Soi súng phóng lựu cực "khủng" của Vệ binh Quốc gia Nga

Người phát ngôn của Cục thiết kế khí cụ Tula - Vasily Zamarakhin cho biết, lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga và một số đơn vị đặc biệt của nước này đã bắt đầu đưa vào trang bị số lượng hạn chế súng phóng lựu cầm tay “Bur”. Theo đó lô “Bur” đầu tiên đã được chuyển giao cho các đơn vị vệ binh và an ninh liên bang của Nga trong cuối năm ngoái. Nguồn ảnh: bastion-karpenko Cũng theo phát ngôn viên này, Bur là mẫu súng phóng lựu nhẹ nhất thế giới hiện nay và nó chỉ nặng 3.5kg nhưng lại sở hữu sức mạnh tương đương các loại súng phóng lựu hạng nặng. Bur được thiết kế dành riêng cho nhiệm vụ cận chiến hoặc tác chiến không gian hẹp như ở đô thị. Nguồn ảnh: bastion-karpenko Do đó Bur khá phù hợp đối với các đơn vị tác chiến đặc biệt nhờ vào kích thước nhỏ gọn của nó và có thể được triển khai ở mọi loại địa hình. Thông qua các bài thử nghiệm cấp nhà nước mẫu súng phóng lựu này cũng đã chứng minh được tính hiệu quả của mình trên chiến trường. Nguồn ảnh: bastion-karpenko Dù đơn thuần chỉ là một mẫu vũ khí hổ trợ hỏa lực hạng nhẹ nhưng sức mạnh mà Bur sở hữu lại không hề thua kém súng phóng lựu mang đạn nhiệt áp RPO-M Shmel cũng do Tula phát triển. Do đó nó cũng được xem là biến thể thu nhỏ của RPO-M. Trong ảnh là quá trình thử nghiệm Bur với nhiều loại mục tiêu khác nhau. Nguồn ảnh: bastion-karpenko Cấu tạo chính của Bur gồm một ống phóng mang theo đạn nhiệt áp hoặc đạn nổ cực mạnh cỡ nòng 62mm với ống phóng dùng một lần. Trong khi đó cụm thiết bị ngắm bắn của Bur có thể tại sử dụng nhiều lần với một ống phóng mới và nó được tích hợp sẵn một kính ngắm quang học. Nguồn ảnh: russiadefence.net Trọng lượng chiến đấu của Bur là 4,8kg với cụm thiết bị ngắm bắn 1,3kg và ống phóng mang theo đạn là 3.5kg, chiều dài của Bur chỉ 742mm với tầm bắn hiệu 950m. Bur có thể hoạt động ở nhiều điều kiện môi trường khác nhau từ -40 ° C đến +60 ° C nó có sức công phá tương đương một quả đạn pháo 122mm với đầu đạn nổ cực mạnh. Nguồn ảnh: russiadefence.net Theo các nhà phân tích quốc phòng, súng phóng lựu Bur cực kỳ hiệu quả trong môi trường đô thị hoặc địa hình hiểm trở nơi mà lực lượng cơ giới khó có thể hổ trợ cho lực lượng bộ binh. Trước đó Bộ Quốc phòng Nga từng rất hoài nghi về tính hiệu quả của Bur tuy nhiên những gì xảy ra trên chiến trường thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Nguồn ảnh: voenchel.ru Bur có thể dễ dàng tiêu diệt các mục tiêu di động lẫn cố định của đối phương chỉ với một phát bắn duy nhất, dù vậy nó chỉ phù hợp khi được sử dụng để chống lại lực lượng bộ binh, xe bọc thép hạng nhẹ hay các công trình kiên cố, nhưng lại không đủ mạnh để trở thành mẫu vũ khí chống tăng hiệu quả. Nguồn ảnh: voenchel.ru Do đó trong tương lai gần nhiều khả năng cục thiết kế Tula sẽ phát triển một mẫu vũ khí chống tăng dựa trên thiết kế của Bur với thiết kế đầu đạn nổ lõm và nó sẽ có trọng lượng không ít hơn 8kg. Bên cạnh đó mẫu vũ khí chống tăng này vẫn sẽ giữ nguyên các ưu điểm trên Bur. Nguồn ảnh: Dogswar.ru

