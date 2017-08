Rocket chống ngầm cơn ác mộng của tàu ngầm phát xít Đức

Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, hải quân Đồng Minh có một loại vũ khí đặc biệt chuyên trị các tàu ngầm U-boat của Đức, với kích thước nhỏ gọn nhưng uy lực cực kỳ lớn. Sức mạnh hỏa lực của nó chỉ ở mức tương đối nhưng bù lại nó lại mạnh về số lượng. Và đó chính là Hedgehog một trong những mẫu rocket chống ngầm đầu tiên trên thế giới. Nguồn ảnh: Wiki. Hedgehog hay còn có biệt danh là "con nhím" là mẫu vũ khí chống ngầm được Hải quân Hoàng gia Anh phát triển trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 và được sử dụng chủ yếu ở Trận chiến Đại Tây Dương. Thiết kế của Hedgehog là một tổ hợp cối phóng mang theo 24 quả đạn rocket được triển khai từ các tàu chiến của quân Đồng Minh để đối phó với các tàu ngầm U-boat Đức. Nguồn ảnh: Navy. Hedgehog có cấu tạo khá đơn giản với nguyên lý hoạt động khá giống một quả đạn cối và hoạt động tương tự như một quả đạn rocket khá phổ biến trong CTTG 2. Trong tác chiến hải quân Đồng Minh thường mất tới 2 cối đạn Hedgehog để hạ một tàu ngầm Đức nếu họ may mắn. Nguồn ảnh: Navy. Như đã nói ở trên Hedgehog có cấu tạo khá đơn giản, nó có trọng lượng khoảng 30kg mỗi quả đạn, mỗi quả đạn được trang bị một đầu đạn nổ nặng từ 14-16kg. Đường kính của Hedgehog là 138mm với chiều dài cơ sở hơn 1.1m. Nguồn ảnh: Common. Và để có thể chạm tới được các tàu ngầm U-boat của Đức, Hedgehog được trang bị ngòi nổ hẹn giờ và tùy thuộc độ sâu của tàu ngầm đối phương khi lặn thời gian hẹn giờ cho Hedgehog sẽ được đặt cho phù hợp. Và với 24 quả đạn nổ cùng lúc dưới mặt nước Hedgehog thật sự là cơn ác mộng đối với bất cứ tàu ngầm nào phải đối mặt với chúng. Nguồn ảnh: Navy. Không chỉ trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, nguyên lý hoạt động của Hedgehog còn được sử dụng trong các loại rokcet chống ngầm ngày nay với cơ chế kích nổ dưới nước. Ở môi trường nước, độ lớn của sóng xung kích từ vụ nổ sẽ được nhân lên gấp nhiều lần so với trên cạn. Nguồn ảnh: Aus. Sóng xung kích từ vụ nổ sẽ khiến nước trong khu vực rộng hàng trăm mét xung quanh nơi quả mìn phát nổ bị ảnh hưởng, môi trường nước lại có tốc độ truyền sóng nhanh và mạnh hơn nhiều so với không khí, chính điều đó đã khiến cho sức công phá của Hedgehog này được tăng lên đáng kể. Nguồn ảnh: Free. Sức nổ của quả mìn chỉ là phụ, chính sức ép từ vụ nổ được truyền qua môi trường nước mới là thứ vũ khí chính có thể “bóp bẹp” bất cứ chiếc tàu ngầm nào ở trong khoảng cách vài ba chục mét. Còn tầm bắn của Hedgehog có thể lên đến hơn 230m với tốc độ chìm từ 6,7 đến 7,2m/s. Nguồn ảnh: Youtube. Hedgehog được sử dụng với số lượng hàng trăm quả đạn mỗi lần phóng, khiến cho nó có khả năng công phá trên một khu vực rộng lớn, trong khi đó các tàu ngầm lặn ở bên dưới lại hoàn toàn không dám chạy nhanh ra ngoài khu vực của vụ nổ vì khi mở máy để chạy, tiếng động phát ra từ tàu ngầm sẽ khiến nó bị lộ vị trí. Nguồn ảnh: War. Rocket chống ngầm Hedgehog có thể sử dụng theo cách bắn ra xa khỏi tàu hoặc thả ngay bên cạnh tàu nếu được kích nổ ở độ sâu lớn. So với những gì thủy thủ tàu ngầm U-boat phải hứng chịu ở dưới độ sâu hàng chục mét, những gì diễn ra ở trên mặt biển lại có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều, chỉ đơn giản là những đợt bọt nước trắng xóa nổi lên liên tục. Nguồn ảnh: Silent. Dù chưa có con số thống kê chính thức nhưng theo ghi nhận được trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 quân Đồng Minh ở Đại Tây Dương đã hạ được hàng chục tàu ngầm Đức bằng Hedgehog. Nguồn ảnh: Navy. Trên thực tế hiệu quả của Hedgehog trong tác chiến chống ngầm có thể đạt được nhiều thành quả hơn những gì quân Đồng Minh kỳ vọng nếu họ phát triển mẫu rocket chống ngầm này một cách đúng mức thay vì chỉ sử dụng như một biện pháp tạm thời. Nhưng đối với thủy thủ tàu ngầm Đức Hedgehog là nổi ám ảnh kinh hoàng khi trong một trận đánh có thể có tới hàng trăm quả Hedgehog được sử dụng. Nguồn ảnh: Clim.

Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, hải quân Đồng Minh có một loại vũ khí đặc biệt chuyên trị các tàu ngầm U-boat của Đức, với kích thước nhỏ gọn nhưng uy lực cực kỳ lớn. Sức mạnh hỏa lực của nó chỉ ở mức tương đối nhưng bù lại nó lại mạnh về số lượng. Và đó chính là Hedgehog một trong những mẫu rocket chống ngầm đầu tiên trên thế giới. Nguồn ảnh: Wiki. Hedgehog hay còn có biệt danh là "con nhím" là mẫu vũ khí chống ngầm được Hải quân Hoàng gia Anh phát triển trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 và được sử dụng chủ yếu ở Trận chiến Đại Tây Dương. Thiết kế của Hedgehog là một tổ hợp cối phóng mang theo 24 quả đạn rocket được triển khai từ các tàu chiến của quân Đồng Minh để đối phó với các tàu ngầm U-boat Đức. Nguồn ảnh: Navy. Hedgehog có cấu tạo khá đơn giản với nguyên lý hoạt động khá giống một quả đạn cối và hoạt động tương tự như một quả đạn rocket khá phổ biến trong CTTG 2. Trong tác chiến hải quân Đồng Minh thường mất tới 2 cối đạn Hedgehog để hạ một tàu ngầm Đức nếu họ may mắn. Nguồn ảnh: Navy. Như đã nói ở trên Hedgehog có cấu tạo khá đơn giản, nó có trọng lượng khoảng 30kg mỗi quả đạn, mỗi quả đạn được trang bị một đầu đạn nổ nặng từ 14-16kg. Đường kính của Hedgehog là 138mm với chiều dài cơ sở hơn 1.1m. Nguồn ảnh: Common. Và để có thể chạm tới được các tàu ngầm U-boat của Đức , Hedgehog được trang bị ngòi nổ hẹn giờ và tùy thuộc độ sâu của tàu ngầm đối phương khi lặn thời gian hẹn giờ cho Hedgehog sẽ được đặt cho phù hợp. Và với 24 quả đạn nổ cùng lúc dưới mặt nước Hedgehog thật sự là cơn ác mộng đối với bất cứ tàu ngầm nào phải đối mặt với chúng. Nguồn ảnh: Navy. Không chỉ trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, nguyên lý hoạt động của Hedgehog còn được sử dụng trong các loại rokcet chống ngầm ngày nay với cơ chế kích nổ dưới nước. Ở môi trường nước, độ lớn của sóng xung kích từ vụ nổ sẽ được nhân lên gấp nhiều lần so với trên cạn. Nguồn ảnh: Aus. Sóng xung kích từ vụ nổ sẽ khiến nước trong khu vực rộng hàng trăm mét xung quanh nơi quả mìn phát nổ bị ảnh hưởng, môi trường nước lại có tốc độ truyền sóng nhanh và mạnh hơn nhiều so với không khí, chính điều đó đã khiến cho sức công phá của Hedgehog này được tăng lên đáng kể. Nguồn ảnh: Free. Sức nổ của quả mìn chỉ là phụ, chính sức ép từ vụ nổ được truyền qua môi trường nước mới là thứ vũ khí chính có thể “bóp bẹp” bất cứ chiếc tàu ngầm nào ở trong khoảng cách vài ba chục mét. Còn tầm bắn của Hedgehog có thể lên đến hơn 230m với tốc độ chìm từ 6,7 đến 7,2m/s. Nguồn ảnh: Youtube. Hedgehog được sử dụng với số lượng hàng trăm quả đạn mỗi lần phóng, khiến cho nó có khả năng công phá trên một khu vực rộng lớn, trong khi đó các tàu ngầm lặn ở bên dưới lại hoàn toàn không dám chạy nhanh ra ngoài khu vực của vụ nổ vì khi mở máy để chạy, tiếng động phát ra từ tàu ngầm sẽ khiến nó bị lộ vị trí. Nguồn ảnh: War. Rocket chống ngầm Hedgehog có thể sử dụng theo cách bắn ra xa khỏi tàu hoặc thả ngay bên cạnh tàu nếu được kích nổ ở độ sâu lớn. So với những gì thủy thủ tàu ngầm U-boat phải hứng chịu ở dưới độ sâu hàng chục mét, những gì diễn ra ở trên mặt biển lại có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều, chỉ đơn giản là những đợt bọt nước trắng xóa nổi lên liên tục. Nguồn ảnh: Silent. Dù chưa có con số thống kê chính thức nhưng theo ghi nhận được trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 quân Đồng Minh ở Đại Tây Dương đã hạ được hàng chục tàu ngầm Đức bằng Hedgehog. Nguồn ảnh: Navy. Trên thực tế hiệu quả của Hedgehog trong tác chiến chống ngầm có thể đạt được nhiều thành quả hơn những gì quân Đồng Minh kỳ vọng nếu họ phát triển mẫu rocket chống ngầm này một cách đúng mức thay vì chỉ sử dụng như một biện pháp tạm thời. Nhưng đối với thủy thủ tàu ngầm Đức Hedgehog là nổi ám ảnh kinh hoàng khi trong một trận đánh có thể có tới hàng trăm quả Hedgehog được sử dụng. Nguồn ảnh: Clim.