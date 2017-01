Rợn tóc gáy hỏa lực của xe tăng T-95 Nga

Sở dĩ nói như vậy bởi sức mạnh hỏa lực của xe tăng T-95 có thể tiêu diệt bất cứ loại tăng hiện đại nào trên thế giới hiện nay và cả trong quá khứ. Thậm chí, không cần dùng tới đạn xuyên giáp chuyên dụng, nếu chỉ dùng đạn nổ phá thông thường T-95 hoàn toàn có thể khiến kíp lái tăng địch thương nặng hoặc thiệt mạng. Nguồn ảnh: Military-Today Dự án xe tăng chủ lực thế hệ mới T-95 được tiết lộ lần đầu vào năm 2000. Chúng được dự định sẽ dùng để thay thế T-72 và T-80, trở thành xe tăng chủ lực "xương sống" của Quân đội Nga. Nguyên mẫu đầu tiên bắt đầu đưa vào thử nghiệm từ năm 1998. Nguồn ảnh: Military-Today Các thông tin về xe tăng chủ lực T-95 tới nay vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn, chỉ biết rằng ước lượng nó nặng khoảng 50-55 tấn, thân xe dài chừng 7m, rộng 3,5m. Chiều cao không rõ nhưng người ta cho rằng nó thấp hơn so với nhiều loại xe tăng khác. Nguồn ảnh: Military-Today Đặc biệt, xe tăng chủ lực T-95 được phát triển với tháp pháo không người lái, có hệ thống nạp đạn tự động bên trong dành cho khẩu pháo nòng trơn hạng nặng 152mm. Đây được xem là khẩu pháo tăng to nhất thế giới hiện nay từng được phát triển. Vũ khí phụ gồm một khẩu pháo tự động 30mm. Nguồn ảnh: World of Tank Pháo chính 152mm của T-95 có khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng pháo chính. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh rằng chỉ với đạn nổ phá thông thường cỡ 152mm cũng có thể khiến kíp lái tăng địch bị chấn động, thương nặng và thậm chí thiệt mạng. Đó là trường hợp các khẩu pháo tự hành SU/ISU-152 trong chiến tranh thế giới sử dụng khẩu ML-20S 152mm bắn đạn nổ phá có thể làm vỡ giáp tăng hạng nặng Tiger I/II. Nguồn ảnh: andrei-bt Không rõ hệ thống giáp bảo vệ của T-95 có công nghệ tối mật nào, chỉ biết rằng nếu được trang bị người ta có thể lắp cho nó hệ thống phòng vệ chủ động. Dự án T-95 bị đình chỉ năm 2009 theo quyết định của Bộ Quốc phòng Nga mà không có lý do nào được công bố. Một số nguồn tin cho rằng, khi đó BQP Nga đã quyết định chọn lựa dự án T-14 Armata. Nguồn ảnh: bazaistoria

