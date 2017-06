Soi trực thăng tấn công sắp áp sát biên giới Trung Quốc

Theo Tạp chí Jane's, Quân đội Ấn Độ đang có kế hoạch triển khai ít nhất một phi đoàn máy bay trực thăng tấn công Rudra tới tỉnh Assam - đông bắc Ấn Độ - đây là tỉnh có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Nguồn ảnh: Airlines.net "Trước cuối năm nay, một phi đoàn Không quân Lục quân Ấn Độ (AAC) bao gồm 12 trực thăng tấn công Rudra Mk IV sẽ được triển khai tới căn cứ quân sự Likabali, nằm cách thủ phủ tỉnh Assam 477km về phía Bắc", quan chức quân sự nói với Jane's. Nguồn ảnh: Airlines.net Rudra Mk IV là phiên bản mạnh nhất của dòng trực thăng đa nhiệm Rudra do Hindustan Aeronautics Limited phát triển từ đầu những năm 2000 cho Không quân Lục quân Ấn Độ. Nguyên mẫu của nó cất cánh lần đầu tiên vào ngày 16/8/2007, chính thức phục vụ trong Không quân Lục quân từ năm 2012. Nguồn ảnh: Airlines.net Trực thăng tấn công Rudra Mk IV có thể đảm nhiệm vai trò chi viện hỏa lực bộ binh mặt đất, chống lại các loại xe tăng - thiết giáp, phá hủy các công sự kiên cố và thậm chí bắn hạ được cả máy bay. Nguồn ảnh: Airlines.net Ngoài ra, cabin máy bay có thể chở tới 12 người hoặc 4 cáng cứu thương, do đó Rudra Mk IV hoàn toàn đủ khả năng vừa làm nhiệm vụ vận tải, vừa chi viện hỏa lực. Máy bay được trang bị cặp động cơ tuabin trục Shkati được Ấn Độ chế tạo theo mẫu Turbomeca của Pháp, tốc độ bay đạt được là 290km/h, bán kính chiến đấu 320km, tầm bay xa nhất 827km, đặc biệt trần bay lên tới hơn 6.000m. Nguồn ảnh: Airlines.net Ở đầu mũi máy bay được tích hợp trạm quang - điện trinh sát - chỉ thị mục tiêu CoMPASS do Elbit Israel sản xuất. Khí tài này có vai trò trinh sát, do thám cũng như là dẫn đường cho các loại vũ khí được trang bị trên trực thăng Rudra. Ngoài ra, máy bay còn có hệ thống phòng vệ chủ động IDAS-3 chống tên lửa vác vai. Nguồn ảnh: Airlines.net Về trang bị vũ khí, trực thăng Rudra Mk IV được tích hợp pháo tự động 20mm M621 ở đầu mũi, đạt tốc độ bắn chừng 800 phát/phút, dùng đạn cỡ 20x102mm với sơ tốc 1.005m/s (đạn xuyên giáp có vạch đường) và 985mm với đạn nổ phá... Nguồn ảnh: Airlines.net Ở hai bên cabin máy bay được bố trí thêm hai trục lắp 4 giá treo cho phép triển khai nhiều loại vũ khí hạng nặng gồm: tối đa 4 pod rocket 68 hoặc 70mm hoặc tối đa 8 tên lửa chống tăng Nag hoặc tối đa 4 tên lửa không đối không Mistral. Nguồn ảnh: Airlines.net Trong đó, Nag là một loại tên lửa chống tăng "thế hệ 3" rất hiện đại do Ấn Độ đầu tư tự phát triển với ngân sách đến nay là 46,6 triệu USD. Một trong những ưu điểm nổi bật trên Nag là việc nó được trang bị công nghệ dẫn đường kiểu "bắn và quên" nhờ sử dụng đầu dò hồng ngoại ảnh nhiệt thoặc là đầu dò radar sóng mm chủ động. Nguồn ảnh: Wikipedia Tên lửa chống tăng Nag phiên bản phóng từ trực thăng đạt tầm bắn 7-8km, mang đầu nổ kiểu tandem nặng 8kg. Ảnh: Bắn thử nghiệm Nag phiên bản lục quân. Nguồn ảnh: the Hindu

