Thực hư bằng chứng F-35I Israel không kích Syria

Theo đó, các mảnh vỡ bom thông minh được cho của Israel mà Quân đội Syria tìm thấy được tại một khu vực bị không kích ở Aleppo trong đêm 29/4 được xác định là GBU-39, một mẫu bom thông minh đường kính nhỏ (SDB) có khả năng tấn công chính xác cực cao. Nguồn ảnh: Encyclopedia of Syrian. Ngay sau vụ không kích đêm 29/4, truyền thông Syria và Iran đã ngay lập tức cáo buộc Israel thực hiện vụ tấn công trên, tuy nhiên mãi đến hôm 30/4 họ mới đưa ra bằng chứng về cáo buộc này. Chưa dừng lại đó, nhiều nguồn tin từ Syria còn cho biết thực hiện vụ không kích này chính là các chiến đấu cơ tàng hình F-35I của Israel và nhiều khả năng các đợt tấn công diễn ra bên ngoài không phận Syria. Nguồn ảnh: Encyclopedia of Syrian. Sở dĩ nó như vậy là bởi tầm tác chiến tối đa của GBU-39 khoảng 110 km hoặc hơn một chút, và có thể được mang theo bởi các máy bay hoạt động ở trần bay cao với hành trình bay siêu âm. Do đó F-35I của Israel không cần tiến vào không phận Syria để tấn công các mục tiêu quân sự của Iran tại Aleppo và Hama. Nguồn ảnh: mil.huanqiu. Trong ảnh là các mảnh vỡ của GBU-39 được quân chính phủ Syria tìm thấy tại một vị trí bị không kích ở Aleppo có vẻ như sức công phá của quả bom này còn khá hạn chế khi các bộ phận chính của quả bom vẫn còn có thể nhận dạng được. Nguồn ảnh: Encyclopedia of Syrian. Một quả bom thông minh GBU-39 có trọng lượng chính xác vào khoảng 110kg và một chiến đấu cơ như F-35I của Israel có thể mang theo cả 10 quả bom loại này trong mỗi phi vụ (bên trong khoang vũ khí trong thân máy bay). Và ưu điểm của GBU-39 so với các loại bom thông thường là có độ chính xác cao, tầm tác chiến xa và chi phí thấp hơn so với tên lửa. Nguồn ảnh: DeviantArt. GBU-39 có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu cố định như kho vũ khí, boong-ke, hầm ngầm...còn phiên bản nâng cấp GBU-53 SDB II là loại dùng để tấn công các mục tiêu cơ động. Nguồn ảnh: Wikipedia. Trong diễn biến liên quan trước đó, chuyên trang chiến sự Trung Đông South Front dẫn các nguồn tin ủng hộ Chính phủ Syria cho biết, đêm hôm 29/4 (giờ địa phương) đã diễn ra một vụ tấn công tên lửa nhằm vào 3 mục tiêu chính ở Syria, gồm: Kho vũ khí của Lữ đoàn 47 nằm ở phía Đông thành phố Hama; Trung tâm Cứu hỏa ở phía Tây Hama và một vị trí quân sự gần sân bay Aleppo. Nguồn ảnh: alittihad.ae. Theo các nguồn tin địa phương, cả 3 mục tiêu bị tấn công này đều thuộc về Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn, vụ tấn công trên khiến hơn 40 người thiệt mạng và phá hủy nhiều kho tàng vũ khí của Iran cũng như lực lượng đồng minh tại các vị trí trên. Nguồn ảnh: hama.news. Mặc dù thông tin Israel âm thầm sử dụng F-35I trong các đợt không kích nhắm vào các căn cứ quân sự Iran tại Syria đã xuất hiện từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên bằng chứng về hoạt động của F-35I tại chiến trường này được tìm thấy. Điều này ít nhiều cho thấy Israel đang muốn mở rộng các hoạt động chống phá Iran tại Syria hay ít nhất là tiêu hao các nguồn lực của Tehran tại đây. Nguồn ảnh: fightersweep. Mặt khác, đây cũng là cơ hội tốt để Không quân Israel thử nghiệm các chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên của nước này mới được đưa vào biên chế trong cuối năm 2017 đầu năm 2018, với tần suất hoạt động hiện tại của F-35I Israel tại Syria có thể nhận định chiến đấu cơ này đang tỏ rõ giá trị của mình. Nguồn ảnh: The Times of Israel. Mặc dù vậy các chiến đấu cơ F-35I của Israel vẫn đang phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ Mỹ và việc nó sử dụng GBU-39 là bằng chứng rõ ràng nhất, và còn rất lâu nữa Israel mới có thể nội địa hóa kho vũ khí của F-35I ít nhất là cho tới lúc Mỹ đồng ý. Nguồn ảnh: hiveminer.com. Ở một khía cạnh khác việc F-35I hoạt động trơn tru ở Syria cũng ít nhiều khiến Mỹ hay tập đoàn Lockheed Martin về mẫu chiến đấu cơ lắm tài nhưn cũng nhiều tật này. Nguồn ảnh: Flightglobal. Mời độc giả xem video: Đích thân tư lệnh không quân Israel lái thử nghiệm chiếc tiêm kích F-35I đầu tiên. (nguồn Israeli Air Force)

