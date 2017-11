Thổ Nhĩ Kỳ đã có S-400, tương lai nào cho NATO ở Ankara

Theo Reuters đưa tin hồi cuối tuần vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận đã đặt mua thành công tổ hợp tên lửa phòng không S-400 hiện đại bậc nhất của Nga. Tuy nhiên, Ankara dường như vẫn còn đang đi "nước đôi" với cả Nga lẫn châu Âu mà cụ thể hơn là khối quân sự NATO mà nước này là thành viên. Nguồn ảnh: Rudefence. Cụ thể, một mặt, Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua các tổ hợp tên lửa phòng không của Nga nhưng mặt khác nước này vẫn đàm phán với phía châu Âu để hợp tác cùng phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình. Nguồn ảnh: Ria. Mặc dù vậy, quyết định mua tên lửa phòng không S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn khiến một số đồng minh phương Tây của nước này coi là mối đe dọa lớn với NATO. Thỏa thuận này cũng khiến NATO lo ngại về việc hệ thống phòng không trên toàn châu Âu sẽ dần "mất đi sự đồng bộ". Nguồn ảnh: Sina. Trả lời hãng thông tấn Reuters, một chỉ huy cao cấp của NATO cho biết phía NATO vẫn đang có hành động thúc ép Ankara mua vũ khí và tên lửa từ NATO và khẳng định tới thời điểm hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa có bất cứ một tổ hợp S-400 nào trong tay. Nguồn ảnh: Tass. Phía Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ, S-400 không phải là thứ vũ khí duy nhất mà Ankara mua từ Moscow và rất có thể trong tương lai, nhiều loại vũ khí từ Nga khác sẽ được Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua. Nguồn ảnh: Sina. Trước đó, nhiều nguồn tin đã khẳng định rằng việc đàm phán mua tổ hợp tên lửa phòng không S-400 từ Nga của Thổ Nhĩ Kỳ đang bị "ách" lại và rất có thể sẽ không được hoàn thành. Nguồn ảnh: Sputnik. Nhiều chuyên gia cho rằng khó khăn duy nhất trong hợp đồng mua bán S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ đó là có sự can thiệp bằng nhiều biện pháp khác nhau từ phía NATO. Nguồn ảnh: Sputnik. Bởi các tướng lĩnh NATO lo ngại khi S-400 được tích hợp vào hệ thống phòng thủ chung của NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, người Nga có thể sẽ can thiệp được vào hệ thống này thông qua một "cửa sau" nào đó trong S-400, dĩ nhiên đây cũng chỉ là đồn đoán và không có căn cứ. Nguồn ảnh: Sputnik. Nhưng dù sao NATO vẫn nên cảm thấy mình may mắn bởi ít ra Ankara quyết định chọn S-400 hơn là các tổ hợp tên lửa phòng không HQ-9 từ Trung Quốc, bởi chẳng ai biết được Bắc Kinh sẽ lấy đi từ NATO những gì khi các tổ hợp này được chuẩn hóa với hệ thống phòng thủ chung của khối quân sự này. Nguồn ảnh: CNBC.com. Ra đời từ năm 2007, hệ thống tên lửa S-400 của Nga có giá tới 400 triệu USD cho mỗi tiểu đoàn tên lửa. Đây được xem là hệ thống phòng không hiện đại nhất thế giới hiện nay, có phạm vi tác chiến đến 400km, có khả năng bắn hạ mọi mục tiêu trên không gồm cả tên lửa đạn đạo. Nguồn ảnh: Sputnik. Hiện nay, Nga là quốc gia sở hữu nhiều S-400 nhất với 25 tiểu đoàn ở 12 trung đoàn. Dự tính đến năm 2020, người Nga sẽ triển khai 28 trung đoàn S-400, mỗi trung đoàn biên chế 2-3 tiểu đoàn. Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành quốc gia thứ hai, sau Trung Quốc ký được hợp đồng mua loại tên lửa tối tân này. Nguồn ảnh: Defence.

