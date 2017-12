Soi bảng giá dàn súng làm mưa làm gió trong CTTG 2

Khẩu súng trường được quân đội Đức sử dụng nhiều nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ hai là loại Mauser 98K hay còn gọi là Kar-98 có giá khoảng 28 USD vào năm 1939, tương đương với 490 USD theo tỷ giá của năm 2017. Nguồn ảnh: Warhistory. Có giá sản xuất tương đương với khẩu Kar-98 là khẩu súng trường tấn công đầu tiên trong lịch sử mang tên StG 44 với giá sản xuất khoảng 26 USD tương đương với khoảng 460 USD theo tỷ giá hiện tại. Nguồn ảnh: Warhistory. Còn huyền thoại súng trường Mosin Nagant của Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới 2 có giá xuất xưởng cao nhất chỉ 25 USD tương đương 437 USD, và kể từ khi mẫu súng này được chế tạo tới năm 1965 có gần 37 triệu khẩu Mosin Nagant xuất xưởng. Nguồn ảnh: Guns Magazine. Khẩu M1 Garand - súng trường bán tự động thành công nhất lịch sử Mỹ có giá lên tới 83 USD vào năm 1942 và giá thành sản xuất giảm còn 31 USD vào năm 1945. Đây chính là khẩu súng chứng minh cho sự đắt đỏ của quân đội Mỹ, với giá 83 USD tương đương với khoảng 1400 USD theo tỷ giá năm 2017. Nguồn ảnh: Warhistory. Do khẩu M1 Garand có giá quá đắt, băng đạn ít, lại dài và cồng kềnh, biến thể M1 Carbine đã được ra đời với giá rẻ hơn gần một nửa. Vào năm 1942, giá của mỗi khẩu M1 Carbine có giá 45 USD, tương đương với 786 USD so với tỷ giá hiện tại. Nguồn ảnh: Warhistory. Khẩu súng máy tự động BAR M1918A2 ra đời từ năm 1918 và có giá lên tới 319 USD vào năm 1945, tương đương với khoảng 5577 USD so với tỷ giá hiện tại. Thực tế, khẩu BAR có giá cao hơn nhiều trong giai đoạn trước và trong chiến tranh. Nguồn ảnh: Warhistory. Khẩu súng máy đắt đỏ nhất chiến tranh thế giới thứ hai chính là khẩu M2 Ma-Duce cỡ nòng 12,7 mm. Khẩu súng này có giá lên tới 1560 USD vào năm 1945, tương đương với khoảng 27.000 USD theo tỷ giá hiện tại. Nguồn ảnh: Warhistory. Súng máy hạng nhẹ Bren được sử dụng bởi quân đội Anh có giá rẻ hơn rất nhiều so với các khẩu súng máy của Mỹ. Chỉ 180 USD tương đương với khoảng 3100 USD theo tỷ giá hiện tại. Khẩu súng này tồn tại trong biên chế Quân đội Anh từ năm 1930 cho tới tận những năm 90 mới bị loại biên hết. Nguồn ảnh: Tumblr. Súng máy MG-42 của Đức, nỗi khiếp sợ lớn nhất của bộ binh Đồng Minh có cái giá rất "rẻ mạt", chỉ 100 USD vào năm 1944, tương đương với khoảng 1700 USD theo tỷ giá hiện tại. Khẩu súng này có khả năng bắn tối đa tới 1500 viên mỗi phút, cung cấp hỏa lực áp đảo hoàn toàn cho bộ binh Đức quốc xã. Nguồn ảnh: Warhistory. Súng tiểu liên MP40, khẩu súng tiểu liên tốt nhất và phổ biến nhất của Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai có giá thành chỉ 24 USD vào năm 1942, tương đương với khoảng 420 USD theo tỷ giá hiện tại. Nguồn ảnh: Ebay. Trong khi đó, khẩu tiểu liên đắt đỏ nhất của Mỹ là khẩu Thompson lại có giá lên tới 209 USD vào năm 1939, tương đương với khoảng 3700 USD theo tỷ giá hiện tại. Vào giai đoạn giữa chiến tranh, giá của khẩu tiểu liên này giảm còn 70 USD (năm 1942) và giá cuối là 45 USD vào năm 1945. Nguồn ảnh: WWII. Danh hiệu khẩu tiểu liên rẻ nhất chiến tranh thế giới thứ hai chính là khẩu Mk II Sten do Anh sản xuất. Phiên bản không giảm thanh của khẩu tiểu liên này có giá chỉ 11 USD vào năm 1942, tương đương với khoảng 180 USD theo tỷ giá năm 2017. Đây cũng là khẩu súng được sản xuất nhanh bậc nhất trong thời điểm này với các chi tiết cấu thành không thể đơn giản hơn. Nguồn ảnh: Wiki. Mời độc giả xem Video: Khẩu súng tiểu liên tốt nhất của Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Khẩu súng trường được quân đội Đức sử dụng nhiều nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ hai là loại Mauser 98K hay còn gọi là Kar-98 có giá khoảng 28 USD vào năm 1939, tương đương với 490 USD theo tỷ giá của năm 2017. Nguồn ảnh: Warhistory. Có giá sản xuất tương đương với khẩu Kar-98 là khẩu súng trường tấn công đầu tiên trong lịch sử mang tên StG 44 với giá sản xuất khoảng 26 USD tương đương với khoảng 460 USD theo tỷ giá hiện tại. Nguồn ảnh: Warhistory. Còn huyền thoại súng trường Mosin Nagant của Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới 2 có giá xuất xưởng cao nhất chỉ 25 USD tương đương 437 USD, và kể từ khi mẫu súng này được chế tạo tới năm 1965 có gần 37 triệu khẩu Mosin Nagant xuất xưởng. Nguồn ảnh: Guns Magazine. Khẩu M1 Garand - súng trường bán tự động thành công nhất lịch sử Mỹ có giá lên tới 83 USD vào năm 1942 và giá thành sản xuất giảm còn 31 USD vào năm 1945. Đây chính là khẩu súng chứng minh cho sự đắt đỏ của quân đội Mỹ, với giá 83 USD tương đương với khoảng 1400 USD theo tỷ giá năm 2017. Nguồn ảnh: Warhistory. Do khẩu M1 Garand có giá quá đắt, băng đạn ít, lại dài và cồng kềnh, biến thể M1 Carbine đã được ra đời với giá rẻ hơn gần một nửa. Vào năm 1942, giá của mỗi khẩu M1 Carbine có giá 45 USD, tương đương với 786 USD so với tỷ giá hiện tại. Nguồn ảnh: Warhistory. Khẩu súng máy tự động BAR M1918A2 ra đời từ năm 1918 và có giá lên tới 319 USD vào năm 1945, tương đương với khoảng 5577 USD so với tỷ giá hiện tại. Thực tế, khẩu BAR có giá cao hơn nhiều trong giai đoạn trước và trong chiến tranh. Nguồn ảnh: Warhistory. Khẩu súng máy đắt đỏ nhất chiến tranh thế giới thứ hai chính là khẩu M2 Ma-Duce cỡ nòng 12,7 mm. Khẩu súng này có giá lên tới 1560 USD vào năm 1945, tương đương với khoảng 27.000 USD theo tỷ giá hiện tại. Nguồn ảnh: Warhistory. Súng máy hạng nhẹ Bren được sử dụng bởi quân đội Anh có giá rẻ hơn rất nhiều so với các khẩu súng máy của Mỹ. Chỉ 180 USD tương đương với khoảng 3100 USD theo tỷ giá hiện tại. Khẩu súng này tồn tại trong biên chế Quân đội Anh từ năm 1930 cho tới tận những năm 90 mới bị loại biên hết. Nguồn ảnh: Tumblr. Súng máy MG-42 của Đức, nỗi khiếp sợ lớn nhất của bộ binh Đồng Minh có cái giá rất "rẻ mạt", chỉ 100 USD vào năm 1944, tương đương với khoảng 1700 USD theo tỷ giá hiện tại. Khẩu súng này có khả năng bắn tối đa tới 1500 viên mỗi phút, cung cấp hỏa lực áp đảo hoàn toàn cho bộ binh Đức quốc xã. Nguồn ảnh: Warhistory. Súng tiểu liên MP40, khẩu súng tiểu liên tốt nhất và phổ biến nhất của Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai có giá thành chỉ 24 USD vào năm 1942, tương đương với khoảng 420 USD theo tỷ giá hiện tại. Nguồn ảnh: Ebay. Trong khi đó, khẩu tiểu liên đắt đỏ nhất của Mỹ là khẩu Thompson lại có giá lên tới 209 USD vào năm 1939, tương đương với khoảng 3700 USD theo tỷ giá hiện tại. Vào giai đoạn giữa chiến tranh, giá của khẩu tiểu liên này giảm còn 70 USD (năm 1942) và giá cuối là 45 USD vào năm 1945. Nguồn ảnh: WWII. Danh hiệu khẩu tiểu liên rẻ nhất chiến tranh thế giới thứ hai chính là khẩu Mk II Sten do Anh sản xuất. Phiên bản không giảm thanh của khẩu tiểu liên này có giá chỉ 11 USD vào năm 1942, tương đương với khoảng 180 USD theo tỷ giá năm 2017. Đây cũng là khẩu súng được sản xuất nhanh bậc nhất trong thời điểm này với các chi tiết cấu thành không thể đơn giản hơn. Nguồn ảnh: Wiki. Mời độc giả xem Video: Khẩu súng tiểu liên tốt nhất của Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai.