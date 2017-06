Tỏ tường thiết bị ngắm điểm đỏ trên súng trường hiện đại

Cấu tạo của thiết bị ngắm điểm đỏ hay còn có tên tiếng anh là Red dot Sight chỉ bao gồm một kính ngắm thông thường và một chùm tia laze màu đỏ được chiếu lên kính ngắm. Tia laze màu đỏ này có thể điều chỉnh được độ cao thấp, lệch trái phải để phù hợp với từng loại súng khác nhau. Nguồn ảnh: Youtube. Tùy từng kiểu thiết bị ngắm điểm đỏ khác nhau mà sẽ có cấu tạo khác nhau, có thể thiết bị sẽ bao gồm một kính ngắm khuếch đại có độ phóng lớn hình ảnh mục tiêu từ 0,3 tới 1 lần hoặc chỉ đơn giản là một tấm kính đơn thuần với chấm đỏ được hiển thị lên phía trên. Nguồn ảnh: AT3. Tùy theo từng kiểu thiết kế mà giá thành của một bộ thiết bị ngắm red dot sight sẽ khác nhau, có thể giao động từ vài chục USD cho tới cả nghìn USD. Tuy nhiên đây thực sự là một thiết bị rất đáng đồng tiền, nó cho phép người lính tác chiến trong môi trường thiếu ánh sáng rất tốt khi mà mắt người bình thường không thể nhìn thấy đầu ruồi của khẩu súng được. Nguồn ảnh: Youtube. Một bộ thiết bị ngắm red dot đắt tiền bao gồm một mặt kính thông thường không có độ khuếch đại, chuyên dùng để tác chiến cự ly gần, kèm theo đó là một kính ngắm có độ khuếch đại chuyên để điểm xạ, khi không cần điểm xạ, kính ngắm khuếch đại sẽ được gạt ngả sang một bên. Nguồn ảnh: Survival. Do sử dụng chùm tia laze chiếu sáng nên loại kính ngắm này cần dùng tới pin. Trong điều kiện hành quân chiến đấu thiếu thốn, nếu người lính không mang đủ pin dự phòng thì thiết bị này sẽ trở nên vô dụng. Thêm vào đó, việc sử dụng loại thiết bị ngắm này cũng khiến người lính bị ít nhiều cản trở tầm mắt, khó quan sát trọn vẹn được chiến truòng. Nguồn ảnh: Youtube. Một hệ thống kính ngắm khuếch đại trên khẩu M16. Với hệ thống kính ngắm này, người lính sẽ không cần thiết phải áp má hoàn toàn vào báng súng khi ngắm bắn nữa do tâm ngắm điểm đỏ cao hơn khá nhiều so với súng. Tuy nhiên do có độ vênh về chiều cao khá lớn giữa súng và kính ngắm nên người lính sẽ phải điều chỉnh độ xa-gần của mục tiêu trên kính ngắm để đảm bảo độ chính xác. Nguồn ảnh: Optics. Khác với nhắm bắn bằng tia laze chiếu thằng vào đối phương, ngắm bắn theo kiểu điểm đỏ này sẽ giúp người lính đảm bảo bí mật tuyệt đối, đối phương không thể biết được rằng chúng đang bị nhắm bắn. Nguồn ảnh: Buck. Ngoài nhược điểm cần pin để sử dụng, loại thiết bị nhắm bắn này cũng khá nhạy cảm với các tác nhân bên ngoài như va đập mạnh, quăng quật,... do được làm với nhiều bộ phận bằng kính. Dù vậy, với những ưu điểm vượt trội của mình, kính ngắm red dot chính là sự lựa chọn thay thế khá tốt cho các loại tâm ngắm đầu ruồi truyền thống vốn dĩ đã có quá nhiều nhược điểm. Nguồn ảnh: Firl.

