So sánh lượng vũ khí trong dân chúng ở Nga và Mỹ

Trong khi mọi công dân ở Mỹ đều có khả năng sở hữu súng quân dụng với những quy định khá cởi mở bởi pháp luật cho phép người dân dễ dàng mua súng thì ở Nga chỉ có khoảng 4,5 triệu công dân được phép sở hữu súng một cách hợp pháp. Nguồn ảnh: Slate. Thông thường, những người được phép sở hữu và sử dụng súng hợp pháp ở Nga (không tính phải nhân viên thi hành công vụ, các thành viên trong lực lượng vũ trang) bao gồm những nhân viên của những công ty an ninh tư nhân, các giám đốc, chủ doanh nghiệp, tỷ phú,... những người có nguy cơ cao cần có vũ khí tự vệ. Nguồn ảnh: NYDailymail. Theo các thông tin được hãng thông tấn TASS đăng tải hôm 31/3 vừa qua, ở Nga hiện có khoảng 7 triệu khẩu súng được sở hữu hợp pháp trong dân chúng bởi những người năng lực và tiêu chuẩn được pháp luật sở tại cấp phép sử dụng súng. Nguồn ảnh: Dailymail. Việc mua súng ở Nga cũng không dễ dàng như ở Mỹ, công dân phải nộp đơn xin phép được sử dụng và sở hữu vũ khí lên tòa án, sau đó phải tham gia một khóa học sử dụng vũ khí quân dụng do các lực lượng Công an, Quân đội giảng dạy, tham gia khám sức khỏe, kiểm tra tâm lý và phải vượt qua hết các yêu cầu trên mới được phép sở hữu súng. Nguồn ảnh: Gettyimg. Trái ngược lại với Nga, hiện ở Mỹ có khoảng từ 270 cho tới 310 triệu khẩu súng quân dụng được lưu hành trong dân chúng (dân số Mỹ tính đến năm 2017 khoảng 314 triệu dân). Nguồn ảnh: Homedefense. Trong nhiều cuộc khảo sát trên internet, có từ 35 tới 42% người tham gia khảo sát cho biết trong nhà họ có nhiều hơn 2 khẩu súng, thậm chí cá biệt có khoảng 1 đến 2% những người tham gia khảo sát cho biết trong nhà họ có nhiều hơn 20 khẩu súng các loại. Nguồn ảnh: M14forums. Việc sở hữu súng đạn ở Mỹ rất đơn giản, Hiến Pháp Mỹ quy định rất rõ người dân được phép sở hữu vũ khí để nếu như chính quyền sở tại của nước Mỹ đi ngược lại với lợi ích của người dân thì người dân hoàn toàn có đầy đủ vũ trang để lật đổ chính quyền sở tại, tránh được mọi sự áp bức, bất công nếu như nước Mỹ một ngày nào đó đi theo hướng lãnh đạo độc tài. Nguồn ảnh: Aboutguns. Mỹ cũng là quốc gia có số lượng các bộ sưu tập vũ khí nằm trong tay sở hữu tư nhân nhiều nhất thế giới với những bộ sưu tập hàng nghìn khẩu đủ các loại, mẫu mã, nguồn gốc khác nhau. Ở Mỹ, người dân có thể gửi súng bằng đường... chuyển phát nhanh mà không gặp bất cứ khó khăn gì, miễn là bỏ hết đạn ra ngoài. Nguồn ảnh: Dailymail. Những bộ sưu tập súng cổ trong tay các nhà sở hữu tư nhân thường đều có tình trạng hoạt động rất tốt, tất cả đều có thể hoạt động tốt dù có những khẩu đã có tuổi đời hàng trăm năm. Mỗi năm, ngành công nghiệp sản xuất buôn bán và các dịch vụ ăn theo ngành buôn bán vũ khí hợp pháp ở Mỹ có thể thu lợi hàng tỷ USD Mỹ. Nguồn ảnh: Euroguide.

