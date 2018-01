Soi tàu sân bay Mỹ sẽ tới Việt Nam vào tháng 3/2018

Theo thông báo này, trong cuộc trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Mattis đã nhấn mạnh Chiến lược Quốc phòng Quốc gia (NSS) 2018 về cam kết của Mỹ với việc hợp tác cùng đối tác như Việt Nam đề duy trì khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Bộ trưởng Mattis cho biết ông đã thảo luận với Đại tướng Ngô Xuân Lịch về nhiều vấn đề như một trật tự thế giới tự do và mở, dựa trên pháp quyền, luật pháp quốc tế, tự do đi lại ở Biển Đông, đưa tàu sân bay đến thăm Việt Nam… Nguồn ảnh: usni.org. Và theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, Tàu sân bay sẽ cập cảng Đà Nẵng dự kiến vào tháng 3 được xác định là tàu USS Carl Vinson (CVN-70), siêu hàng không mẫu hạm lớp Nimitz thứ 3 của Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: usni.org Và theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, Tàu sân bay Mỹ sẽ cập cảng Đà Nẵng dự kiến vào tháng 3 được xác định là tàu USS Carl Vinson (CVN-70), siêu hàng không mẫu hạm lớp Nimitz thứ 3 của Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: usni.org. Kể từ khi đi vào hoạt động tàu sân bay USS Carl Vinson thường xuyên thực hiện các chuyến tuần tra xuyên đại dương dọc vùng biển từ Hàn Quốc cho tới tận Australia. Đây cũng là một trong ba tàu sân bay được Hải quân Mỹ duy trì hiện diện tại khu vực Đông Bắc Á trong suốt thời gian căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang. Nguồn ảnh: usni.org Thiết kế của USS Carl Vinson tương tự nhiều tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz khác của Hải quân Mỹ, nó có lượng giãn nước tối đa hơn 101.400 tấn, dài tổng thể 332,8m, mớn nước 11,3m. Nguồn ảnh: usni.org. Tàu được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân A4W cùng 4 máy tuabin khí cung cấp tổng công suất 260.000 mã lực cho phép hàng không mẫu hạm di chuyển với tốc độ lớn nhất tới 30 hải lý/h. Tầm hoạt động là không giới hạn, nó có thể chạy liên tục 20-25 năm trước khi phải thay thế các thanh nhiên liệu. Nguồn ảnh: Popular Military. Về cơ bản USS Carl Vinson có thể phục vụ hoạt động cho tới 90 máy bay các loại gồm từ trực thăng, máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, máy bay báo động sớm. Cùng với đó là thủy thủ đoàn hơn 6.000 người. Nguồn ảnh: The Straits Times. Hiện tại, USS Carl Vinson là tàu sân bay dẫn đầu nhóm tác chiến tàu sân bay số 1 và đi kèm nó là một phi đoàn không quân với 9 phi đội và được trang bị tới 5 dòng máy bay hải quân chuyên biệt cho từng loại nhiệm vụ. Nguồn ảnh: KPBS. Trong đó có tới bốn phi đội tiêm kích trên hạm F/A-18C Hornets và F/A-18E/F Super Hornets hoặc các biến thể của dòng tiêm kích hạm này. Một phi đội máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-2C Hawkeyes. Nguồn ảnh: Military.com. Một phi đội máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growlers một biến thể khác của F/A-18C. Một phi đội máy bay vận tải C2-A Greyhounds và hai phi đội trực thăng hải quân SH-60/MH-60 Seahawk. Nguồn ảnh: Pinterest. Để phòng vệ, USS Carl Vinson được trang bị các hệ thống phòng không trên hạm RIM-7 Sea Sparrow mang theo các tên lửa phòng không tầm ngắn AIM-7 Sparrow cải tiến. Cùng với đó là hệ thống vũ khí đánh chặn tầm gần Phalanx với pháo tự động 20mm. Nguồn ảnh: Wikimedia. Một tàu sân bay còn đi kèm biên đội tàu chiến gồm một tàu tuần dương hạm và ít nhất 6 tàu khu trục hạm mang tên lửa với nhiệm vụ chính là bảo vệ khả năng hoạt động của biên đội tàu sân bay. Nguồn ảnh: defense.gov. Trong ảnh là vị trí bố trí các phi đội chiến đấu cơ trên một tàu sân bay lớp Nimitz, trong đó ta có thể dễ dàng nhận thấy số lượng lớn các máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornets. Nguồn ảnh: Daily Mail. Hiện vẫn chưa rõ trong chuyến thăm chính thức Đà Nẵng vào tháng 3 tới tàu sân bay USS Carl Vinson có đi kèm biên đội tàu hộ tống hay không cũng như thời gian chính thức tàu sân bay này đến Việt Nam. Nguồn ảnh: Wikimedia. Mời độc giả xem video: Tàu sân bay hạt nhân Nimitz của Mỹ thể hiện khả năng di chuyển cực sốc trên biển. (Nguồn Ultimate Military Channel)

Theo thông báo này, trong cuộc trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Mattis đã nhấn mạnh Chiến lược Quốc phòng Quốc gia (NSS) 2018 về cam kết của Mỹ với việc hợp tác cùng đối tác như Việt Nam đề duy trì khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Bộ trưởng Mattis cho biết ông đã thảo luận với Đại tướng Ngô Xuân Lịch về nhiều vấn đề như một trật tự thế giới tự do và mở, dựa trên pháp quyền, luật pháp quốc tế, tự do đi lại ở Biển Đông, đưa tàu sân bay đến thăm Việt Nam… Nguồn ảnh: usni.org. Và theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, Tàu sân bay sẽ cập cảng Đà Nẵng dự kiến vào tháng 3 được xác định là tàu USS Carl Vinson (CVN-70), siêu hàng không mẫu hạm lớp Nimitz thứ 3 của Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: usni.org Và theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, Tàu sân bay Mỹ sẽ cập cảng Đà Nẵng dự kiến vào tháng 3 được xác định là tàu USS Carl Vinson (CVN-70), siêu hàng không mẫu hạm lớp Nimitz thứ 3 của Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: usni.org. Kể từ khi đi vào hoạt động tàu sân bay USS Carl Vinson thường xuyên thực hiện các chuyến tuần tra xuyên đại dương dọc vùng biển từ Hàn Quốc cho tới tận Australia. Đây cũng là một trong ba tàu sân bay được Hải quân Mỹ duy trì hiện diện tại khu vực Đông Bắc Á trong suốt thời gian căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang. Nguồn ảnh: usni.org Thiết kế của USS Carl Vinson tương tự nhiều tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz khác của Hải quân Mỹ, nó có lượng giãn nước tối đa hơn 101.400 tấn, dài tổng thể 332,8m, mớn nước 11,3m. Nguồn ảnh: usni.org. Tàu được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân A4W cùng 4 máy tuabin khí cung cấp tổng công suất 260.000 mã lực cho phép hàng không mẫu hạm di chuyển với tốc độ lớn nhất tới 30 hải lý/h. Tầm hoạt động là không giới hạn, nó có thể chạy liên tục 20-25 năm trước khi phải thay thế các thanh nhiên liệu. Nguồn ảnh: Popular Military. Về cơ bản USS Carl Vinson có thể phục vụ hoạt động cho tới 90 máy bay các loại gồm từ trực thăng, máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, máy bay báo động sớm. Cùng với đó là thủy thủ đoàn hơn 6.000 người. Nguồn ảnh: The Straits Times. Hiện tại, USS Carl Vinson là tàu sân bay dẫn đầu nhóm tác chiến tàu sân bay số 1 và đi kèm nó là một phi đoàn không quân với 9 phi đội và được trang bị tới 5 dòng máy bay hải quân chuyên biệt cho từng loại nhiệm vụ. Nguồn ảnh: KPBS. Trong đó có tới bốn phi đội tiêm kích trên hạm F/A-18C Hornets và F/A-18E/F Super Hornets hoặc các biến thể của dòng tiêm kích hạm này. Một phi đội máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-2C Hawkeyes. Nguồn ảnh: Military.com. Một phi đội máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growlers một biến thể khác của F/A-18C. Một phi đội máy bay vận tải C2-A Greyhounds và hai phi đội trực thăng hải quân SH-60/MH-60 Seahawk. Nguồn ảnh: Pinterest. Để phòng vệ, USS Carl Vinson được trang bị các hệ thống phòng không trên hạm RIM-7 Sea Sparrow mang theo các tên lửa phòng không tầm ngắn AIM-7 Sparrow cải tiến. Cùng với đó là hệ thống vũ khí đánh chặn tầm gần Phalanx với pháo tự động 20mm. Nguồn ảnh: Wikimedia. Một tàu sân bay còn đi kèm biên đội tàu chiến gồm một tàu tuần dương hạm và ít nhất 6 tàu khu trục hạm mang tên lửa với nhiệm vụ chính là bảo vệ khả năng hoạt động của biên đội tàu sân bay. Nguồn ảnh: defense.gov. Trong ảnh là vị trí bố trí các phi đội chiến đấu cơ trên một tàu sân bay lớp Nimitz, trong đó ta có thể dễ dàng nhận thấy số lượng lớn các máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornets. Nguồn ảnh: Daily Mail. Hiện vẫn chưa rõ trong chuyến thăm chính thức Đà Nẵng vào tháng 3 tới tàu sân bay USS Carl Vinson có đi kèm biên đội tàu hộ tống hay không cũng như thời gian chính thức tàu sân bay này đến Việt Nam. Nguồn ảnh: Wikimedia. Mời độc giả xem video: Tàu sân bay hạt nhân Nimitz của Mỹ thể hiện khả năng di chuyển cực sốc trên biển. (Nguồn Ultimate Military Channel)