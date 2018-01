Soi sức mạnh trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ "săn" người Kurd ở Syria

T-129 do hãng AugustaWestland (Italy) và Công ty Công nghiệp Hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI) hợp tác phát triển. Ảnh: Military-Today. Trực thăng T-129 được phát triển cho nhiệm vụ chống tăng - thiết giáp, chi viện hỏa lực bộ binh... Ảnh: Military-Today. T-129 được thiết kế dựa trên mẫu A-129 Mangusta do AugustaWestland phát triển cho không quân Italy. Ảnh: Military-Today. Buồng lái của T-129 được thiết kế với 2 chỗ ngồi (phi công và sĩ quan điều khiển vũ khí – hoa tiêu). Ảnh: Military-Today. Cách bố trí hỏa lực trên T-129 khá giống với các mẫu trực thăng tấn công AH-64 Apache (Mỹ) hay Mi-24, Mi-28 (Nga). Ảnh: Military-Today. Theo đó, đầu mũi máy bay được trang bị một ụ pháo nòng xoay 3 nòng cỡ 20mm với 500 viên đạn. Ảnh: Military-Today. Hai bên hông máy bay được bố trí 2 cánh nhỏ với 4 điểm treo cho phép mang rocket, tên lửa. Ảnh: Jetphotos. Ngoài ra trên trực thăng tấn công T-129 còn có 4 ống phóng rocket cỡ 70mm có điều khiển Cirit do Thổ Nhĩ Kỳ tự phát triển, dùng đầu tự dẫn lade bán chủ động, tầm bắn 1,5-8km. Ảnh: Jetphotos. Trực thăng T-129 còn có thể mang theo tên lửa không đối không (có thể là loại AIM-92 Stinger hay MBDA Mistra). Ảnh: Jetphotos. T-129 không được trang bị hệ thống radar sóng mm như trên AH-64D hay Mi-28N mà chỉ có tổ hợp ngắm quang – điện dùng để trinh sát, dẫn đường tên lửa đặt ngay trước mũi, trên ụ pháo 20mm. Ảnh: Jetphotos. Trực thăng T-129 có chiều dài 12,2m; chiều cao 11,9m. Ảnh: Jetphotos. Trọng lượng cất cánh tối đa của T-129 là 5.000kg; tải trọng vũ khí: 1.150kg. Ảnh: Jetphotos. Vận tốc cực đại của trực thăng T-129 là 278km/h; vận tốc hành trình: 269km/h. Ảnh: Jetphotos. Trực thăng T-129 có tầm bay 1.000km và trần bay là 6.096m. Ảnh: Jetphotos.

