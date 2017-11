Tên lửa "Stinger" Trung Quốc: Nhỏ nhưng liệu có khỏe?

Không những phổ biến trong quân đội Trung Quốc, FN-6 còn là dòng tên lửa phòng không vác vai thành công nhất của Trung Quốc trên thị trường vũ khí thế giới. Nguồn ảnh: Baidu. Tên lửa FN-6 hay còn có tên gọi là Feinu-6 có nghĩa là "Mũi tên bay 6" được Trung Quốc tự thiết kế và sản xuất. Loại tên lửa vác vai này được ví như tên lửa Stinger FIM-92 của Mỹ khi nó có được khả năng cơ động và hiệu quả tác chiến gần như tương đương. Nguồn ảnh: Baidu. Cụ thể, tên lửa đối không vác vai FN-6 có trọng lượng chỉ 16 kg, chiều dài tổng thể vào khoảng 1495 mm. Tên lửa có đưuòng kính 72 mm và chỉ cần tới một binh sĩ để vận hành. Nguồn ảnh: Baidu. Tầm bắn tối đa của phiên bản nội địa do Trung Quốc sử dụng vào khoảng 6000 mét. Mặc dù vậy, có nhiều thông tin cho rằng tầm bắn của phiên bản nội địa được Trung Quốc sử dụng thậm chí còn vượt xa con số 6000 mét này. Nguồn ảnh: Baidu. FN-6 sử dụng một động cơ đơn dùng nhiên liệu rắn. Điều này có nghĩa là FN-6 giống với FIM-92, hoàn toàn không thể thay đổi tốc độ trong khi bay được mà chỉ có thể duy trì tốc độ tối đa tới khi phát nổ. Nguồn ảnh: Baidu. Loại tên lửa đất đối không này của Tủng Quốc sử dụng hệ thống dẫn đường hồng ngoại giống y hệt với tên lửa phòng không FIM-92 do Mỹ sản xuất. Nguồn ảnh: Baidu. Việc sử dụng hệ thống dẫn đường hồng ngoại đồng nghĩa với việc FN-6 sẽ dễ dàng bị đánh lừa bởi các hệ thống bẫy mồi thụ động đơn giản được trang bị trên một số dòng máy bay và gần như không thể hoạt động được trong điều kiện thời tiết phức tạp, trời nhiều mây hoặc mưa bão. Nguồn ảnh: Baidu. Tốc độ tối đa của quả tên lửa FN-6 vào khoảng 600 mét/giây, nghĩa là chậm hơn so với tốc độ Mach 2,54 (tương đương với 750 mét/giây) của tên lưa FIM-92. Nguồn ảnh: 007. Trần bay tối đa của FN-6 vào khoảng 3,8 km, điều này đồng nghĩa với việc các mục tiêu "ưa thích" của FN-6 sẽ là mọi loại trực thăng của đối phương và một số loại cường kích hoạt động ở độ cao thấp. Nguồn ảnh: CN81. Ngoài Trung Quốc, tên lửa đối không FN-6 cũng đã từng "tung cánh bay" và chứng tỏ được khả năng tác chiến của mình tại chiến trường Syria và Iraq cũng như một số cuộc xung đột ở Trung Đông. Nguồn ảnh: News.

