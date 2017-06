Thất vọng đặc nhiệm Mỹ giúp Philippines đánh IS ở Marawi

Những hình ảnh mới nhất vừa được đăng tải lên internet cho thấy các đặc nhiệm Mỹ đang đóng quân trong một khu vực ngoại ô thành phố Marawi và sử dụng các thiết bị bay không người lái để tham chiến. Nguồn ảnh: Sina. Các đặc nhiệm Mỹ đã tới Philippines từ cuối tuần vừa rồi để tham gia cuộc chiến chống IS hỗ trợ lực lượng quân chính phủ tại đây. Cuộc chiến tưởng chừng như sẽ diễn ra một cách chóng vánh nay đã có nguy cơ bị kéo dài và biến thành một cuộc chiến tranh không quy ước. Nguồn ảnh: Sina. Đúng như nhữn lời được Đại sứ Quán Mỹ tại Philippine xác nhận hồi cuối tuần vừa rồi, lực lượng đặc biệt của nước này sẽ chỉ tham gia vào quá trình cố vấn, chỉ huy về mặt chiến thuật các cuộc hành quân của binh lính Philippines chứ không tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột này. Nguồn ảnh: Sina. Với các máy bay không người lái của mình, lực lượng Mỹ sẽ có thể dễ dàng thu thậm được tin tức tình báo ở độ cao thấp. Kèm theo đó là công nghệ nhận diện mục tiêu, dò tìm chuyển động hiện đại bậc nhất của Mỹ sẽ giúp ích rất nhiều trong việc xác định vị trí của lực lượng khủng bố, tránh tuyệt đối tình trạng quân ta đánh quân mình đã từng xảy ra cách đây ít ngày. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù vậy, nếu cuộc chiến vấn tiếp diễn lâu dài, thậm chí là leo thang trong thời gian sắp tới, không loại trừ khả năng Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ Philippines trong giới hạn cho phép, có thể sẽ là sự hỗ trợ về mặt nguồn tin tình báo từ CIA hoặc hỗ trợ tấn công đường không. Nguồn ảnh: Sina. Việc Mỹ có đưa quân vào trực tiếp tham chiến tại Philippines nếu tình hình vượt qua ngoài tầm kiểm soát hay không vẫn là câu hỏi đang được bỏ ngỏ. Có thể, Mỹ sẽ đưa tới đây các lực lượng an ninh tư nhân, lính đánh thuê, rất khó để Mỹ có thể điều quân đội của mình tới đây trực tiếp tham chiến. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài các loại máy bay không người lái cánh bằng, các loại máy bay dạng flycam cũng được các lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Philippines sử dụng để thu thập thông tin tình báo về các vị trí của khủng bố IS trong thành phố Marawi. Nguồn ảnh: Sina. Cuộc chiến giữa hàng nghìn binh lính Philippines với khoảng vài trăm phiến quân IS (chưa xác định chính xác) đang càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Mặc dù đã tuy bố kiểm soát được tới 80% diện tích thành phố Marawi nhưng phía Philippines vẫn chưa kể hoàn toàn đánh bật được các lực lượng IS để kiểm soát toàn thành phố. Nguồn ảnh: Sina.

