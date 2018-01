Quy mô Vũ cảnh Trung Quốc còn lớn hơn cả Quân đội Mỹ

Vũ cảnh là cái tên gọi tắt của Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc, đây là một lực lượng cảnh sát quân sự chủ yếu chịu trách nhiệm canh giữ biên giới, cứu trợ, chữa cháy, cũng như chống bạo động và khủng bố tại Trung Quốc. Nguồn ảnh: Baidu. Lực lượng Vũ cảnh chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Quốc vụ viện và Ủy ban Quân sự Trung ương. Với một quốc gia dân số lên tới 1,5 tỷ người như Trung Quốc, Vũ cảnh được xem là một lực lượng thiết để đảm bảo an ninh nội địa của nước này. Ngoài ra quy mô của họ cũng cực kỳ đông đảo lớn hơn cả quân đội Nga-Mỹ. Nguồn ảnh: Baidu. Theo đó lực lượng Vũ cảnh có biên chế lên tới 1,5 triệu người, trừ các lực lượng khối văn phòng, chỉ huy và hậu cần ra còn khoảng hơn 1 triệu "lính chiến", đây chính là lực lượng đảm bảo an ninh nội địa của Trung Quốc. Nguồn ảnh: Baidu. Đại bản doanh của lực lượng Vũ cảnh đặt ở Hải Điền, Bắc Kinh, Trung Quốc. Nguồn ảnh: Baidu. Bắt đầu được thành lập từ năm 1983, tới nay lực lượng Vũ cảnh Trung Quốc có bề dày thành tích hoạt động khá đáng nể như đảm bảo an toàn cho Thế vận hội Bắc Kinh, dẹp nổi dậy ở Tây Tạng năm 2008, dẹp các vụ bạo loạn, và gần đây nhất là chống khủng bố ở Tân Cương,... Nguồn ảnh: Baidu. Vũ cảnh Trung Quốc chia làm ba binh chủng, mỗi binh chủng có nhiệm vụ, chức năng riêng và có trang thiết bị khác nhau phù thuộc vào từng nhiệm vụ riêng biệt của mình. Nguồn ảnh: Baidu. Binh chủng đầu tiên là Binh chủng Nội vệ, có nhiệm vụ đảm bảo an ninh nội địa. Đây là binh chủng mạnh nhất, đông nhất và quan trọng nhất trong lực lượng Vũ cảnh. Nguồn ảnh: Baidu. Tiếp đến là Binh chủng Công trình Kiến thiết, có nhiệm vụ bảo vệ các công trình quan trọng của quốc gia bao gồm các cơ sở khai thác, chế biến và lưu trữ vàng, các công trình thủy điện, các công trình giao thông trọng yếu và bảo vệ rừng. Nguồn ảnh: Baidu. Cuối cùng là Binh chủng An ninh Công cộng với nhiệm vụ biên phòng, phòng cháy chữa cháy và cảnh vệ - lực lượng chuyên bảo vệ các cán bộ của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Nguồn ảnh: Baidu. Theo Tân Hoa Xã từ ngày 1/1/2018, quyền chỉ huy lực lượng Vũ cảnh sẽ chuyển hoàn toàn từ Quốc vụ viện (chính phủ) về Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản (CPC) và Quân ủy Trung ương. Nói cách khác lực lượng vũ trang này đang dần được chuyển sang cho Quân đội Trung Quốc quản lý. Nguồn ảnh: Baidu. Cùng với đó, Vũ cảnh Trung Quốc cũng đang trải qua quá trình tinh gọn bộ máy, chuyên nghiệp hóa hoạt động và nhiều khả năng lực lượng này sẽ được cơ cấu trở lại với mô hình tương tự như lực lượng vệ binh quốc gia vốn khá thành công ở một số nước phương Tây. Nguồn ảnh: Baidu. Mời độc giả xem Video: Lực lượng Vũ cảnh Trung Quốc phô trương sức mạnh qua phim quảng cáo tuyển mộ tân binh.

