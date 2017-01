Thêm giáp ERA, xe tăng Iran sẽ vượt trội T-90?

Theo cơ quan thông tấn nhà nước của Iran, Tehran đang phát triển một mẫu giáp phản ứng nổ (ERA) mới có khả năng phòng vệ mạnh hơn và tiên tiến hơn so với ERA Kontakt-5 đang được trang bị trên xe tăng T-90 do Nga chế tạo. Lưu ý, đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay Iran tuyên bố công nghệ xe tăng của nước này vượt trội hơn của Nga. Nguồn ảnh: WordPress.com. Người đứng đầu Tổ chức nghiên cứu và phát triển công nghệ lục quân Jihad của Iran – Tướng Seyed Massoud Zawareyee cho hay, tổ chức này đã hoàn toàn tiếp cận được công nghệ mà Nga sử dụng để chế tạo nên Kontakt-5 và trong tương lai Jihad hoàn toàn có thể cho ra đời các sản phẩm ERA tiên tiến hơn của Nga. Nguồn ảnh: blogspot.com. Cũng theo tướng Zawareyee, hệ thống giáp phòng vệ Kontakt-5 đang được Nga trang bị trên T-90 hiện tại đã là công nghệ của những năm 1990 và nó thật sự đã lỗi thời do đó Iran cần tới một mẫu ERA hiệu quả hơn. Và thay vì phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài Iran quyết định tự phát triển một mẫu ERA nội địa. Nguồn ảnh: WordPress.com. Trước đó vào tháng trước Iran cũng tuyên bố nước này đã hoàn tất việc phát triển mẫu xe tăngKarrar mà theo Tehran vượt trội hơn hẳn so với T-90 của Nga. Thậm chí Tư lệnh Lục quân Iran Chuẩn tướng Ahmad Reza Pourdastan còn cho rằng hiện tại nước này không còn quan tâm tới việc mua T-90 của Nga mà sẽ sử dụng mẫu xe tăng mới do nước này tự phát triển. Nguồn ảnh: Defence blog. Giáp phản ứng nổ (ERA) bao gồm các khối thuốc nổ được đặt trong các hộp thép bên ngoài giáp chính của xe tăng hoặc xe bọc thép, với nhệm vụ vô hiệu hóa hoặc giảm khả năng công phá của đạn hay tên lửa chống tăng của đối phương lên giáp chính của xe. Nguyên lý hoạt động của ERA là sử dụng hiệu ứng nổ lõm của khối thuốc nổ nằm trong hộp thép làm chệch hướng “luồng xuyên”, hoặc làm gẫy thanh xuyên, giảm khả năng xuyên phá động năng của đạn chống tăng. Nguồn ảnh: Tanks Encyclopedia. Công nghệ sản xuất giáp ERA không có gì quá mới lạ đối với Iran, tuy nhiên các mẫu ERA hiện tại của nước này đã quá lỗi thời và được phát triển từ những năm 1970-1980. Trong khi đó tên lửa chống tăng thế hệ mới đều có khả năng xuyên phá hoặc phá hủy giáp ERA trên xe tăng trước kích nổ đầu đạn chính tấn công giáp chính. Nguồn ảnh: Fars News. Trong hình là đội hình xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 của Iran với giáp phản ứng nổ Kontakt-1 được phát triển từ những năm 1980, hiện tại Iran đã làm chủ được công nghệ Kontakt-1 nội địa. Nguồn ảnh: gallery.military.ir. Sau khi bắt đầu thoát khỏi các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc do liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân, Iran gần như lập tức quay lại thị trường vũ khí quốc tế với một loạt thương vụ mua sắm mới. Tuy nhiên bên cạnh đó Tehran cũng thường đưa ra một số tuyên bố trái chiều nhằm gây sức ép với công ty quốc phòng muốn làm ăn với nước này nhầm thay đổi các điều khoản hợp đồng có lợi hơn cho mình. Nguồn ảnh: gallery.military.ir.

