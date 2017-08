Soi vết đâm chí tử của tàu hàng vào...chiến hạm Mỹ

Vụ tai nạn trên xảy ra ở vùng biển phía đông Singapore và Eo biển Malacca giữa tàu khu trục USS John S. McCain và một tàu chở dầu khiến cho 10 thủy thủ trên tàu USS John S. McCain mất tích và 5 người khác bị thương. Nguồn ảnh: Reuters. Cú va chạm đã gây ra một lỗ thủng lớn rộng tới hàng chục mét ngay cạnh mực mớm nước của tàu USS John S. McCain. Nguồn ảnh: News. Từ cú va chạm này, có thể suy đoán rằng USS John S. McCain đã bị đâm khi đi cắt ngang qua mũi tàu chở dầu. Con tàu chở dầu được xác định là chiếc Helcion của công ty vận tải hàng hải thuộc Australia. Nguồn ảnh: Live. So với USS John S. McCain có độ giãn nước chỉ 9.000 tấn, Helcion có độ giãn nước lên tới khoảng 50.000 tấn và cú va chạm chắc chắn đã khiến cho tàu USS John S. McCain bị thiệt hại nặng. Nguồn ảnh: Star. So với vụ tai nạn xảy ra cách đây 2 tháng giữa tàu khu trục USS Fitzgerald với một tàu hàng của Philippines thì thiệt hại của tàu USS John S. McCain thậm chí còn lớn hơn do nó bị hư hỏng đúng phần thân tàu ngay mép nước, lỗ thủng này có thể khiến nước tràn vào nhiều boong tàu bên trong. Nguồn ảnh: People. Hải quân Mỹ cũng mới ra thông báo ngừng tất cả các hoạt động của lực lượng này lại trong ngày 22/8 để kiểm tra lại hoạt động của các lực lượng tàu chiến nước này nhằm tìm ra nguyên nhân của 2 vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trong hai tháng vừa qua. Nguồn ảnh: Chicago. Cú đâm xảy ra ngay bên dưới hệ thống 8 ống phóng tên lửa chống hạm Harpoon của tàu khu trục USS John S. McCain. Rất có khả năng hệ thống vũ khí trên tàu đã bị ảnh hưởng. Nguồn ảnh: News. Do vết đâm "chí tử" ở ngang mép nước nên rất có thể chiếc USS John S. McCain sẽ không thể tự "lết" về Mỹ được như chiếc USS Fitzgerald mà sẽ phải được chuyên chở về Mỹ bằng các loại xà lan cảng cạn khổng lồ. Nguồn ảnh: One.

Vụ tai nạn trên xảy ra ở vùng biển phía đông Singapore và Eo biển Malacca giữa tàu khu trục USS John S. McCain và một tàu chở dầu khiến cho 10 thủy thủ trên tàu USS John S. McCain mất tích và 5 người khác bị thương. Nguồn ảnh: Reuters. Cú va chạm đã gây ra một lỗ thủng lớn rộng tới hàng chục mét ngay cạnh mực mớm nước của tàu USS John S. McCain. Nguồn ảnh: News. Từ cú va chạm này, có thể suy đoán rằng USS John S. McCain đã bị đâm khi đi cắt ngang qua mũi tàu chở dầu. Con tàu chở dầu được xác định là chiếc Helcion của công ty vận tải hàng hải thuộc Australia. Nguồn ảnh: Live. So với USS John S. McCain có độ giãn nước chỉ 9.000 tấn, Helcion có độ giãn nước lên tới khoảng 50.000 tấn và cú va chạm chắc chắn đã khiến cho tàu USS John S. McCain bị thiệt hại nặng. Nguồn ảnh: Star. So với vụ tai nạn xảy ra cách đây 2 tháng giữa tàu khu trục USS Fitzgerald với một tàu hàng của Philippines thì thiệt hại của tàu USS John S. McCain thậm chí còn lớn hơn do nó bị hư hỏng đúng phần thân tàu ngay mép nước, lỗ thủng này có thể khiến nước tràn vào nhiều boong tàu bên trong. Nguồn ảnh: People. Hải quân Mỹ cũng mới ra thông báo ngừng tất cả các hoạt động của lực lượng này lại trong ngày 22/8 để kiểm tra lại hoạt động của các lực lượng tàu chiến nước này nhằm tìm ra nguyên nhân của 2 vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trong hai tháng vừa qua. Nguồn ảnh: Chicago. Cú đâm xảy ra ngay bên dưới hệ thống 8 ống phóng tên lửa chống hạm Harpoon của tàu khu trục USS John S. McCain . Rất có khả năng hệ thống vũ khí trên tàu đã bị ảnh hưởng. Nguồn ảnh: News. Do vết đâm "chí tử" ở ngang mép nước nên rất có thể chiếc USS John S. McCain sẽ không thể tự "lết" về Mỹ được như chiếc USS Fitzgerald mà sẽ phải được chuyên chở về Mỹ bằng các loại xà lan cảng cạn khổng lồ. Nguồn ảnh: One.