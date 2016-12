Tiết lộ "sốc" về súng trường bắn tỉa mới nhất của Iran

Theo Army Recognition, hôm 12/12 Iran đã tổ chức một buổi thử nghiệm công khai súng trường bắn tỉa Taher do nước này tự thiết kế và chế tạo trong nước. Buổi thử nghiệm Taher được Quân đội Iran thực hiện tại trong trung tâm quân sự ở miền đông nam. Nguồn ảnh: Thông tấn xa Fars. So với các mẫu súng trường bắn tỉa trước đây của Iran, Taher có thiết kế nhỏ gọn hơn rất nhiều bên cạnh đó nó còn sử dụng đạn cỡ 7.62x51mm của NATO thay vì đạn 7.62×54mmR như trước đây. Nguồn ảnh: Thông tấn xa Fars. Cận cảnh súng trường bắn tỉa Taher của Iran với thiết kế khá đơn giản, toàn bộ khẩu súng này chỉ nặng khoảng 4.4kg kể cả ống ngắm quang học. Tuy nhiên nó có điểm khá hạn chế là không sử dụng hộp tiếp đạn mà sử dụng cơ chế bắn từng phát một. Nguồn ảnh: Thông tấn xa Fars. Với thiết kế hiện tại thì Iran còn khá nhiều việc để làm với khẩu súng trường bắn tỉa mới của mình khi nó còn quá nhiều nhược điểm, đó là chưa kể đến độ chính xác khi bắn của Taher. Nguồn ảnh: Thông tấn xa Fars. Hình ảnh binh sĩ Iran bắn thử nghiệm Taher vào hôm 12/12. Tầm bắn hiệu quả của nó được cho là 800m và tối đa lên tới 1.200m Nguồn ảnh: Thông tấn xa Fars. Giống như nhiều mẫu súng trường bắn tỉa hiện đại khác Taher được trang bị hệ thống thanh rail hổ trợ gắn thêm các thiết bị phụ trợ. Nguồn ảnh: Thông tấn xa Fars. Taher được kỳ vọng sẽ thay thế một số dòng súng trường bắn tỉa đã lỗi thời có trong biên chế Quân đội Iran hiện nay, tuy nhiên để làm được vậy nó cần phải được cải tiến nhiều hơn nữa. Nguồn ảnh: Thông tấn xa Fars. Trong buổi lễ giới thiệu Taher, Iran còn giới thiệu một số mẫu ống ngắm và cải tiến mới trên dòng súng trường bắn tỉa huyền thoại Dragunov SVD do Liên Xô chế tạo trước đây. SVD hiện cũng là súng trường bắn tỉa chủ lực của Iran hiện nay. Nguồn ảnh: Thông tấn xa Fars. Trong ảnh là một số mẫu ống ngắm quang học do Iran tự chế tạo dành cho SVD trong đó có cả mẫu ống ngắm quang ảnh nhiệt RU60G và RU120G. Nguồn ảnh: Thông tấn xa Fars. Với RU60G và RU120G, xạ thủ hoàn toàn có thể tác xạ với SVD trong nhiều điều kiện khác nhau không chỉ giới hạn vào ban đêm. Nguồn ảnh: Thông tấn xa Fars. Trọng lượng của một khẩu SVD là khoảng 4.3kg chưa kể đạn, với chiều dài cơ sở 1225mm và dĩ nhiên nó sử dụng cỡ đạn 7.62×54mmR. Tầm bắn hiệu quả của SVD là 800m và tối đa là 1.300m. Nguồn ảnh: Thông tấn xa Fars. Hiện tại SVD được xem là dòng súng trường bắn tỉa hiệu quả nhất thế giới và xuất hiện tại hầu hết mọi cuộc xung đột trên thế giới nhất là tại Trung Đông. Nguồn ảnh: Thông tấn xa Fars.

