìn thấy trong một bối cảnh toàn cầu. PLA tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và sứ mệnh nhân đạo quốc tế, Hải quân Trung Quốc tham gia vào cuộc chiến quốc tế chống hải tặc tại Vịnh Aden. Nguồn ảnh: bigmir.net Chiến lược của Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự xem xét các chính trị, kinh tế và quân sự. Cải cách PLA phải đảm bảo an ninh và đoàn kết dân tộc của đất nước. Điều này, không chỉ bao gồm việc bảo vệ đất đai, biên giới biển và vùng trời của Trung Quốc, mà còn đảm bảo an ninh đất nước ở tất cả các mức độ trong quá trình phát triển chiến lược của mình. Nguồn ảnh: bigmir.net Từ năm 2006, Trung Quốc đã và đang thực hiện chương trình "Hiện đại hóa quốc phòng và các lực lượng vũ trang". Có thể nói chắc chắn rằng giai đoạn đầu tiên của chương trình này, bao gồm cả việc tạo ra các nguyên tắc cơ bản. Cho đến năm 2020, Đảng Cộng Sản Trung Quốc hy vọng sẽ đạt được thành tựu của cái gọi là các lĩnh vực then chốt hiện đại hóa lực lượng vũ trang Trung Quốc. Nguồn ảnh: bigmir.net

Quân Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc, gọi tắt là Gải Phóng Quân (PLA) từ khi thành lập tới nay đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và hiện đại hóa dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Liên-xô. Hiên nay Quân đội Trung Quốc được xếp hạng quân đội mạnh thứ 3 thế giới chỉ sau Mỹ và Nga. Nguồn ảnh: bigmir.net Công cuộc cải cách trong Quân đội Trung Quốc bắt đầu ngay từ khi thành lập. Kể từ tháng 11/1949, các đơn vị đầu tiên của không quân đã được thành lập. Tháng 4/1950, thành lập lực lượng Hải quân. Cũng trong năm 1950, lần lượt các lực lượng pháo binh, tăng-thiết giáp, phòng không, công an và dân quân công nhân và nông dân, phòng hóa, bộ đội đường sắt, thông tin liên lạc, pháo binh 2 (lực lượng tên lửa hạt nhân) và những đơn vị khác. Nguồn ảnh: bigmir.net Trong những năm 1950, với sự giúp đỡ của Liên Xô đã lột xác PLA từ một đội quân nông dân thành quân đội tương đối hiện đại thời kỳ đó. Một phần của quá trình này là thành lập 13 quân khu vào năm 1955. Nguồn ảnh: bigmir.net Kể từ khi chiến thắng cuộc nội chiến và sự ra đời nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), quân số PLA đã giảm dần, mặc dù vẫn lớn nhất thế giới. Đồng thời giảm số lượng các quân khu: trong năm 1960 số lượng đã giảm xuống còn 11, trong cải cách 1985-1988 chỉ còn 7. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao trình độ đào tạo quân sự và vũ khí thiết bị kỹ thuật, phát triển tiềm năng chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Nguồn ảnh: bigmir.net Một trong "bốn hiện đại hóa", được công bố bởi Thủ tướng Chu Ân Lai vào năm 1978, là việc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang. Trong đó, quân đội sẽ giảm quy mô, và tăng cường tỉ lệ các loại vũ khí, trang thiết bị quân sự hiện đại. Nguồn ảnh: bigmir.net Từ những năm 1980, Quân đội Trung Quốc đã thay đổi đáng kể. Trước đó, chủ yếu là lục quân, bởi vì Trung Quốc cho rằng mối đe dọa quân sự chính là "mối đe dọa từ phía bắc" – từ phía Liên Xô. Trong những năm 1980, xu hướng gia tăng tiềm lực quân sự chủ yếu vì vấn đề Đài Loan độc lập dưới sự hâu thuẫn của Mỹ, và các cuộc xung đột trên biển mà quốc gia tự khơi mào. Nguồn ảnh: bigmir.net Diện mạo của quân đội đã thay đổi - có sự chuyển đổi dần dần từ việc triển khai bộ binh quy mô lớn sang quy mô nhỏ hơn, nhưng được trang bị tốt, cơ động cao khi hiệp đồng với các lực lượng không quân và hải quân. Nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình nhấn mạnh rằng PLA nên chú ý nhiều hơn đến chất lượng hơn là số lượng. Năm 1985, quân đội Trung Quốc đã cắt giảm 1 triệu quân, và vào năm 1997 là 500 nghìn, hiện còn 2,5 triệu quân thường trực. Nguồn ảnh: bigmir.net Trung Quốc đang theo sát các cuộc xung đột quân sự toàn cầu, đồng thời tích cực nghiên cứu kinh nghiệm các cuộc cải cách quân sự ở Liên Xô (Nga), châu Âu và Mỹ. PLA đã không còn chuẩn bị cho các chiến dịch lục quân quy mô lớn, mà tăng cường hiện đại hóa cho các xung đột nhỏ với việc sử dụng các vũ khí công nghệ cao, thậm chí ở cả bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Nguồn ảnh: bigmir.net PLA ngày càng đầu tư hơn cho sự cơ động, trinh sát-tình báo, thông tin và chiến tranh không gian mạng. PLA có trong trang bị các loại vũ khí mua của Nga - các tàu khu trục mới nhất, máy bay, hệ thống tên lửa, cũng như rất nhiều vũ khí sản xuất trong nước - máy bay chiến đấu J-10, tàu ngầm lớp Tấn, tàu sân bay Liêu Ninh, xe tăng Type 99 và nhiều phương tiện khác. Nguồn ảnh: bigmir.net Công cuộc cải cách quân sự và hiện đại hóa quân đội Trung Quốc hướng tới một quân đội có chất lượng đào tạo cao, đặc biệt là trẻ hóa đội ngũ sĩ quan, thêm vào những cấp ngạch sĩ quan mới. Nguồn ảnh: bigmir.net Thay vì 116 trường quân sự, PLA đã thành lập thêm vài chục trường quân sự mới - Đại học Quốc phòng, trường Sĩ Quan chỉ huy Lục Quân, đại học sư phạm Quân sự, Viện kinh tế-quân sự, Học Viện Quân Sự Quan hệ Quốc tế,.... Hoàn thành nhiệm vụ đăt ra bởi bộ chỉ huy quân sự vào năm 2000, đó là tất cả các sĩ quan phải có trình độ đại học. Nguồn ảnh: bigmir.net Hiện nay, chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc và tự nguyện, trong lực lượng dân quân và dự bị động viên. Thời hạn nghĩa vụ quân sự bắt buộc được giảm ở tất cả các quân binh chủng của lực lượng vũ trang còn 2 năm. Loại bỏ chế độ khẩn cấp, kéo dài 8-12 năm trước đó và đưa vào chế độ phục vụ theo hợp đồng trong thời gian không ít hơn 3 và không quá 30 năm. Nguồn ảnh: bigmir.net Nếu như trước đậy, mục đích chính cuộc cái cách quân sự PLA là giành được ưu thế so với các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương để đảm bảo an ninh đất nước, thì bây giờ là vai trò của lực lượng quân sự trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia được nhìn thấy trong một bối cảnh toàn cầu. PLA tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và sứ mệnh nhân đạo quốc tế, Hải quân Trung Quốc tham gia vào cuộc chiến quốc tế chống hải tặc tại Vịnh Aden. Nguồn ảnh: bigmir.net Chiến lược của Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự xem xét các chính trị, kinh tế và quân sự. Cải cách PLA phải đảm bảo an ninh và đoàn kết dân tộc của đất nước. Điều này, không chỉ bao gồm việc bảo vệ đất đai, biên giới biển và vùng trời của Trung Quốc, mà còn đảm bảo an ninh đất nước ở tất cả các mức độ trong quá trình phát triển chiến lược của mình. Nguồn ảnh: bigmir.net Từ năm 2006, Trung Quốc đã và đang thực hiện chương trình "Hiện đại hóa quốc phòng và các lực lượng vũ trang". Có thể nói chắc chắn rằng giai đoạn đầu tiên của chương trình này, bao gồm cả việc tạo ra các nguyên tắc cơ bản. Cho đến năm 2020, Đảng Cộng Sản Trung Quốc hy vọng sẽ đạt được thành tựu của cái gọi là các lĩnh vực then chốt hiện đại hóa lực lượng vũ trang Trung Quốc. Nguồn ảnh: bigmir.net