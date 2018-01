Quân đội Qatar: Ngồi trên đống tiền nhưng vẫn... yếu

Với sức mạnh về kinh tế của mình, đáng lẽ ra Quân đội Qatar phải trở thành một lực lượng có máu mặt ở Trung Đông, tuy nhiên sự thật lại hoàn toàn không phải như vậy. Nguồn ảnh: Arbian. Lực lượng Vũ trang Qatar không được đánh giá cao ở vùng Vịnh. Ở đây không phải vì họ thiếu ngân sách mà là quá ít binh sĩ. Toàn bộ lực lượng vũ trang (bao gồm cả hải, lục, không quân) chỉ có xấp xỉ 11.800 người - tức là tương đương với một sư đoàn bộ binh chính quy. Nguồn ảnh: Doha. Vì có quá ít người lại sở hữu ngân sách quốc phòng khổng lồ, lên tới 1,9 tỷ USD (năm 2010), điều này dẫn đến hậu quả là không thể mua sắm thêm trang bị được do không đủ người sử dụng dù quân đội Qatar có thừa tiền. Nguồn ảnh: Gettyimg. Dẫu cho Quân đội Qatar chọn lựa toàn những “tinh hoa kỹ thuật quân sự” của các quốc gia châu Âu, châu Mỹ, nhưng số lượng ít ỏi khiến các trang bị này khó mà làm nên sự đột phá trên chiến trường nếu vấp phải cuộc tấn công tổng lực từ Ả-rập Xê-út và đồng minh. Nguồn ảnh: Flickr. Ví dụ như về lực lượng Không quân, Không quân Qatar dù chỉ có 1500 người với 4 Liên đoàn Không quân nhưng lại có trang bị "trong mơ" với các chiến đấu cơ cực kỳ hiện đại như Mirage 2000, hay thậm chí là cả Rafale C nổi tiếng đắt đỏ của Pháp. Nguồn ảnh: Aviation. Thậm chí, Không quân Qatar còn đang đặt hàng một lúc 36 chiến đấu cơ F-15E từ Mỹ, 24 phi cơ Typhoon từ châu Âu với cái giá của các hợp đồng này cao kỷ lục. Nguồn ảnh: National. Về lực lượng tăng thiết giáp, Quân đội Qatar có tới 30 xe tăng AMX-30 từ Pháp, tuy nhiên các xe tăng này sắp sửa được Qatar cho về hưu hết, thay thế chúng là các xe tăng Leopard 2A7 từ Đức. Nguồn ảnh: Army. Leopard 2A7 được coi là phiên bản hiện đại nhất hiện nay của dòng xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Leopard 2A7 được thiết kế để hoạt động trong các cuộc xung đột cường độ thấp cũng như trong các cuộc xung đột cường độ cao. Nguồn ảnh: DW. Với vị trí 91 trong bảng xếp hạng sức mạnh quân sự của hơn 150 quốc gia trên thế giới, Qatar đã chứng minh cho thế giới rằng, nhân tố con người là điều cực kỳ quan trọng trong quân sự, bất chấp tiền nhiều đến đâu. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Quân đội Qatar tung video cực "hoành tráng" để tuyển lính.

