Soi “taxi chiến trường” độc đáo Nga lại vừa cho Syria

Truyền thông mạng xã hội Syria vừa mới đây đăng tải hình ảnh xe thiết giáp MT-LB (Nga sản xuất) xuất hiện ở Syria. Đáng chú ý, Quân đội Syria chưa bao giờ ghi nhận là sở hữu MT-LB, ngoài ra chiếc xe này vẫn giữ màu sơn xanh lá trong khi màu ngụy trang Quân đội Syria thường là màu cát sa mạc. Do đó, gần như tới 99% MT-LB được Quân đội Nga viện trợ cho Syria sử dụng chống IS. Ở đuôi chiếc MT-LB của Quân đội Syria được tích hợp bệ pháo phòng không ZU-23-2. Đây không phải là cải tiến mới bởi quân đội nhiều quốc gia trên thế giới sở hữu MT-LB cũng có những cải tiến này. MT-LB là thiết kế xe bọc thép cực kỳ đặc biệt được chế tạo bởi nhà máy máy kéo Kharkiv ban đầu phục vụ vai trò chở quân cũng như là làm xe kéo pháo - thay thế loại xe kéo AT-P. Tuy nhiên, nhà thiết kế chế tạo chắc cũng không thể ngờ rằng sau đó MT-LB lại trở thành dòng xe bọc thép đa dụng vô cùng với tiềm năng khai thác khổng lồ cho các tổ hợp vũ khí khác nhau. Dòng xe bọc thép MT-LB được chính thức đưa vào trang bị trong Hồng quân Liên Xô từ cuối những năm 1960 cho vai trò ban đầu là chở quân, kéo pháo và cứu thương. Nó có trọng lượng tổng thể 11,9 tấn, dài 6,45m, rộng 2,86m, cao 1,86m. So với dòng xe BTR-60/70/80, MT-LB sử dụng thiết kế khoang chở quân nằm ở đuôi, động cơ nằm trước khác biệt hoàn toàn. Qua đó, binh sĩ có thể di chuyển an toàn ra vào từ phía đuôi xe thay vì trên nóc hay là ngang hông. Nó có khả năng chở 11 binh sĩ hoặc khối lượng hàng hóa 2 tấn hoặc kéo theo đến 6,5 tấn hàng hóa. MT-LB có khả năng cơ động khá tốt với tốc độ lên tới 61km/h bằng động cơ diesel công suất có 240 mã lực, có khả năng bơi tốt với tốc độ 5-6km/h. Hỏa lực cơ bản của dòng xe bọc thép chở quân này chỉ có một tháp pháo nhỏ ở đầu xe với khẩu súng máy 7,62mm PKT. Giáp xe dày từ 3-14mm có thể chống được đạn súng máy, các mảnh bom, đạn pháo. Mặc dù trong vai trò xe bọc thép chở quân, MT-LB không nổi tiếng bằng họ xe BTR bánh lốp, nhưng trong vai trò thứ yếu làm nền tảng cho các tổ hợp vũ khí khác thì MT-LB có thành tích đáng nể. Nó được sử dụng cho rất nhiều nền tảng vũ khí từ tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành, tới pháo tự hành, thậm chí là tên lửa phòng không… Trong ảnh là tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành 9P149 Shturm-S sử dụng khung gầm MT-LB. Trên xe được trang bị bệ phóng đơn có thể gấp gọn khi hành quân dành cho tổ hợp tên lửa chống tăng 9K114 Shturm với đạn tên lửa 9M114 đạt tầm bắn 400-5km, dùng hệ dẫn đường vô tuyến lái bán tự động SACLOS. Lựu pháo tự hành 2S1 Gvozdika sử dụng cơ sở khung gầm MT-LB được trang bị khẩu pháo 2A18 122mm đạt tầm bắn 15-20km. Ngay cả hệ thống tên lửa phòng không tự hành tầm thấp 9K35 Strela-10 cũng sử dụng khung gầm MT-LB. Tên lửa đạt tầm bắn đến 5km, độ cao bắn chặn đến 3,5km. Xe phá mìn tự hành UR-77 cũng sử dụng khung gầm MT-LB. UR-77 trang bị đạn rocket đặc biệt mang theo dây mìn dài hàng chục mét, khi chạm đất chúng sẽ tạo ra vụ nổ với chiều sâu rất xa tạo nên hành lang an toàn cho quân ta vượt qua bãi mìn đối phương cài lại. Trong ảnh là xe trinh sát hóa học RKhM Kashalot cũng sử dụng khung gầm MT-LB. Xe chiến đấu bộ binh BMP-23 của Bulagria dùng khung gầm MT-LB để phát triển lên, trang bị tháp pháo 2 người với hỏa lực pháo 23mm 2A14 và tên lửa chống tăng AT-3.

