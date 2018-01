Tàu sân bay tiếp theo của Trung Quốc sẽ sánh ngang Mỹ

Mạng xã hội Trung Quốc trong thời gian gần đây đã dậy sóng với thiết kế tàu sân bay thứ ba do Trung Quốc tự đóng mới bị dò rỉ lên mạng. Nguồn ảnh: Sina. Theo đó, tàu sân bay thứ ba do Trung Quốc tự đóng sẽ có thiết kế đường băng thẳng, không còn dạng cầu nhảy để cất cánh máy bay như trước đây. Nguồn ảnh: Sina. Điều này đồng nghĩa với việc tàu sân bay của Trung Quốc sẽ cần có hệ thống máy phóng máy bay. Cư dân mạng Trung Quốc cho rằng hệ thống phóng máy bay trên tàu sân bay này sẽ sử dụng hơi nước - giống với hệ thống phóng máy bay mà Mỹ hiện nay dùng. Nguồn ảnh: Sina. Trong hình dựng mô phỏng, có thể thấy tàu sân bay mới này của Trung Quốc sẽ có tới 4 hệ thống phóng máy bay, tương đương với việc phóng được nhiều máy bay cùng một lúc. Nguồn ảnh: Sina. Thiết kế của tàu sân bay này cũng có phần giống với thiết kế của những tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ hiện tại. Nguồn ảnh: Sina. Cư dân mạng Trung Quốc thậm chí còn rộ tin đồn rằng đây sẽ là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc sử dụng động cơ hạt nhân. Trước đó, tàu sân bay Type 002 của Trung Quốc cũng đã từng có tin đồn tương tự nhưng không chính xác. Nguồn ảnh: Sina. Việc tung lên mạng những hình ảnh rò rỉ mang tính "tin đồn" về các thiết bị quân sự đời mới đang phát triển vốn là truyền thống từ lâu của Quân đội Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Vì vậy rất có khả năng, tàu sân bay tiếp theo của Trung Quốc sẽ có cấu hình và hình dáng tương tự như những hình ảnh rò rỉ này. Nguồn ảnh: Sina. Cận cảnh các rãnh với đường phóng máy bay cho phép tàu sân bay tiếp theo của Trung Quốc có thể cất cánh được nhiều máy bay cùng lúc. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại, ngoài các đồn đoán và các hình ảnh được dựng trên máy tính, vẫn chưa có bất cứ một thong tin nào có đủ căn cứ để xác thực tàu sân bay thứ ba do Trung Quốc tự đóng sẽ có hình dáng cụ thể như thế nào. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Trung Quốc mang tên Liêu Ninh huấn luyện trên biển Đông.

