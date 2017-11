Tên lửa Hwasong-15 giúp Triều Tiên đứng ngang hàng với Mỹ

Theo thông điệp được Bình Nhưỡng phát đi cho biết, mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 được nước này phóng thử vào rạng sáng 29/11 hoàn toàn có khả năng bay tới bất cứ nơi nào trong lãnh thổ Mỹ kể cả thủ đô Washington D.C nằm ở bờ Đông nước Mỹ. Nguồn ảnh: Rodong Sinmun. Thông tin trên được phía Triều Tiên phát đi trên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng của nước này ngay sau khi vụ thử tên lửa diễn ra. Nguồn ảnh: Rodong Sinmun. Bình Nhưỡng cũng khẳng định, cuộc thử nghiệm tên lửa Hwasong-15 của nước này đã thành công tốt đẹp và hoàn toàn không gây ảnh hưởng tới an ninh hay nhắm tới bất kỳ quốc gia nào trong khu vực. Nói cách khác, như tuyên bố gần đây của Bình Nhưỡng mục tiêu cuối cùng của nước này chính là Mỹ. Nguồn ảnh: Rodong Sinmun. Trước đó, vào rạng sáng ngày 29/11, Triều Tiên đã tiến hành phóng thử lần đầu tiên tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 của nước này. Tên lửa Triều Tiên đã thực hiện hành trình dài khoảng 950 km và với tới độ cao đạt được xấp xỉ 4.500 km trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản. Nguồn ảnh: Rodong Sinmun. Dựa trên các dữ liệu có mà Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản thu được, tầm bắn của Hwasong-15 ước tính có thể đạt tới 13.000km do đó những gì mà Triều Tiên tuyên bố về khả năng tấn công phủ đầu nước Mỹ là hoàn toàn có cơ sở. Cần phải nói thêm là Triều Tiên là nước thứ 6 trên thế giới sở hữu các tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm bắn trên 10.000km. Nguồn ảnh: Rodong Sinmun. Vụ phóng thử tên lửa trên của Triều Tiên đã gây ra phản ứng hết sức tiêu cực trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia láng giềng với nước này bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và cả Nga, trong khi đó Mỹ đã ngay lập tức kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề Triều Tiên sau vụ thử này. Nguồn ảnh Châu Âu và nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng lên án vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, nhấn mạnh rằng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng đang đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh quốc tế. Nguồn ảnh: BI. So với những vụ thử tên lửa trước đó, lần này dường như Triều Tiên đã đạt được bước tiến trong việc chế tạo tên lửa khi mà quả tên lửa của Triều Tiên đã bay tới độ cao lớn nhất từ trước đến nay. Nguồn ảnh: Hanky. Ngoài ra, vụ thử tên lửa của Triều Tiên còn được diễn ra vào giữa đêm, khác với những vụ thử trước đó thường được diễn ra vào ban ngày. Nguồn ảnh: Reuters. Lần này, Triều Tiên cũng phóng thử tên lửa từ một cơ cấu phóng cố định chứ không phải phóng từ bệ phóng di động. Tất cả những sự thay đổi đó được cho là để bảo đảm an toàn và bí mật của vụ phóng tên lửa tới tận phút chót. Nguồn ảnh: NK. Trước đó, cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều lên tiếng cảnh báo khả năng Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ phóng thử tên lửa. Tuy nhiên. việc Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử vào sáng sớm ngày 29/11 đã khiến mọi quốc gia trên thế giới đều bất ngờ. Nguồn ảnh: CNN. Mời độc giả xem video: Vụ thử tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên. Nguồn: Foxnews.

