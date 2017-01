Tại sao trực thăng "tí hon" MD 530G lại cực kỳ nguy hiểm?

Trực thăng MD 530G của Mỹ được phát triển dựa trên mẫu MD 530F tiền nhiệm. Đây là dòng máy bay trực thăng do thám hạng nhẹ có khả năng mang theo vũ khí yểm trợ bộ binh. Nguồn ảnh: Korearms. Về mặt thông số kỹ thuật, trực thăng tấn công MD 530G có tốc độ tối đa 282 km/h, tầm bay 426 km tương đương với 2,5 giờ bay. Động cơ Rolls-Royce 250-C30, chiếc trực thăng này có khả năng cất cánh với trọng lượng tối đa chỉ 1,7 tấn - quá nhẹ nhàng. Nguồn ảnh: Korearms. Tuy nhiên, hỏa lực của MD 530G thì không hề nhẹ chút nào. Hệ thống giá treo hai bên cánh vũ khí có khả năng mang theo súng máy 6 nòng mini gun, rocket 70mm Hydra loại có hoặc không có điều khiển. Ngoài ra máy bay còn được trang bị một hệ thống camera với nhiều thấu kính ở nhiều tiêu cự khác nhau ở dưới mũi máy bay cung cấp khả năng do thám, thu thập hình ảnh của mục tiêu và truyền trực tiếp về căn cứ. Nguồn ảnh: Korearms. Việc được trang bị tới hệ thống quạt chính 5 cánh cung cấp cho chiếc MD 530G khả năng cơ động cực tốt cả trong điều kiện gió lớn và nhiễu động không khí nặng. Đây là một yêu cầu rất quan trọng đối với một máy bay do thám cỡ nhỏ vì nó có trọng lượng rất nhẹ và rất dễ bị gió... thổi bay nếu không có đủ sự cơ động từ hệ thống lái. Nguồn ảnh: Korearms. Cũng nhờ trọng lượng nhẹ và kích thước cực kỳ nhỏ gọn của mình mà chiếc trực thăng trinh sát MD 530G dù không có khả năng tàng hình nhưng lại dễ qua mắt hệ thống rada của đối phương bằng cách bay thật thấp hoặc chỉ xuất hiện trên màn hình rada như một chấm nhỏ xíu. Nguồn ảnh: Korearms. Tuy vậy, một nhóm nhỏ từ 3 đến 5 chiếc trực thăng hạng nhẹ MD 530G được vũ trang sẽ là cơn ác mộng từ trên không với khả năng đánh úp đối phương một cách bất ngờ bằng cách di chuyển ở độ cao cực thấp và bất chợt vọt lên độ cao chiến đấu oanh tạc đối phương bằng mọi loại vũ khí nó mang theo sau đó hạ độ cao và thoát ra ngoài. Lối đánh này sẽ khiến đối phương không kịp trở tay, không kịp chuẩn bị hệ thống phòng không. Nguồn ảnh: Shephar. MD 530G trình diễn khả năng cơ động ở độ cao thấp. Nguồn ảnh: Youtube. Được thiết kế với hai chỗ ngồi nhưng tùy vào thể trạng của phi công mà đôi lúc chiếc MD 530G chỉ có một người do... không đủ diện tích nếu hai phi công đều "quá khổ". Nguồn ảnh: Justter. Với những tính năng 2 trong 1 của mình, vừa do thám vừa yểm trợ bộ binh nên chiếc MD 530G có thể được coi là một trong những chiếc trực thăng trinh sát tốt nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: Lima.

