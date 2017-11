Tàu ngầm siêu nhỏ: Chiến lược mới của Hải quân Trung Quốc?

Được đóng dựa trên mẫu tàu ngầm tấn công diesel-điện Type 039A của Hải quân Trung Quốc, tàu ngầm S-26T là phiên bản Trung Quốc thiết kế dành riêng cho Hải quân Hoàng gia Thái Lan theo hợp đồng được hai nước ký kết vào năm ngoái với đơn giá khoảng 385 triệu USD cho mỗi chiếc. Nguồn ảnh: Wiki. Mặc dù được đóng dựa trên lớp Type 039A nhưng trong khi các tàu ngầm Type 039A có độ giãn nước khi lặn lên tới 3600 tấn thì S-26T lại chỉ có độ giãn nước tối đa 2300 tấn khi lặn. Có thể coi đây là phiên bản "mini" của chiếc tàu ngầm do Hải quân Trung Quốc sở hữu. Nguồn ảnh: Sub. Có vận tốc tối đa 18 hải lý/giờ tương đương với khoảng 33 km/h, dù có kích thước khá nhỏ nhưng Trung Quốc vẫn trang bị cho tàu ngầm diesel-điện S-26T hệ thống đẩy không phụ thuộc không khí AIP cho phép con tàu này hoạt động liên tục trong phạm vị 8000 hải lý tương đương với hơn 14.000 km khi di chuyển ở tốc độ hành trình khoảng 28 km/h. Nguồn ảnh: Military. Tàu có chiều dài 66 mét, rộng 8 mét, mớm nước khi nổi 8,2 mét và có độ giãn nước khi nổi chỉ 1850 tấn. Tàu có thủy thủ đoàn chỉ 38 người bao gồm cả các sĩ quan chỉ huy. Nguồn ảnh: Naval. Theo phía Trung Quốc, S-26T phù hợp để hoạt động trong các vùng biển ven bờ, tác chiến phòng thủ, thực hiện các nhiệm vụ bí mật ngắn ngày,... S-26T được quảng cáo là có khả năng lặn sâu tới 300 mét, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng độ sâu này là "quá sức chịu đựng" của tàu ngầm S-26T. Nguồn ảnh: Defense. Nếu như chiếc S-26T có độ giãn nước khi lặn lên tới 2300 tấn khi lặn thì loại tàu ngầm mà Trung Quốc vừa mới giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Bangkok 2017 vừa rồi lại chỉ có độ giãn nước khoảng... 200 tấn, nghĩa là nhỏ hơn S-26T tới 11 lần. Nguồn ảnh: Navy. Có tên gọi MS 200, tàu ngầm mini có độ giãn nước 200 tấn này có chiều dài chỉ 30 mét, rộng 3,6 mét và cao 4,4 mét. Tàu ngầm siêu nhỏ này có khả năng hoạt động chỉ với 6 người điều khiển và có thể mang theo được 8 lính đặc nhiệm. Nguồn ảnh: Navy. Được thiết kế để dành riêng cho các nhiệm vụ đòi hỏi độ bí mật cao, tàu ngầm MS 200 của Trung Quốc có khả năng lặn liên tục 15 ngày không nghỉ với tốc độ di chuyển tối đa 8 hải lý tương đương với 14 km/h. Nguồn ảnh: Navy. Ngoài khả năng mang theo đặc nhiệm, MS 200 còn được trang bị 2 ống phóng ngư lôi, cho phép nó thực hiện những đòn đánh "chí tử" vào đối phương và thoát ra an toàn, hoàn toàn không bị phát hiện. Nguồn ảnh: Navy. Việc Trung Quốc "xuất khẩu" tàu ngầm mini tới các nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương và nhiều quốc gia khác ở Bắc Phi và Trung Đông có thể dẫn tới việc các nước lớn như Nga, Mỹ và châu Âu phải viết lại học thuyết chống ngầm khi mục tiêu của họ giờ là những tàu ngầm cực nhỏ, cực kỳ khó phát hiện. Nguồn ảnh: Youtube. Mời độc giả xem video: Bên trong một tàu ngầm tấn công diesel-điện Type 039 của Hải quân Trung Quốc.

Được đóng dựa trên mẫu tàu ngầm tấn công diesel-điện Type 039A của Hải quân Trung Quốc, tàu ngầm S-26T là phiên bản Trung Quốc thiết kế dành riêng cho Hải quân Hoàng gia Thái Lan theo hợp đồng được hai nước ký kết vào năm ngoái với đơn giá khoảng 385 triệu USD cho mỗi chiếc. Nguồn ảnh: Wiki. Mặc dù được đóng dựa trên lớp Type 039A nhưng trong khi các tàu ngầm Type 039A có độ giãn nước khi lặn lên tới 3600 tấn thì S-26T lại chỉ có độ giãn nước tối đa 2300 tấn khi lặn. Có thể coi đây là phiên bản "mini" của chiếc tàu ngầm do Hải quân Trung Quốc sở hữu. Nguồn ảnh: Sub. Có vận tốc tối đa 18 hải lý/giờ tương đương với khoảng 33 km/h, dù có kích thước khá nhỏ nhưng Trung Quốc vẫn trang bị cho tàu ngầm diesel-điện S-26T hệ thống đẩy không phụ thuộc không khí AIP cho phép con tàu này hoạt động liên tục trong phạm vị 8000 hải lý tương đương với hơn 14.000 km khi di chuyển ở tốc độ hành trình khoảng 28 km/h. Nguồn ảnh: Military. Tàu có chiều dài 66 mét, rộng 8 mét, mớm nước khi nổi 8,2 mét và có độ giãn nước khi nổi chỉ 1850 tấn. Tàu có thủy thủ đoàn chỉ 38 người bao gồm cả các sĩ quan chỉ huy. Nguồn ảnh: Naval. Theo phía Trung Quốc, S-26T phù hợp để hoạt động trong các vùng biển ven bờ, tác chiến phòng thủ, thực hiện các nhiệm vụ bí mật ngắn ngày,... S-26T được quảng cáo là có khả năng lặn sâu tới 300 mét, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng độ sâu này là "quá sức chịu đựng" của tàu ngầm S-26T. Nguồn ảnh: Defense. Nếu như chiếc S-26T có độ giãn nước khi lặn lên tới 2300 tấn khi lặn thì loại tàu ngầm mà Trung Quốc vừa mới giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Bangkok 2017 vừa rồi lại chỉ có độ giãn nước khoảng... 200 tấn, nghĩa là nhỏ hơn S-26T tới 11 lần. Nguồn ảnh: Navy. Có tên gọi MS 200, tàu ngầm mini có độ giãn nước 200 tấn này có chiều dài chỉ 30 mét, rộng 3,6 mét và cao 4,4 mét. Tàu ngầm siêu nhỏ này có khả năng hoạt động chỉ với 6 người điều khiển và có thể mang theo được 8 lính đặc nhiệm. Nguồn ảnh: Navy. Được thiết kế để dành riêng cho các nhiệm vụ đòi hỏi độ bí mật cao, tàu ngầm MS 200 của Trung Quốc có khả năng lặn liên tục 15 ngày không nghỉ với tốc độ di chuyển tối đa 8 hải lý tương đương với 14 km/h. Nguồn ảnh: Navy. Ngoài khả năng mang theo đặc nhiệm, MS 200 còn được trang bị 2 ống phóng ngư lôi, cho phép nó thực hiện những đòn đánh "chí tử" vào đối phương và thoát ra an toàn, hoàn toàn không bị phát hiện. Nguồn ảnh: Navy. Việc Trung Quốc "xuất khẩu" tàu ngầm mini tới các nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương và nhiều quốc gia khác ở Bắc Phi và Trung Đông có thể dẫn tới việc các nước lớn như Nga, Mỹ và châu Âu phải viết lại học thuyết chống ngầm khi mục tiêu của họ giờ là những tàu ngầm cực nhỏ, cực kỳ khó phát hiện. Nguồn ảnh: Youtube. Mời độc giả xem video: Bên trong một tàu ngầm tấn công diesel-điện Type 039 của Hải quân Trung Quốc.