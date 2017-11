Theo sát gót Nga: Ukraine cho ra mắt UAV đa nhiệm

Ngay sau khi Nga vừa công bố chế tạo thành công UAV đầu tiên của mình, Ukraine đã theo ngay phía sau với việc ra mắt mẫu máy bay không người lái do chính nước này thiết kế. Nguồn ảnh: Apostrophe. Máy bay không người lái của Ukraine có tên “Horlytsia” AN-BK-1 (trong tiếng Ukraine, Horlytsia có nghĩa là Chim cu gáy) được ra mắt vào hôm 8/11 vừa qua. Nguồn ảnh: Apostrophe. Được sản xuất bởi Ukraine Antonov, “Horlytsia” AN-BK-1 được phía Ukraine công bố là loại máy bay không người lái do thám ngày và đêm, thu thập, giám sát mục tiêu và thậm chí là tấn công. Nguồn ảnh: Apostrophe. Máy bay không người lái “Horlytsia” AN-BK-1 được trang bị một cảm biến điện quang và một cảm biến hồng ngoại với độ phân giải rất cao để phục vụ các nhiệm vụ giám sát, do thám của mình. Nguồn ảnh: Apostrophe. Theo công bố của phía Ukraine, loại máy bay không người lái này có khả năng bay với tầm bay xa nhất vào khoảng 100 km hoặc 1,5 tiếng liên tục trên không. Nguồn ảnh: Apostrophe. Điểm đặc biệt của “Horlytsia” AN-BK-1 là nó có thể mang được vũ khí. Hiện chưa rõ “Horlytsia” AN-BK-1 có thể mang được tối đa bao nhiêu vũ khí nhưng có rất nhiều khả năng là vũ khí của Horlytsia là loại vũ khí không điều khiển, nghĩa là không phải vũ khí có dẫn đường và chỉ có khả năng tấn công mặt đất. Nguồn ảnh: Apostrophe. Antonov cho biết, trong tương lai hãng có thể sẽ sản xuất ra khoảng 22.000 chiếc UAV Horlytsia với nhiều loại, nhiều cải biên khác nhau để phù hợp với nhiều khách hàng khác nhau. Nguồn ảnh: Apostrophe. Ngoài nhiệm vụ quân sự, Horlytsia hoàn toàn có thể được dùng vào những nhiệm vụ khác như kiểm soát cháy rừng, tuần tra biển, tìm kiếm, cứu nạn,... Nguồn ảnh: Apostrophe. Hiện vẫn chưa rõ giá bán của Horlytsia là bao nhiêu cho một phiên bản đầy đủ tuy nhiên, qua sự xuất hiện của Horlytsia, có thể thấy rằng nền công nghiệp sản xuất máy bay của Ukraine đang dần hồi phục sau nhiều năm bị gián đoạn do ảnh hưởng của chính trị. Nguồn ảnh: Apostrophe.

