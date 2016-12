Tiêm kích L-159 sắp không kích tan tành phiến quân IS

Theo Air Recognition, sau 13 năm chuyển giao chiếc máy bay tiêm kích L-159 cuối cùng cho Không quân Czech – Hãng chế tạo máy bay Aero Vodochody đã bắt đầu tái khởi động lại dây chuyền sản xuất dòng chiến đấu cơ này nhằm phục vụ cho hợp đồng đã ký kết với Không quân Iraq. Nguồn ảnh: Air Recognition. Việc khởi động lại dây chuyền sản xuất L-159 về cơ bản sẽ cần tới một thời gian nhất định khi nó tạm ngưng hoạt động từ cuối năm 2003. Tuy nhiên nhìn chung Aero Vodochody sẽ sớm đưa vào hoạt động trở lại dây chuyền này. Điều này cũng đã được chứng minh khi gần đây Aero Vodochody đã lắp đặt thành công động cơ Honeywell lên trên một khung gầm L-159 mới được sản xuất và thời gian để hoàn thiện một chiếc L-159 khi dây chuyền còn hoạt động chỉ mất khoảng vài tuần. Nguồn ảnh: Aviation History Được biết vào đầu năm 2015, Iraq đã đồng ý đặt mua 12 chiếc L-159A biến thể một chỗ ngồi, 2 chiếc L-159T1 biến thế hai chỗ ngồi dành cho huấn luyện cùng với đó là ba khung gầm cơ sở và phụ tùng thay thế cho dòng chiến đấu cơ này. Những chiếc tiêm kích L-159 đầu tiên được Aero Vodochody chuyển giao cho Không quân Iraq là vào tháng 11/2015 và ngay lập tức số máy bay này được điều động tham gia vào các chiến dịch quân sự chống IS. Nguồn ảnh: balakchiev.com Aero L-159 ALCA là một trong những dòng sản phẩm chủ lực của Aero Vodochody. Nó được phát triển dựa trên mẫu máy bay huấn luyện phản lực L-59 Super Albatros. Dù do Aero Vodochody phát triển nhưng L-159 lại sử dụng khá nhiều công nghệ nhất là trang thiết bị điện tử của Phương Tây nhằm tăng cường khả năng tác chiến của dòng máy bay này cũng như khiến nó hấp dẫn hơn trong mắt khách hàng. Nguồn ảnh: defence 24 Biến thể chiến đấu cơ L-159A của Không quân Iraq hiện tại có thể hoạt động gần như là một mẫu tiêm kích đa năng khi nó vừa có thể đảm nhận nhiệm vụ không đối không, không đối đất và cả trinh sát. L-159A còn được trang bị hệ thống radar đa kênh xung Doppler Grifo-F cho phép máy bay tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết kể cả ban đêm, đây có thể xem như là một lợi thế của Iraq khi phải thực hiện các đợt không kích IS vào ban đêm. Nguồn ảnh: zpravy.idnes.cz Khi phải đối đầu với các tay súng IS vốn không sở hữu lực lượng không quân cũng như hệ thống phòng không đủ mạnh L-159A là sự lựa chọn không hề tồi của Không quân Iraq. Khi chi phí dành cho mẫu chiến đấu cơ này tương đối thấp nhưng khả năng tác chiến của nó lại không hề thua kém các dòng máy bay tấn công mặt đất hiện đại. Nguồn ảnh: Defense Industry Daily Hệ thống động cơ chính của L-159 là động cơ phản lực Honeywell F124 -GA-100 có công suất 6.330lbf cho phép máy bay có thể di chuyển với vận tốc 936km/h ở trần bay tối đa hơn 13.000m. Trọng lượng cất cánh tối đa của nó là 8.000kg. Nguồn ảnh: Defense Industry Daily L-159A được trang bị 7 giá treo vũ khí với khả năng mang theo hơn 2.3 tấn vũ khí các loại trong đó có các dòng tên lửa tấn công mặt đất như AGM-65 Maverick, bom dẫn đường bằng laser và bom không điều khiển. Đối với các mục tiêu tầm thấp L-159A cũng có thể sử dụng pháo tự động PL-20 20mm mà có được trang bị sẵn. Nguồn ảnh: Defense Industry Daily Tầm tác chiến hiệu quả của L-159A khi mang đầy tải chỉ hơn 500km với trang bị tiêu chuẩn của nó gồm có hai quả bom không điều khiển Mk 82 nặng 227kg, hai tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder (có thể thay bằng tên lửa tấn công mặt đất) và hai pod nhiên liệu phụ mang theo khoảng 1.000 lít nhiên liệu. Nguồn ảnh: The Mess Forums. Hiện tại Không quân Iraq đã đưa vào trang bị 6 chiếc tiêm kích L-159A và 1 chiếc L-159T1. Dự kiến Aero Vodochody sẽ chuyển giao toàn bộ số L-159 còn lại cho Iraq trong năm 2017. Nguồn ảnh: Plane Mad

