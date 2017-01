Tiết lộ nơi tuần dương hạm Ustinov của Nga phục vụ

Theo Bộ Quốc phòng Nga vào cuối tháng 12 năm ngoái Hạm đội Biển Bắc của nước này đã chính thức đưa vào trang bị trở lại tuần dương hạm Đô đốc Ustinov - một trong ba tàu tuần dương lớp Slava có trong biên chế của Hải quân Nga. Được biết để hoàn tất quá trình nâng cấp tàu Đô đốc Ustinov, Hải quân Nga đã mất hơn 4 năm nhưng bù lại nó có thể phục vụ thêm ít nhất vài thập kỷ nữa. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Với việc đưa vào trang bị tàu tuần dương Đô đốc Ustinov, Hạm đội Biển Bắc sẽ sở hữu bộ ba tàu chiến mạnh nhất của Nga hiện nay là tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, tuần dương hạm hạt nhân Pyotr Đại đế và cuối cùng là tuần dương hạm Đô đốc Ustinov. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Đô đốc Ustinov bắt đầu chương trình hiện đại hóa của mình từ năm 2011 tại nhà máy đóng tàu Zvezdochka sau khi trải qua 25 năm phục vụ kể từ khi nó được Hải quân Liên Xô đưa vào trang bị từ năm 1986 và sau đó là Hải quân Nga. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Sau hơn 30 năm phục vụ, hầu hết các tuần dương hạm lớp Slava của Nga đều đã lỗi thời và cần được hiện đại hóa trong đó có tàu Đô đốc Ustinov. Tuy nhiên sức mạnh vũ khí mà chúng được trang bị đã gần đạt tới giới hạn do đó các gói nâng cấp tàu Slava đều tập trung vào việc nâng cấp trang thiết bị điện tử. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Theo đó, đề án nâng cấp tàu Đô đốc Ustinov tập trung vào việc tái trang bị hệ thống radar, với việc trang bị mới: hệ thống radar cảnh báo sớm “Boletus”, hệ thống radar mảng pha trinh sát tầm thấp Fregat-M2M, hệ thống radar trinh sát tầm xa MR-650 Podberezovik-ET2 và hệ thống radar điều khiển hợp nhất MR-800 Flag. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Với thiết kế hệ thống vũ khí cố định trên các tàu Slava, việc nâng cấp hệ thống vũ khí trên gần như là không thể thay vào đó Hải quân Nga chỉ có thể đại tu hoặc sửa chữa các tổ hợp vũ khí này. Do đó về cơ bản tàu Đô đốc Ustinov vẫn sẽ được trang bị hệ thống vũ khí như cũ. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Sức mạnh hỏa lực của các tàu tuần dương Slava từ trước tới nay vẫn là cụm ống phóng tên lửa chống hạm tầm xa P-1000 Vulkan với 16 đơn vị, đi kèm với đó là tổ hợp tên lửa phòng không trên hạm S-300F và OSA-M với hơn 100 đơn vị hổ trợ phòng không tầm xa lẫn tầm ngắn. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Bên cạnh đó, nó còn được trang bị một hải pháo nòng đôi 130mm AK-130 và 6 tổ hợp vũ khí đánh chặn tầm gần AK-630. Vận hành tuần dương hạm này là thủy thủ đoàn hơn 480 người con số này có thể giảm xuống sau khi các tàu Slava được nâng cấp với hệ thống tự động hóa nhiều hơn trước. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Trong ảnh là phao cứu sinh cùng huy hiệu của tàu Đô đốc Ustinov sau khi được tái biên chế cho Hạm đội Biển Bắc vào cuối năm 2016. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Theo thiết kế, lượng giãn nước tối đa của Đô đốc Ustinov là 11.280 tấn với chiều dài thân tàu lên đến 186m và có thể hoạt động liên tục trên biển trong vòng 30 ngày. Nó cũng được thiết kế để có thể hoạt động ở những vùng biển khắc nghiệt nhất trên thế giới ngay cả dưới nhiệt độ -30 độ C điều mà không phải tàu chiến nào của NATO cũng có thể làm được. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

