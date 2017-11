Tiến bộ không ngờ: Việt Nam chế pháo tự hành bánh xích

Mới đây, tại tỉnh An Giang, Quân khu 9 đã tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật năm 2017 có sự tham gia của nhiều lực lượng gồm tăng - thiết giáp, pháo binh và không quân. Bên cạnh các loại vũ khí trang bị thường thấy trong các cuộc diễn tập như xe tăng PT-76, pháo kéo hay thậm chí là Su-30MK2 của Sư đoàn 370, điểm đáng chú ý nhất tại cuộc diễn tập bắn đạn thật này là sự xuất hiện của một phương tiện trông như pháo tự hành nhưng lại được đặt trên bánh xích. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Trong ảnh là phương tiện chiến đấu “lạ” mới xuất hiện trong cuộc diễn tập của Quân khu 9. Có thể thấy rõ, ở thùng xe có một nòng pháo ngắn, còn mẫu khung bệ chở pháo nguyên là dòng xe thiết giáp M548 do Mỹ sản xuất. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Không chỉ một và có 2-3 khẩu pháo “lạ” xuất hiện trong cuộc diễn tập của Quân khu 9. Điều đó có nghĩa đã có số lượng không hề nhỏ pháo tự hành mới này được đưa vào trang bị. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Với việc tích hợp pháo lên khung bệ xe bánh xích, có thể coi đây là một khẩu pháo tự hành đúng nghĩa. Và điều đặc biệt nhất - khả năng rất cao nó là sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Căn cứ vào đặc điểm thân pháo, kích thước thì có khả năng khẩu pháo được tích hợp lên khung bệ xe xích là khẩu 105mm M2A1 do Mỹ sản xuất, hiện được dùng phổ biến trong Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Một lưu ý đặc biệt – hiện Việt Nam đã đưa vào trang bị số lượng nhỏ pháo tự hành 105mm-VN15 thế hệ M1 và M3. Chúng được nhà máy Z751 phát triển trên cơ sở sử dụng khung gầm xe tải Ural-375Đ và Ural-43200710 và cùng sử dụng khẩu pháo 105mm M2A1. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Việc tích hợp pháo 105mm lên khung gầm bánh lốp có lẽ là cơ sở để chúng ta phát triển trên khung gầm xe bánh xích như loại M548. So với phương tiện bánh lốp, xe xích tuy “đi phá đường nhựa” nhưng trên địa hình đồi núi, đường lầy thì nó phát huy tốt khả năng cơ động, leo dốc. Nguồn ảnh: Kênh QPVN M548 là một dòng xe thiết giáp bánh xích do Mỹ phát triển từ những năm 1960 phục vụ mục đích chuyên chở đạn dược, các thiết bị quân sự hỗ trợ chiến đấu. Chúng xuất hiện ở Việt Nam cùng thời điểm chính quyền Mỹ khi đó can thiệp quân sự vào miền Nam Việt Nam. Sau năm 1975, QĐND Việt Nam thu được số lượng lớn M548 trong các kho vũ khí VNCH và tái sử dụng. Nguồn ảnh: Kênh QPVN M548 được thiết kế trên cơ sở cải tạo khung gầm dòng xe thiết giáp chở quân M113 với bộ phận truyền động và khung thân giống hệt, chỉ khác ở việc bố trí lại cabin cũng như thùng hàng lớn ở sau xe. Trên nóc cabin có thể lắp một giá súng trang bị đại liên M2 12,7mm. Nguồn ảnh: Wikipedia M548 trang bị động cơ diesel 6V53 204 mã lực cho tốc độ tối đa 61km/h, dự trữ hành trình 480km. Việc cùng dùng truyền động giống với M113 là một thuận lợi lớn khi Việt Nam đã làm chủ được sửa chữa các dòng xe M113 thu được sau năm 1975. Nguồn ảnh: Wikipedia Trong ảnh, phát bắn chính xác của khẩu pháo 105mm trên pháo tự hành bánh xích. Nguồn ảnh: Kênh QPVN

