Su-30MKI Ấn Độ đã “treo” được BrahMos, liệu Su-30MK2 Việt Nam có thể?

Theo thông tin mới được đăng tải trên Sputnik, Ấn Độ hiện đang triển khai những khâu thử nghiệm cuối cùng trước khi bàn giao tên lửa BrahMos cho phía không quân nước này. Nguồn ảnh: Defence. Được biết, các tên lửa BrahMos biến thể không đối đất sẽ được triển khai lên các chiến đấu cơ Su-30MKI của Không quân Ấn Độ trong thời gian sắp tới sau khi chương trình thử nghiệm của chúng kết thúc. Nguồn ảnh: Economic. Tuy nhiên, phiên bản gốc của Su-30MKI của Ấn Độ hoàn toàn không có khả năng mang theo tên lửa BrahMos. Muốn Su-30MKI mang được tên lửa BrahMos, phía Ấn Độ phải hoán cải, can thiệp sâu vào thiết kế của chiếc phi cơ này. Nguồn ảnh: Military. Hiện tại phía Ấn Độ mới chỉ hoàn thành xong việc hoán cải cho hai chiến đấu cơ Su-30MKI của nước này mang được tên lửa BrahMos, còn lại khoảng gần 50 chiến đấu cơ Su-30MKI khác cần phải được "can thiệp" trong thời gian từ nay tới năm 2018. Nguồn ảnh: Indian. Việc tích hợp tên lửa BrahMos lên các máy bay chiến đấu Su-30MKI là dấu mốc hết sức quan trọng cho lực lượng Không quân Ấn Độ khi mà các chiến đấu cơ của nước này nay đã có thêm khả năng tấn công tiêu diệt các mục tiêu mặt đất từ trên không một cách đầy bất ngờ và hiệu quả. Nguồn ảnh: Asia. Tên lửa BrahMos còn có thể được sử dụng để tiêu diệt các hệ thống phòng không của đối phương, giúp Không quân Ấn Độ "mở đường" cho các cuộc tập kích đường không quy mô lớn. Nguồn ảnh: India. Được biết, tên lửa hành trình BrahMos có khả năng tấn công mục tiêu với khoảng cách tối đa lên tới 480km và tốc độ bắn tối đa đạt Mach 2.8. Phía Ấn Độ cũng đã từng khẳng định nước này đang hợp tác với phía Nga để "tăng tầm" cho các tên lửa BrahMos. Nguồn ảnh: India. Hiện tại đã có rất nhiều thông tin chưa được kiểm chứng về việc Ấn Độ sẽ bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam đây sẽ là cơ hội tốt để chúng ta nâng cao năng lực tác chiến của mình. Tuy nhiên, nếu điều này là thật thì đáng tiếc là Việt Nam chỉ có thể sở hữu được các biến thể BrahMos mặt đất hoặc trên hạm, chứ không thể sở hữu biến thể không đối đất mới nhất của dòng tên lửa hành trình siêu âm này. Nguồn ảnh: Asia. Theo đó biến thể tiêm kích Su-30 hiện đại nhất của Việt Nam hiện nay là Su-30MK2 khó có thể hoán cải để có thể mang theo được tên lửa BrahMos và quá trình sửa đổi này cũng mang lại nhiều rủi ro. Nguồn ảnh: Jet Photo. Chưa kể tới việc, kiểu dáng khí động học của Su-30MKI vượt trội hoàn toàn so với Su-30MK2, điều này dẫn tới hệ quả là Su-30MKI của Ấn Độ có khả năng mang vác vũ khí, tốc độ và tầm hoạt động vượt trội hơn so với những tiêm kích Su-30MK2 của chúng ta. Nguồn ảnh: Military. Điều này cũng dễ hiểu khi Su-30MKI là phiên bản được Ấn Độ và Nga hợp tác để phát triển dành riêng cho Không quân Ấn Độ. Trong khi đó, Su-30MKK tiền thân của Su-30MK2 lại là biến thể xuất khẩu thông dụng trên thị trường của Nga. Nguồn ảnh:Wiki. Mặc dù vậy, chưa có bất cứ căn cứ nào để khẳng định BrahMos không thể triển khai được trên các máy bay tiêm kích Su-30MK2 của Việt Nam và cũng chưa có căn cứ chính xác để xác định được rằng liệu Việt Nam đã có các tên lửa BrahMos trong tay hay chưa. Nguồn ảnh: Defence. Hiện tịa, Không quân Việt Nam đang có trong tay khoảng 40 chiến đấu cơ Su-30MK2 được mua từ Nga. Ngoài ra, còn có 6 chiếc nữa đang được đặt hàng (thông tin từ tháng 4/2017). Nguồn ảnh: Tienphong.

