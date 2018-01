SA80: Khẩu súng trường tấn công mang đậm chất Anh

Sử dụng kiểu thiết kế Bullpup, khẩu súng trường tấn công SA80 do Anh sản xuất sử dụng cỡ đạn 5,56x45mm chuẩn NATO. Khẩu súng này được ra đời từ đầu những năm 70 và được sản xuất liên tục tới năm 1994. Nguồn ảnh: Wiki. Quân đội Anh dự kiến, khẩu súng này sẽ phục vụ các lực lượng của Anh tới năm 2025. Mặc dù vậy, thời gian đầu khi mới ra đời khẩu súng này đã từng được coi là "nỗi ô nhục của nước Anh". Nguồn ảnh: Elite. Cụ thể, súng trường tấn công Bullpup ban đầu tuy có thiết kế hiện đại vượt trội nhưng lại có độ tin cậy rất kém. Trong tổng cộng 18 năm kể từ khi ra đời, Quân đội Anh đã có tới 83 sự thay đổi, nâng cấp khác nhau để cố làm khẩu SA80 trở nên tốt hơn. Nguồn ảnh: Modern. Thậm chí, phía Anh còn phải thuê công ty sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới của Đức là H&K để chỉnh sửa lại thiết kế nhằm nâng cao độ tin cậy của khẩu súng này. Nguồn ảnh: Ukdefence. Trong cuộc Chiến tranh Vùng vịnh, nhiều thông tin còn cho rằng binh lính Anh đã đổi những khẩu SA80 lấy súng AK-47 để sử dụng vì AK-47 vừa mạnh, vừa bền lại vừa tin cậy cao hơn khẩu súng "quái gở" này. Nguồn ảnh: Ukdefence. Ưu điểm của SA80 là súng có độ chính xác cao nhờ thiết kế theo kiểu bullpup và trích khí ngắn cùng thiết kế kim hỏa độc đáo. Khẩu súng này nặng khoảng 3,8 kg (rỗng) và tối đa có thể lên tới 5 kg khi lắp hộp đạn 30 viên và kính ngắm SUSAT. Nguồn ảnh: Tuby. Có nòng súng dài 646mm, khẩu súng này có gia tốc đầu nòng cực đại lên tới 970 mét/giây. Tuy nhiên, do thiết kế bullpup nên chiều dài tổng thể của khẩu súng này chỉ khoảng từ 785 tới 900mm, cực kỳ gọn nhẹ. Nguồn ảnh: TUBE.SA80 có hai hộp tiếp đạn tiêu chuẩn, bao gồm hộp tiếp đạn loại 30 viên và hộp 100 viên. Với tầm bắn hiệu quả tối đa lên tới 850 mét, khẩu súng này hoàn toàn có khả năng để sử dụng như một súng máy hạng nhẹ nếu nó được trang bị hộp tiếp đạn 100 viên. Nguồn ảnh: Last. Sau một loạt những nâng cấp, cải tiến đáng giá, súng trường tấn công SA80 hiện tại đã được coi là khẩu súng cá nhân tốt nhất do Anh sản xuất. Tuy nhiên, khẩu súng này vẫn nhận được rất nhiều chỉ trích, đặc biệt là từ lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh. Nguồn ảnh: Wiki. Mời độc giả xem Video: Bắn thử khẩu súng trường tấn công hiện đại nhất mà Anh từng sản xuất.

Sử dụng kiểu thiết kế Bullpup, khẩu súng trường tấn công SA80 do Anh sản xuất sử dụng cỡ đạn 5,56x45mm chuẩn NATO. Khẩu súng này được ra đời từ đầu những năm 70 và được sản xuất liên tục tới năm 1994. Nguồn ảnh: Wiki. Quân đội Anh dự kiến, khẩu súng này sẽ phục vụ các lực lượng của Anh tới năm 2025. Mặc dù vậy, thời gian đầu khi mới ra đời khẩu súng này đã từng được coi là "nỗi ô nhục của nước Anh". Nguồn ảnh: Elite. Cụ thể, súng trường tấn công Bullpup ban đầu tuy có thiết kế hiện đại vượt trội nhưng lại có độ tin cậy rất kém. Trong tổng cộng 18 năm kể từ khi ra đời, Quân đội Anh đã có tới 83 sự thay đổi, nâng cấp khác nhau để cố làm khẩu SA80 trở nên tốt hơn. Nguồn ảnh: Modern. Thậm chí, phía Anh còn phải thuê công ty sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới của Đức là H&K để chỉnh sửa lại thiết kế nhằm nâng cao độ tin cậy của khẩu súng này. Nguồn ảnh: Ukdefence. Trong cuộc Chiến tranh Vùng vịnh, nhiều thông tin còn cho rằng binh lính Anh đã đổi những khẩu SA80 lấy súng AK-47 để sử dụng vì AK-47 vừa mạnh, vừa bền lại vừa tin cậy cao hơn khẩu súng "quái gở" này. Nguồn ảnh: Ukdefence. Ưu điểm của SA80 là súng có độ chính xác cao nhờ thiết kế theo kiểu bullpup và trích khí ngắn cùng thiết kế kim hỏa độc đáo. Khẩu súng này nặng khoảng 3,8 kg (rỗng) và tối đa có thể lên tới 5 kg khi lắp hộp đạn 30 viên và kính ngắm SUSAT. Nguồn ảnh: Tuby. Có nòng súng dài 646mm, khẩu súng này có gia tốc đầu nòng cực đại lên tới 970 mét/giây. Tuy nhiên, do thiết kế bullpup nên chiều dài tổng thể của khẩu súng này chỉ khoảng từ 785 tới 900mm, cực kỳ gọn nhẹ. Nguồn ảnh: TUBE. SA80 có hai hộp tiếp đạn tiêu chuẩn, bao gồm hộp tiếp đạn loại 30 viên và hộp 100 viên. Với tầm bắn hiệu quả tối đa lên tới 850 mét, khẩu súng này hoàn toàn có khả năng để sử dụng như một súng máy hạng nhẹ nếu nó được trang bị hộp tiếp đạn 100 viên. Nguồn ảnh: Last. Sau một loạt những nâng cấp, cải tiến đáng giá, súng trường tấn công SA80 hiện tại đã được coi là khẩu súng cá nhân tốt nhất do Anh sản xuất. Tuy nhiên, khẩu súng này vẫn nhận được rất nhiều chỉ trích, đặc biệt là từ lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh. Nguồn ảnh: Wiki. Mời độc giả xem Video: Bắn thử khẩu súng trường tấn công hiện đại nhất mà Anh từng sản xuất.