Tại sao nên đục nóc thiết giáp lắp súng cối chiến đấu?

Từ chiến tranh thế giới thứ hai, việc tháo nóc thiết giáp và đặc các khẩu đội súng cối 80 mm vào trong đã tỏ ra cực kỳ hữu hiệu khi tránh được tối đa việc khẩu đội cối bị đánh úp bởi bộ binh hoặc bị tổn thương do bắn tỉa của đối phương. Đến nay, các xe thiết giáp mang súng cối hay còn gọi là " súng cối tự hành" vẫn được các quốc gia tiếp tục sử dụng dù chúng có phần ít phổ biến hơn trước. Nguồn ảnh: Chosun. Các khẩu đội cối luôn là cái gai trong mắt đối phương vì đây là một loại vũ khí có sát thương lớn, góc bắn vượt vật cản và thậm chí có thể hạ gục được cả xe thiết giáp. Vậy nên trong mọi cuộc xung đột dù súng cối luôn được đặt ở tuyến sau nhưng các đơn vị cối vẫn luôn bị đối phương săn lùng và tiêu diệt đầu tiên. Nguồn ảnh: Chosun. Chính vì vậy để tăng độ cơ động và giảm khả năng bị tổn thương trước hỏa lực bộ binh hoặc đạn cối "phản pháo" từ phía đối phương thì việc đặt các khẩu đội cối vào các xe thiết giáp được tháo nóc là sáng kiến cực kỳ hữu hiệu của người Đức từ trước thời thế chiến thứ hai. Nguồn ảnh: Chosun. Ngày nay, các khẩu đội súng cối tự hành thường trang bị theo cối 120 mm nhằm cung cấp tối đa hỏa lực. Kèm theo đó thậm chí còn có hệ thống nhắm bắn bằng rada giúp tăng tối đa sự chính xác, đây là ưu điểm rất lớn của các khẩu đội cối cơ động trên xe thiết giáp vì với hệ thống rada cồng kềnh thì binh lính của các đơn vị cối "chạy bộ" sẽ không thể mang vác nổi. Nguồn ảnh: Chosun. Ở những chiến trường rộng lớn như Trung Đông, các khẩu đội cối cơ động sẽ thay đổi vị trí sau mỗi 15-30 phút tùy tình hình tác chiến, điều này giúp tránh tối đa việc bị dội cối phản kích vì sau khi bắn một vài loạt đạn là đối phương có thể "đọc ngược" lại được vị trí của đơn vị cối bằng cách tính đường đạn bay. Nguồn ảnh: Chosun. Tuy nhiên nếu cơ động liên tục thì đối phương có đọc đường đạn chuẩn đến đâu cũng khó có thể "phản cối" chính xác được. Trong trường hợp bị bộ binh đối phương đi vòng qua tiền tuyến nhằm đánh úp trận địa cối thì chỉ việc rồ ga và... chạy là xong. Nguồn ảnh: Chosun. Ngoài ra, việc đặt một khẩu đội cối vào xe thiết giáp chở quân cũng khá đơn giản, thậm chí các binh lính có thể tự "độ" lại bằng những dụng cụ đơn giản mà không nhất thiết phải tuân theo thiết kế của nhà sản xuất. Nguồn ảnh: Chosun. Thông thường sẽ có từ 4 đến 5 xe thiết giáp mang súng cối cùng ở nhiều vị trí nã đạn xuống cùng một vị trí được bộ binh chỉ điểm từ trước tạo hỏa lực tối đa chấn áp đối phương và cũng khiến các đơn vị cối của đối phương mất thời gian tính toán hơn do mỗi viên đạn cối lại có một quỹ đạo bay khác nhau, làm kéo dài thời gian phản kích của đối phương, giúp các khẩu đội cối thiết giáp cơ động an toàn. Nguồn ảnh: Chosun. Chiến thuật khá đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả này được áp dụng triệt để từ thời thế chiến thứ hai đến nay. Điểm yếu duy nhất của các khẩu đội súng cối tự hành này là từ không quân và xe tăng đối phương. Nguồn ảnh: Chosun. Tuy nhiên, trong trường hợp được hiệp đồng tác chiến chặt chẽ với bộ binh, phòng không cùng tác chiến bao bọc vòng ngoài thì rõ ràng việc thọc sâu tiêu diệt được các khẩu đội cối này là điều quá khó khăn. Nguồn ảnh: Chosun.

