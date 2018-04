Soi dàn súng "khủng" của Thủy quân Lục chiến Mỹ

Lính thủy quân lục chiến đánh dấu mục tiêu trước đợt diễn tập tại trại Etahn Allen ở Jericho. Lính thủy quân lục chiến Mỹ diễn tập bắn súng trường tiêu diệt mục tiêu từ xa trong thời tiết lạnh giá. Đây cũng là một trong những bài tập giúp họ tăng cường năng lực chiến đấu trong những điều kiện môi trường khắc nghiệt. Lính thủy quân lục chiến tham gia bảo đảm an ninh tại Okinawa. Nhật Bản. Thủy quân lục chiến Mỹ tham gia bài tập đột kích tấn công mục tiêu tại căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam. Lính thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng súng trường trong cuộc diễn tập bắn tỉa UNITAS tại Peru. Lính thủy quân lục chiến Mỹ khai hỏa súng máy M240 trong cuộc tập trận Eagle Wrath tại trại Fuji, Nhật Bản. Lính thủy quân lục chiến Mỹ kết thúc bài huấn luyện bắn súng trong cuộc tập trận Platinum Lion tại thao trường Novo Selo, Bulgaria. Lính thủy quân lục chiến Mỹ đồng loạt bắn súng trong cuộc tập trận Lava Viper trên đảo Hawaii. Thủy quân lục chiến Mỹ trong đợt diễn tập đánh giá năng lực sẵn sàng chiến đấu tại trại Lejeune, Bắc Carolina. Lính thủy quân lục chiến Mỹ diễn tập bắn súng máy hạng nhẹ M294 tại trại Lejeune, Bắc Carolina. Lính thủy quân lục chiến Mỹ tham gia đảm bảo an ninh cho đồng đội trong cuộc tập trận bắn đạn thật mang tên Pioneer Express tại trại Roberts, California. Thủy quân lục chiến Mỹ trong đợt tuần tra đảm bảo an ninh trên đảo Tongatapu. Thủy quân lục chiến Mỹ đảm bảo an ninh tại bãi đổ bộ Bogue, Bắc Carolina. Thủy quân lục chiến Mỹ diễn tập chiến đấu bảo đảm an toàn cho đồng đội bị thương trước sự tấn công của kẻ địch.

