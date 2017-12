Quân phục QĐND Việt Nam qua các thời kỳ trông thế nào? (kỳ 2)

Đầu những năm 1980, quân đội ta bắt đầu nghiên cứu cải tiến và đưa vảo sử dụng trang phục Kiểu K-82. Có thể nói, K-82 chính là lần thay đổi quân phục quy mô lớn đầu tiên kể từ khi bộ quân phục chính quy của quân đội ta ra đời. Nguồn ảnh: QPVN. So với các kiểu quân phục cũ, quân phục K-82 được coi là đạt độ hoàn chỉnh thống nhất hơn cả về mọi mặt bao gồm màu sắc, kiểu dáng và quan trọng nhất là vẫn giữ được hình tượng "Anh bộ đội Cụ Hồ". Nguồn ảnh: QPVN. Đổi mới của K-82 so với các mẫu cũ trước tiên là kiểu cổ áo trên quân phục, không còn cài cúc cao tận cổ như kiểu cũ, túi áo cũng được may lội bên ngoài, không giấu vào phía trong, mang lại tác phong khỏe khoắn, nhanh nhẹn và toát lên vẻ dễ gần của người lính. Nguồn ảnh: QPVN. Màu sắc của bộ quân phục K-82 cũng được thay đổi với màu sắc của lục quân đổi thành màu xanh cỏ úa, trong khi đó trang phục của Không quân và Hải quân vẫn giữ màu xanh của bầu trời hay còn gọi là màu xanh hòa bình. Nguồn ảnh: QPVN. Trước khi nghiên cứu bộ quân trang sĩ quan K-08, đầu những năm 2000, cục quân nhu đã thiết kế bộ quân trang chiến sĩ K-03 với gam màu chủ đạo là màu xanh lá cây. Nguồn ảnh: QPVN. Tháng 2/2003, mẫu thử nghiệm bộ quân trang sĩ quan K-03 được ký duyệt áp dụng tại một số đơn vị với nhiều mục đích sử dụng khác nhau để thử nghiệm khả năng đáp ứng và mức độ phù hợp của bộ quân phục này trong nhiều môi trường hoạt động khác nhau. Nguồn ảnh: QPVN. Tới năm 2007, mẫu quân trang K-03 và K-07 đã vượt qua vòng thử nghiệm với chất lượng tốt, độ bền màu cao, vải bền, không bạc màu và chính thức trờ thành bộ quân phục trong toàn quân. Nguồn ảnh: QPVN. Cận cảnh giày và ống quần của bộ quân trang rằn ri K-07 có cúc để người lính bó sát ống quần, đảm bảo trong quá trình di chuyển giữa rừng, không bị các loại côn trùng hay động vật chui vào ống quần. Nguồn ảnh: QPVN. Năm 2008, quân trang Việt Nam đã có đổi mới toàn diện và đồng bộ. Bộ trang phục K-08 được ra đời vào cùng năm này bao gồm quân phục, cấp hiệu, phù hiệu,... mới hoàn toàn với mỗi quân binh chủng có một màu sắc, hình thức thể hiện khác nhau. Nguồn ảnh: QPVN. Cận cảnh phù hiệu của từng binh chủng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam với kiểu dáng đồng nhất và màu sắc, họa tiết khác nhau theo đặc điểm của từng lực lượng. Nguồn ảnh: QPVN. Ngày 22/12/2009, bộ quân phục K-08 chính thức được mặc thống nhất với mọi cấp sĩ quan trong toàn quân. Bộ quân phục sĩ quan mới không những đáp ứng được nhu cầu sử dụng của sĩ quan trong nước mà còn rất phù hợp khi xuất hiện trên trường quốc tế. Nguồn ảnh: QPVN. Cấp hiệu Quân đội Nhân dân Việt Nam mang trên vai áo là biểu trưng cho cấp bậc của người đeo. Tùy từng quân binh chủng mà màu nền của cấp hiệu sẽ khác nhau nhưng số lượng sao và gạch luôn mang màu vàng đồng. Nguồn ảnh: QPVN. Quân hiệu của Quân đội Nhân dân Việt Nam với màu vàng đồng và màu đỏ đặc trưng cùng ngôi sao 5 cánh ở giữa, xung quanh có hai bông lúa và bên dưới có một bánh răng. Nguồn ảnh: QPVN. Phù hiệu của Quân đội Việt Nam mang trên ve cổ áo với kiểu dáng giống nhau hoàn toàn nhưng họa tiết khác nhau tùy thuộc theo từng quân binh chủng. Nguồn ảnh: QPVN. Với phù hiệu, tùy từng quân binh chủng mà phù hiệu sẽ có hình dáng và họa tiết khác nhau, tuy nhiên về kích cỡ thì gần như tương đương. Nguồn ảnh: QPVN. Mời độc giả xem Video: Quân đội Nhân dân Việt Nam trên truyền hình Belarus.

