Sân bay Syria gần như nguyên vẹn, Tomahawk thật vô dụng?

Qua những hình ảnh vệ tinh mới nhất, có thể dễ dàng nhận thấy sân bay Shayrat của Syria hầu như không bị ảnh hưởng nhiều sau đợt tấn công bằng tên lửa Tomahawk vào hôm 7/4 vừa rồi, có thể thấy, khu vực đường bằng, đường dẫn của sân bay hoàn toàn không bị hư hại gì, một vài nhà chứa máy bay bị phá hủy nhưng không phải tất cả. Nguồn ảnh: Sina. Qua những hình ảnh được phía Mỹ công bố ghi lại quá trình tấn công từ các máy bay do thám cũng cho thấy điều tương tự. Những đốm sáng trắng (được khoanh đỏ) là nơi có các vụ cháy do tên lửa hành trình Tomahawk gây ra gần như nằm bên ngoài sân bay, đặc biệt khu vực được khoanh màu xanh bao gồm một cụm nhà chứa máy bay lại hoàn toàn không hề hấn gì. Nguồn ảnh: Sina. Theo thông tin được phía Bộ Quốc Phòng Nga công bố ngay sau khi vụ tấn công kết thúc thì chỉ có 23 trên tổng số 59 quả tên lửa Tomahawk của Mỹ tới được mục tiêu là sân bay Shayrat của Syria, 26 quả còn lại đã bay lệch mục tiêu và đến giờ vẫn chưa rõ 26 quả tên lửa này đã bị đánh chặn hay đơn giản chỉ là "bay lạc". Nguồn ảnh: Sina. Phía Nga cũng không ngần ngại đánh giá đợt công kích vừa rồi của Mỹ nhắm vào Syria là "quá kém hiệu quả" khi chỉ 23/59 quả tên lửa Tomahawk có thể tìm tới được mục tiêu. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù vậy, 23 quả tên lửa Tomahawk này cũng chỉ tiêu diệt được 6 chiếc máy bay MiG-23 trong các nhà chứa máy bay riêng lẻ, phá hủy 1 trạm radar, gây thương vong cho 9 người (trong đó có 3 người thiệt mạng) và khiến 2 người mất tích. Nguồn ảnh: Sputnik. Rõ ràng, hiệu quả tấn công của những quả tên lửa Tomahawk này là quá thấp và sân bay Shayrat có thể đi vào hoạt động ngay lập tức mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào sau đợt tấn công vừa rồi của Mỹ. Nguồn ảnh: Sputnik. Thực tế, chỉ một phần nhỏ các nhà chứa máy bay trên sân bay Shayrat bị không kích trúng gây nên thiệt hại hư hỏng hoàn toàn 6 máy bay của phía Syria, trong ảnh, có thể dễ dàng nhận thấy một chiếc máy bay (mũi tên đỏ) vẫn còn nguyên vẹn bên cạnh nhà chứa đã bị không kích trúng và cháy rụi. Nguồn ảnh: Sina. Ở một góc chụp khác (mũi tên đỏ) có thể nhận thấy chiếc máy bay ở nhà chứa số 1 vẫn còn hoàn toàn nguyên vẹn và có thể được triển khai ngay lập tức mà không gặp phải bất cứ trở ngại gì. Nguồn ảnh: Sina. Nguồn tin tình báo của phía Mỹ về lực lượng các máy bay đang đậu tại sân bay Shayrat của Syria là hoàn toàn chính xác tuy nhiên có lẽ việc sử dụng Tomahawk để tấn công vào sân bay này đã gây ra quá ít thiệt hại cho phía Syria, hoặc cũng có thể đơn giản là do phía Mỹ... chưa sử dụng đủ lượng Tomahawk cần thiết. Nguồn ảnh: Sputnik. Hôm 6/4 vừa rồi theo giờ địa phương, phía Mỹ đã phóng tổng cộng 59 quả tên lửa Tomahawk từ 2 tàu khu trục USS Porter và USS Rose ngoài vùng biển Địa Trung Hải nhằm vào phía Syria nhằm trả đã cho vụ tấn công hóa học xảy ra trước đó. Nguồn ảnh: Sputnik.

