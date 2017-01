Thích thú cuộc tập trận cứu thương của Quân đội Brazil

Buổi tập trận của Quân đội Brazil có sự tham gia của các quân binh chủng hỗn hợp. Đặc biệt nhất trong cuộc tập trận chính là bài tập giả định sơ tán thương binh với những vết thương và máu được tái hiện y như thật để những người lính làm quen với các tình huống có thể xảy ra trên chiến trường thực sự. Nguồn ảnh: HAWK26. Những "thương binh" giả định này được mô phỏng với những vết thương y như thật. Trong tình huống chiến đấu thực tế việc các binh lính bị trấn thương dẫn đến cụt chi ngay trên chiến trường là rất phổ biến, nếu người lính không không đủ bình tĩnh để thực hiện thao tác sơ cứu thì nguy cơ tử vong của nạn nhân là rất lớn. Nguồn ảnh: HAWK26. Thông thường, những vết thương cụt chi là do mìn bộ binh, đạn pháo, hoặc do đạn cỡ to gây nên. Nguồn ảnh: HAWK26. Thương binh cần được sơ cứu trong khoảng thời gian sớm nhất có thể để cầm máu, sau đó cần đưa ra khỏi vùng nguy hiểm đến các trạm phẫu để thực hiện quá trình phẫu thuật. Thông thường một người thương binh sau khi được sơ cứu cần đến trạm phẫu trong vòng tối đa là 1 giờ đồng hồ. Nguồn ảnh: HAWK26. Nếu quá khoảng thời gian 1 giờ này, việc cấp cứu và hồi phục sau chấn thương sẽ rất khó khăn, chưa kể với những tổn thương nội tạng thì khoảng thời gian đưa đến trạm phẫu còn phải rút ngắn hơn nữa. Chính vì vậy, quân đội hiện đại của một vài nước trên thế giới có những đội trực thăng cứu thương để chuyển thương binh về hậu cứ nhanh nhất có thể. Nguồn ảnh: HAWK26. Buổi tập trận của Quân đội Brazil còn có sự tham gia của những chiếc xe tặng hạng nhẹ SK-105. Với trọng lượng chỉ 17 tấn, những chiếc xe tăng hạng nhẹ này có khả năng di chuyển với vận tốc tối đa lên tới 70 km/h. Nguồn ảnh: HAWK26. Ngoài pháo chính 105 mm, trên nóc xe còn có khẩu súng máy cỡ 7,62 x 51 cỡ chuẩn NATO. Đây là loại xe tăng tốc độ cao, cơ động, hỏa lực và giáp đạt mức trung bình, thích hợp với chiến thuật đánh tập kích bằng thiết giáp. Nguồn ảnh: HAWK26. Ngoài ra, buổi tập còn có sự tham gia của mẫu xe bọc thép chở quân AAV-7. Nguồn ảnh: HAWK26. Mẫu xe bọc thép này có khả năng lội nước và có khả năng chở tới 15 lính với đầy đủ trang thiết bị cá nhân. Nguồn ảnh: HAWK26. Được sản xuất từ năm 1972 bởi Mỹ, mẫu thiết giáp chở quân AAV-7 với độ ổn định cao đang được sử dụng bởi rất nhiều quốc gia trên thế giới. Nguồn ảnh: HAWK26.

Buổi tập trận của Quân đội Brazil có sự tham gia của các quân binh chủng hỗn hợp. Đặc biệt nhất trong cuộc tập trận chính là bài tập giả định sơ tán thương binh với những vết thương và máu được tái hiện y như thật để những người lính làm quen với các tình huống có thể xảy ra trên chiến trường thực sự. Nguồn ảnh: HAWK26. Những "thương binh" giả định này được mô phỏng với những vết thương y như thật. Trong tình huống chiến đấu thực tế việc các binh lính bị trấn thương dẫn đến cụt chi ngay trên chiến trường là rất phổ biến, nếu người lính không không đủ bình tĩnh để thực hiện thao tác sơ cứu thì nguy cơ tử vong của nạn nhân là rất lớn. Nguồn ảnh: HAWK26. Thông thường, những vết thương cụt chi là do mìn bộ binh, đạn pháo, hoặc do đạn cỡ to gây nên. Nguồn ảnh: HAWK26. Thương binh cần được sơ cứu trong khoảng thời gian sớm nhất có thể để cầm máu, sau đó cần đưa ra khỏi vùng nguy hiểm đến các trạm phẫu để thực hiện quá trình phẫu thuật. Thông thường một người thương binh sau khi được sơ cứu cần đến trạm phẫu trong vòng tối đa là 1 giờ đồng hồ. Nguồn ảnh: HAWK26. Nếu quá khoảng thời gian 1 giờ này, việc cấp cứu và hồi phục sau chấn thương sẽ rất khó khăn, chưa kể với những tổn thương nội tạng thì khoảng thời gian đưa đến trạm phẫu còn phải rút ngắn hơn nữa. Chính vì vậy, quân đội hiện đại của một vài nước trên thế giới có những đội trực thăng cứu thương để chuyển thương binh về hậu cứ nhanh nhất có thể. Nguồn ảnh: HAWK26. Buổi tập trận của Quân đội Brazil còn có sự tham gia của những chiếc xe tặng hạng nhẹ SK-105. Với trọng lượng chỉ 17 tấn, những chiếc xe tăng hạng nhẹ này có khả năng di chuyển với vận tốc tối đa lên tới 70 km/h. Nguồn ảnh: HAWK26. Ngoài pháo chính 105 mm, trên nóc xe còn có khẩu súng máy cỡ 7,62 x 51 cỡ chuẩn NATO. Đây là loại xe tăng tốc độ cao, cơ động, hỏa lực và giáp đạt mức trung bình, thích hợp với chiến thuật đánh tập kích bằng thiết giáp. Nguồn ảnh: HAWK26. Ngoài ra, buổi tập còn có sự tham gia của mẫu xe bọc thép chở quân AAV-7. Nguồn ảnh: HAWK26. Mẫu xe bọc thép này có khả năng lội nước và có khả năng chở tới 15 lính với đầy đủ trang thiết bị cá nhân. Nguồn ảnh: HAWK26. Được sản xuất từ năm 1972 bởi Mỹ, mẫu thiết giáp chở quân AAV-7 với độ ổn định cao đang được sử dụng bởi rất nhiều quốc gia trên thế giới. Nguồn ảnh: HAWK26.