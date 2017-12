Sukhoi nâng cấp Su-33 quyết loại MiG-29K ra khỏi cuộc chơi

Arms Expo đưa tin, Hãng Sukhoi vừa có gói nâng cấp mới dành mẫu tiêm kích trên hạm Su-33 Flanker D với hệ thống máy tính điều khiển tiên tiến. Hệ thống trên được gọi là SVP-24-33 cho phép nâng cao hiệu suất tác chiến của Su-33 lên một tầm cao mới. Ảnh: Su27-flanker.com. Hệ thống máy tính này cho phép Su-33 nhắm mục tiêu trên không, trên biển hiệu quả hơn, khả năng tấn công mục tiêu đa dạng hơn, số lượng mục tiêu có thể tấn công cùng lúc tăng lên so với trước. Ảnh: Vladtime. Su-33 đang phải cạnh tranh với MiG-29K của tập đoàn Mikoyan trong việc trở thành tiêm kích trên hạm chủ lực trên tàu Đô đốc Kuznetsov, tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga. Ảnh: Su27-flanker.com. Hệ thống điện tử bên trong máy bay cũng sẽ được nâng cấp để phù hợp với máy tính điều khiển mới. Hệ thống điện tử trên Su-33 bị đánh giá lỗi thời so với MiG-29K hiện đại hơn. Ảnh: Wikipedia. Su-33 từng là tiêm kích trên hạm chủ lực của Không quân Hải quân Nga trong những năm Chiến tranh Lạnh. Tiêm kích này được phát triển dựa trên bộ khung của Su-27 Flanker lừng danh. Ảnh: Su27-flanker.com. Su-33 được bổ sung thêm cánh mũi để phù hợp với hoạt động trên tàu sân bay. Máy bay được trang bị động cơ AL-31F3 với lực đẩy mạnh hơn, cho phép tăng tốc nhanh hơn. Ảnh: Sputnik. Su-33 có thể mang theo tải trọng vũ khí tối đa là 6,5 tấn. Tuy nhiên, do tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov có đường băng kiểu "nhảy cầu" nên Su-33 thường phải giới hạn tải trọng vũ khí và nhiên liệu mang theo để cất cánh. Ảnh: Su27-flanker.com. Trọng lượng cất cánh nặng nề chính là một trong những lý do thúc đẩy Hải quân Nga chọn MiG-29K để sử dụng trên tàu sân bay duy nhất của nước này. Ảnh: Su27-flanker.com. Tuy nhiên, Hải quân Nga vẫn quyết định nâng cấp Su-33 để tiếp tục sử dụng. Phiên bản nâng cấp mới được định danh là Su-33K. Một số nguồn tin dự đoán Hải quân Nga sẽ sử dụng luân phiên, hoặc kết hợp giữa MiG-29K và Su-33K để nâng cao hiệu quả tác chiến. Ảnh: Russian Air Force. Dù có một số hạn chế về trọng lượng cất cánh, hệ thống điện tử, Su-33 vẫn được đánh giá là tiêm kích trên hạm hàng đầu thế giới nhờ kế thừa đặc tính không chiến ưu việt của Su-27. Ảnh: Ausairpower. Mời độc giả xem video: Cận cảnh tiêm kích trên hạm chủ lực của Không quân Hải quân Nga. (Nguồn Yolkhere)

