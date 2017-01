Soi xe địa hình ATV của bộ binh cơ giới Trung Quốc

Lynx là mẫu xe địa hình ATV đặc biệt được Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Hoa Bắc (Norinco) chế tạo dành cho lực lượng sơn cước, các lữ đoàn bộ binh cơ giới và cả các đơn vị tác chiến đặc biệt thuộc Quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, khác với các mẫu ATV thông thường Lynx có kích thước lớn hơn và được trang bị khung gầm bánh lốp 8x8. Trong ảnh là một đơn vị bộ binh Trung Quốc huấn luyện bắn đạn thật với Lynx cùng súng máy Type 89 vào đầu năm nay tại một căn cứ ở Tây Tạng. Nguồn ảnh: Quân đội Trung Quốc. Mặc dù Norinco tuyên bố quá trình thiết kế và chế tạo Lynx dựa trên các yêu cầu của Quân đội Trung Quốc, nhưng mẫu ATV này lại có thiết kế khá giống ATV Argo của Canada hay ít nhất là các biến thể thương mại của nó. Nguồn ảnh: Quân đội Trung Quốc. Lynx gần như là một mẫu phương tiện đa năng của Quân đội Trung Quốc khi nó có thể được sử dụng cho nhiều loại nhiệm vụ khác nhau như chở quân, vận chuyển hàng hóa trang thiết bị quân sự, trinh sát chiến trường cho đến hổ trợ hậu cần. Nguồn ảnh: military-today. Tuy nhiên hầu hết các biến thể Lynx của Quân đội Trung Quốc đều được sử dụng như một phương tiện chiến đấu được trang bị hỏa lực mạnh và gần như là một xe chở quân mini khi có thể mang theo tối đa 5 binh sĩ cùng đầy đủ trang bị. Nguồn ảnh: military-today. Tải trọng tối đa của một chiếc Lynx là từ 600-900kg và tùy theo từng biến thể mà có bố trí chỗ ngồi khác nhau với tối đa là 6 binh sĩ kể cả lái xe, bản thân nó cũng có thể được sử dụng để kéo theo các phương tiện cơ giới hạng nhẹ bao gồm cả lựu pháo hoặc cối. Nguồn ảnh: Surajit Sarma. Do có thiết kế trống và không có mui trần nên Lynx có thể được tích hợp nhiều loại vũ khí khác nhau như súng máy hạng nặng 12.7mm Type 89, súng phóng lựu tự động QLZ-87 và một số loại súng máy khác. Bên cạnh đó binh sĩ ngồi trên Lynx vẫn có thể sử dụng vũ khí cá nhân của mình trong tác chiến. Nguồn ảnh: Seesaa Wiki. Dù khá đa năng nhưng Lynx lại không mang đến sự bảo vệ chắc chắn dành cho kíp chiến đấu và nó chỉ có thể chịu được các loại đạn súng bộ binh thông thường, do đó Lynx dễ trở thành “mồi ngon” cho các loại súng máy hạng nặng hay súng phóng lựu. Nguồn ảnh: jewelry.com. Trọng lượng của một chiếc Lynx là 1.2 tấn, nó được trang bị động cơ diesel tăng áp cỡ nhỏ có công suất 30 mã lực, tốc độ hành trình tối đa của mẫu ATV này chỉ đạt 45km/h với phạm vi hoạt động lên đến 250km. Nguồn ảnh: chuansong.me. Do là trang bị chính của lực lượng sơn cước và các đơn vị đặc biệt, Lynx được thiết kế để có thể hoạt động ở nhiều loại địa hình khác nhau như rừng núi, đầm lầy, sa mạc và tất nhiên là cả trên băng tuyết. Dòng xe địa hình ATV quân sự này cũng có khả năng lội nước nhưng rất hạn chế do trọng lượng quá lớn của nó. Nguồn ảnh: chuansong.me.

