Tận mắt dàn “xế hộp” Iran mới chuyển tới chiến trường Syria

Những hình ảnh đầu tiên về đoàn xe quân sự Aras của Iran xuất hiện tại Syria được trang tin South Front vào giữa tháng 1, khi chúng mới được chuyển đến chiến trường Syria và hầu hết trong số đó đã được vũ trang hoàn toàn. Nguồn ảnh: South Front. Dù lần đầu xuất hiện tại Syria nhưng Aras lại khá quen thuộc đối với các lực lượng vũ trang thân Iran khi chúng được sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến chống lại phiến quân IS ở Iraq trước đó. Nguồn ảnh: South Front. Số phương tiện trên được Iran chuyển đến Syria nhằm chuẩn bị cho các chiến dịch quân sự mới của quân đội Syria và lực lượng đồng minh tại Idlib và Hama đích đến cuối cùng của cuộc chiến này. Nguồn ảnh: South Front. Xe bán tải quân sự Aras 4x4 là mẫu phương tiện cơ giới do Iran tự sản xuất chế tạo, được sử dụng khá phổ biến tại Trung Đông kể từ năm 2014 cho đến nay. Mặc dù xuất phát điểm là một dòng xe dân sự nhưng Aras lại dần được thay đổi để phù hợp hơn với mục đích quân sự. Nguồn ảnh: South Front. Về thiết kế Aras sở hữu cấu hình chung như nhiều dòng xe bán tải với khoang lái dành cho 4 người cùng một thùng xe rộng ở phía sau, trọng lượng của xe khoảng 4.3 tấn và được trang bị động cơ xăng có công suất 133 mã lực. Đây cũng là những thông số kỹ thuật hiếm hoi của dòng xe này. Nguồn ảnh: South Front. Ở phiên bản dân sự lẫn quân sự Aras đều được bọc thép tiêu chuẩn có khả năng chống lại được đạn 7.62mm, tuy nhiên kính trên xe lại không chống đạn. Nhìn chung Aras thiên về khả năng cơ động hơn là bảo vệ tốt cho người lính trên chiến trường. Nguồn ảnh: South Front. Về trang bị vũ khí, Aras được tích hợp với khá nhiều loại vũ khí khác nhau hầu hết đều do Iran sản xuất từ súng máy 12.7mm, tên lửa chống tăng dẫn đường cho đến pháo phòng không 23mm. Nguồn ảnh: South Front. Ngoài ra đây cũng là mẫu phương tiện cơ giới phục vụ cho vận chuyển binh sĩ, hậu cần cho đến cơ giới hóa các đơn vị hỏa lực mặt đất như cối 120mm hay pháo phòng không. Bên cạnh đó nó còn được sử dụng làm khung gầm cơ sở cho các tổ hợp rocket phóng loạt tự chế của Iran và một lực lượng bán vũ trang hoạt động ở Trung Đông. Nguồn ảnh: South Front. Từ những thông tin trên có thể thấy Aras có tính năng khá giống với dòng xe bán tải Toyota 4x4 hoạt động trong các cuộc xung đột ở Syria trong thời gian qua, tuy nhiên nó lại do Iran sản xuất và được tiêu chuẩn hóa cho mục đích quân sự nên ít nhiều có lợi thế hơn các dòng bán tải dân sự đang hoạt động ở Syria. Nguồn ảnh: South Front. Mời độc giả xem video: Iran thử nghiệm xe bán tải bọc thép Aras. (Nguồn

ali javid)

ali javid)