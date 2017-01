Soi "dung nhan" đối thủ mới của máy bay Yak-130 Nga

Theo tạp chí quân sự Jane’s, nguyên mẫu máy bay huấn luyện M-345 HET đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của mình vào cuối năm ngoái. Đây là biến thể mới nhất của máy bay huấn luyện chiến đấu tiên tiến M-345 - dòng sản phẩm chủ lực của hãng chế tạo Alenia Aermacchi, Italy. Nguồn ảnh: Tango Six. Chuyến bay thử nghiệm trên diễn ra tại sân bay Venegono Superiore, Varese, miền bắc Italy và kéo dài trong 30 phút. Trong khi đó chuyến bay thử nghiệm tiếp theo sẽ được tiến hành trong đầu năm nay. Nguồn ảnh: Finmeccanica. Dù được giới thiệu vào năm 2013, nhưng cho đến nay máy bay M-345 HET mới thực sự được hoàn thiện cho một chuyến bay thử nghiệm chính thức và là kỳ vọng mới của Alenia Aermacchi trên thị trường hàng không hiện tại. Do là một biến thể nâng cấp của M-345 nên thiết kế của M-345 HET không có quá nhiều khác biệt so với người tiền nhiệm của mình. Nguồn ảnh: Finmeccanica. Điểm cộng lớn nhất của M-345 HET có lẽ hệ thống động cơ phản lực Williams International FJ44-4M mới của nó thay thế cho mẫu động cơ JT15D-5C cũ trên M-345. Còn các chi tiết khác vẫn được giữ nguyên hoặc được nâng cấp về mặt công nghệ. Nguồn ảnh: Finmeccanica. Với FJ44-4M, M-345 HET có tốc độ bay tối đa hơn 770km/h ở độ cao 6.000m hoặc tốc độ bay trung bình là 162km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của mẫu máy bay huấn luyện này mỗi giờ là 380 lít và nó có thể hoạt động liên tục gần 4 tiếng đồng hồ trên không với bình nhiên liệu phụ. Nguồn ảnh: Finmeccanica. Được xem là dòng máy bay cạnh tranh với Yak-130 của Nga trên thị trường quốc tế nhưng M-345 HET lại không dành được nhiều sự quan tâm từ các khách hàng tiềm năng. Ở Châu Âu chỉ có Italy và Pháp là có kế hoạch đưa vào trang bị dòng máy bay này, một hàng khách tiềm năng khác là Chile cũng mới chỉ dừng lại ở mức tham khảo. Nguồn ảnh: Finmeccanica. Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường hiện tại ngoài nhiệm vụ huấn luyện bay, M-345 HET có thể được cải tạo trở thành máy bay tấn công hạng nhẹ tuy nhiên thông tin về gói cải tiến này vẫn chưa mấy rõ ràng và nếu có thì nó cũng chỉ có thể mang theo khoảng 1 tấn vũ khí các loại. Nguồn ảnh: Aviation Week. Cận cảnh cánh đuôi và ống xả động cơ của nguyên mẫu M-345 HET được Alenia Aermacchi giới thiệu tại triển lãm hàng không Paris Air Show 2013. Nguồn ảnh: Wikimedia.

Theo tạp chí quân sự Jane’s, nguyên mẫu máy bay huấn luyện M-345 HET đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của mình vào cuối năm ngoái. Đây là biến thể mới nhất của máy bay huấn luyện chiến đấu tiên tiến M-345 - dòng sản phẩm chủ lực của hãng chế tạo Alenia Aermacchi, Italy. Nguồn ảnh: Tango Six. Chuyến bay thử nghiệm trên diễn ra tại sân bay Venegono Superiore, Varese, miền bắc Italy và kéo dài trong 30 phút. Trong khi đó chuyến bay thử nghiệm tiếp theo sẽ được tiến hành trong đầu năm nay. Nguồn ảnh: Finmeccanica. Dù được giới thiệu vào năm 2013, nhưng cho đến nay máy bay M-345 HET mới thực sự được hoàn thiện cho một chuyến bay thử nghiệm chính thức và là kỳ vọng mới của Alenia Aermacchi trên thị trường hàng không hiện tại. Do là một biến thể nâng cấp của M-345 nên thiết kế của M-345 HET không có quá nhiều khác biệt so với người tiền nhiệm của mình. Nguồn ảnh: Finmeccanica. Điểm cộng lớn nhất của M-345 HET có lẽ hệ thống động cơ phản lực Williams International FJ44-4M mới của nó thay thế cho mẫu động cơ JT15D-5C cũ trên M-345. Còn các chi tiết khác vẫn được giữ nguyên hoặc được nâng cấp về mặt công nghệ. Nguồn ảnh: Finmeccanica. Với FJ44-4M, M-345 HET có tốc độ bay tối đa hơn 770km/h ở độ cao 6.000m hoặc tốc độ bay trung bình là 162km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của mẫu máy bay huấn luyện này mỗi giờ là 380 lít và nó có thể hoạt động liên tục gần 4 tiếng đồng hồ trên không với bình nhiên liệu phụ. Nguồn ảnh: Finmeccanica. Được xem là dòng máy bay cạnh tranh với Yak-130 của Nga trên thị trường quốc tế nhưng M-345 HET lại không dành được nhiều sự quan tâm từ các khách hàng tiềm năng. Ở Châu Âu chỉ có Italy và Pháp là có kế hoạch đưa vào trang bị dòng máy bay này, một hàng khách tiềm năng khác là Chile cũng mới chỉ dừng lại ở mức tham khảo. Nguồn ảnh: Finmeccanica. Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường hiện tại ngoài nhiệm vụ huấn luyện bay, M-345 HET có thể được cải tạo trở thành máy bay tấn công hạng nhẹ tuy nhiên thông tin về gói cải tiến này vẫn chưa mấy rõ ràng và nếu có thì nó cũng chỉ có thể mang theo khoảng 1 tấn vũ khí các loại. Nguồn ảnh: Aviation Week. Cận cảnh cánh đuôi và ống xả động cơ của nguyên mẫu M-345 HET được Alenia Aermacchi giới thiệu tại triển lãm hàng không Paris Air Show 2013. Nguồn ảnh: Wikimedia.