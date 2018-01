Tàu do thám Nga đang làm gì ở bờ đông nước Mỹ

Tàu do thám của Nga hoạt động cách vài chục hải lý ngoài khơi bờ Đông dưới sự giám sát của nhiều tàu chiến Mỹ.

Theo CNN, tàu khu trục tên lửa USS Cole và nhiều tàu chiến khác đang giám sát mọi hoạt động của tàu do thám Nga mang tên Viktor Leonov. Hôm 22/1, con tàu này được xác định ở vị trí khoảng 80 hải lý ngoài khơi thành phố New York, tức nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ.

Hiện chưa rõ lộ trình di chuyển của tàu do thám Nga. Tuy nhiên, một quan chức quân sự Mỹ cho biết tàu do thám Viktor Leonov thường di chuyển giữa các vị trí ngoài khơi Cape Canaveal, King's Bay, Norfolk và New London, tất cả đều là căn cứ quân sự của hải quân Mỹ.

Tàu do thám Viktor Leonov của Nga hồi tháng 2/2017 tại Cuba. Ảnh: Military.

Giới chức tình báo Mỹ cho rằng tàu Viktor Leonov của Nga đang thu thập thông tin tình báo trong một nhiệm vụ thường kỳ kéo dài từ 4-6 tháng. Con tàu này được phát hiện trong vùng biển Caribe vào tuần trước.

Viktor Leonov là tàu do thám được phát triển từ thời Liên Xô, tới nay vẫn hoạt động trong hải quân Nga. Con tàu được trang bị nhiều thiết bị do thám công nghệ cao và có khả năng can thiệp vào hệ thống thông tin liên lạc.

Tàu Viktor Leonov từng nhiều lần xuất hiện ngoài khơi nước Mỹ trong năm 2017. Đồ họa: CNN.

Đây không phải lần đầu tiên tàu Viktor Leonov bị phát hiện ngoài khơi nước Mỹ. Tháng 2/2017, con tàu này bị phát hiện tại một vị trí cách căn cứ hải quân Mỹ ở King's Bay, Florida chỉ 18 hải lý. Tàu Viktor Leonov sau đó xuất hiện ngoài khơi Connecticut 30 km cũng trong tháng 2/2017.

Các vị trí tàu Viktor Leonov bị phát hiện đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ. Theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, tàu thuyền các nước có quyền qua trong vùng đặc quyền kinh tế của nước khác mà không bị cản trở.