Tàu sân bay Kuznetsov đang làm gì ở Syria?

Truyền thông Nga gần đây tiếp tục tiết lộ hình ảnh mới về hoạt động của tàu sân bay Kuznetsov trên vùng biển Địa Trung Hải, gần bờ biển Syria. Nguồn ảnh: Sina. Hoạt động của tàu sân bay phục vụ các chiến dịch không kích phiến quân tại Syria xem ra vẫn bình thường. Khác hoàn toàn với lời đồn đoán phương Tây trước đó cho rằng Kuznetsov không thực sự hoạt động tốt, các tiêm kích hạm Su-33 đậu cả ở Hmeymim. Nguồn ảnh: Sina. Có thể thấy, những chiếc Su-33 của lực lượng Không quân Hải quân Nga luôn túc trực sẵn sàng vũ khí để tham chiến bất cứ lúc nào. Nguồn ảnh: Sina. Do không có hệ thống phóng máy bay như trên các tàu sân bay hiện đại của Mỹ nên các máy bay trên tàu Kuznetsov sẽ phải cất cánh từ một cầu nhảy. Nguồn ảnh: Sina. Những chiếc trực thăng vũ trang Ka-52 trong trạng thái chiến đấu đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Nguồn ảnh: Sina. Các trực thăng săn ngầm và cảnh báo sớm trên biển Ka-27 được xếp cánh gọn gàng bên chiếc Su-33 trên tàu sân bay Kuznetsov. Đô đốc hạm Kuznetsov có khả năng mang theo tối đa từ 48 tới 51 máy bay các loại bao gồm cả trực thăng và phản lực. Nguồn ảnh: Sina. Thông thường một biên chế tiêu chuẩn trên tàu sân bay Kuznetsov sẽ có 12 tiêm kích Su-33, 5 cường kích Su-25, còn lại là cơ số trực thăng chiến đấu Ka-52 và trực thăng cảnh báo sớm Ka-27, Ka-28 các loại. Nguồn ảnh: Sina. Ngay cả khi đêm xuống các hoạt động của tàu sân bay Kuznetsov vẫn không hề chậm lại. Có cách thức hoạt động giống với các tàu sân bay của NATO, ngày làm việc trên tàu Kuznetsov được chia làm 2 ca mỗi ca kéo dài 12 tiếng. Nguồn ảnh: Sina. Do sử dụng động cơ hơi nước nên tàu sân bay Kuznetsov khi hoạt động hết công suất sẽ "xả khói" nghi ngút, tuy nhiên các báo chí phương tây lại vin vào hành động xả khói này để có phần chế diễu, ám chỉ chiếc tàu sân bay Nga là cổ lỗ sĩ, lạc hậu. Nguồn ảnh: Sina. Chính sự châm biếm dựa vào những thông tin có phần sai sự thực, chưa được kiểm chứng này kèm theo các tai nạn mới đây trong những nhiệm vụ cất-hạ cánh công kích phiến quân IS đã khiến báo chí Nga phải lên tiếng phản pháo lại những lời lẽ có phần hơi "thái quá" từ phía dư luận phương tây. Nguồn ảnh: Sina. Nhưng có lẽ cũng chính nhờ cuộc chiến truyền thông này nổ ra mà càng ngày chúng ta càng có thêm nhiều những hình ảnh về hoạt động của hàng không mẫu hạm Kuznetsov trên vùng biển Địa Trung Hải nhiều hơn, thậm chí là những phóng sự được thực hiện trong phòng tác chiến của chiếc tàu sân bay này cũng đã được lên sóng truyền hình Nga cách đây không lâu. Nguồn ảnh: Sina.

Truyền thông Nga gần đây tiếp tục tiết lộ hình ảnh mới về hoạt động của tàu sân bay Kuznetsov trên vùng biển Địa Trung Hải, gần bờ biển Syria. Nguồn ảnh: Sina. Hoạt động của tàu sân bay phục vụ các chiến dịch không kích phiến quân tại Syria xem ra vẫn bình thường. Khác hoàn toàn với lời đồn đoán phương Tây trước đó cho rằng Kuznetsov không thực sự hoạt động tốt, các tiêm kích hạm Su-33 đậu cả ở Hmeymim. Nguồn ảnh: Sina. Có thể thấy, những chiếc Su-33 của lực lượng Không quân Hải quân Nga luôn túc trực sẵn sàng vũ khí để tham chiến bất cứ lúc nào. Nguồn ảnh: Sina. Do không có hệ thống phóng máy bay như trên các tàu sân bay hiện đại của Mỹ nên các máy bay trên tàu Kuznetsov sẽ phải cất cánh từ một cầu nhảy. Nguồn ảnh: Sina. Những chiếc trực thăng vũ trang Ka-52 trong trạng thái chiến đấu đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov . Nguồn ảnh: Sina. Các trực thăng săn ngầm và cảnh báo sớm trên biển Ka-27 được xếp cánh gọn gàng bên chiếc Su-33 trên tàu sân bay Kuznetsov. Đô đốc hạm Kuznetsov có khả năng mang theo tối đa từ 48 tới 51 máy bay các loại bao gồm cả trực thăng và phản lực. Nguồn ảnh: Sina. Thông thường một biên chế tiêu chuẩn trên tàu sân bay Kuznetsov sẽ có 12 tiêm kích Su-33, 5 cường kích Su-25, còn lại là cơ số trực thăng chiến đấu Ka-52 và trực thăng cảnh báo sớm Ka-27, Ka-28 các loại. Nguồn ảnh: Sina. Ngay cả khi đêm xuống các hoạt động của tàu sân bay Kuznetsov vẫn không hề chậm lại. Có cách thức hoạt động giống với các tàu sân bay của NATO, ngày làm việc trên tàu Kuznetsov được chia làm 2 ca mỗi ca kéo dài 12 tiếng. Nguồn ảnh: Sina. Do sử dụng động cơ hơi nước nên tàu sân bay Kuznetsov khi hoạt động hết công suất sẽ "xả khói" nghi ngút, tuy nhiên các báo chí phương tây lại vin vào hành động xả khói này để có phần chế diễu, ám chỉ chiếc tàu sân bay Nga là cổ lỗ sĩ, lạc hậu. Nguồn ảnh: Sina. Chính sự châm biếm dựa vào những thông tin có phần sai sự thực, chưa được kiểm chứng này kèm theo các tai nạn mới đây trong những nhiệm vụ cất-hạ cánh công kích phiến quân IS đã khiến báo chí Nga phải lên tiếng phản pháo lại những lời lẽ có phần hơi "thái quá" từ phía dư luận phương tây. Nguồn ảnh: Sina. Nhưng có lẽ cũng chính nhờ cuộc chiến truyền thông này nổ ra mà càng ngày chúng ta càng có thêm nhiều những hình ảnh về hoạt động của hàng không mẫu hạm Kuznetsov trên vùng biển Địa Trung Hải nhiều hơn, thậm chí là những phóng sự được thực hiện trong phòng tác chiến của chiếc tàu sân bay này cũng đã được lên sóng truyền hình Nga cách đây không lâu. Nguồn ảnh: Sina.