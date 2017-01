Quân đội Hàn Quốc có đủ sức đánh chặn tên lửa Triều Tiên?

Không những được trang bị những loại tên lửa và các hệ thống rada hiện đại bậc nhất thế giới, lực lượng phòng không Quân đội Hàn Quốc còn có khả năng tự chế tạo cũng như phát triển các loại vũ khí cho riêng mình do được chuyển giao công nghệ từ các nước Đồng Minh. Ảnh: Hệ thống tên lửa PAC-2. Hiện Hàn Quốc có 2 Lữ đoàn tên lửa phòng không loại này. Nguồn ảnh: Chosul. Pháo cao tốc 6 nòng cỡ 20mm do nước này tự sản xuất. Ngoài khả năng bắn hạ máy bay đối phương loại súng này còn có khả năng bắn hạ tên lửa của đối phương. Nguồn ảnh: Chosul. Hệ thống tên lửa phòng không tầm gần MIM-23 Hawk. Nguồn ảnh: Chosul. Tên lửa phòng không Hawk có tầm bắn từ 45-50km, có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao khoảng 20 km. Tên lửa có tốc độ bay tối đa Mach 2,4. Hiện lực lượng phòng không Hàn Quốc có 24 hệ thống tên lửa loại này. Nguồn ảnh: Chosul. Hàn Quốc tuyên bố rằng hệ thống phòng không của họ có đủ sức đánh chặn mọi loại tên lửa của Triều Tiên ngay từ trên bệ phóng. Nguồn ảnh: Chosul. Hệ thống rada tầm xa do Mỹ và Hàn Quốc hợp tác nghiên cứu có khả năng khóa 300 mục tiêu ở khoảng cách 700 km và khai hỏa cùng lúc vào 120 mục tiêu. Nguồn ảnh: Chosul. Thêm vào đó, các trang thiết bị của Quân đội Hàn Quốc cũng luôn được hiện đại hóa và nội địa hóa. Các hãng công nghệ nổi tiếng thế giới như LG hay Samsung cũng có những công ty con riêng biệt để hợp tác phát triển các loại công nghệ vũ khí với Mỹ và Đồng Minh. Nguồn ảnh: Chosul. Hệ thống tên lửa đất đối không KM-SAM theo dự án Cheolmae-2 do nước này tự nghiên cứu và phát triển trong 10 năm từ 2001 đến 2011 được chính thức đưa vào sản xuất hàng loạt. Nguồn ảnh: Chosul.

Không những được trang bị những loại tên lửa và các hệ thống rada hiện đại bậc nhất thế giới, lực lượng phòng không Quân đội Hàn Quốc còn có khả năng tự chế tạo cũng như phát triển các loại vũ khí cho riêng mình do được chuyển giao công nghệ từ các nước Đồng Minh. Ảnh: Hệ thống tên lửa PAC-2. Hiện Hàn Quốc có 2 Lữ đoàn tên lửa phòng không loại này. Nguồn ảnh: Chosul. Pháo cao tốc 6 nòng cỡ 20mm do nước này tự sản xuất. Ngoài khả năng bắn hạ máy bay đối phương loại súng này còn có khả năng bắn hạ tên lửa của đối phương. Nguồn ảnh: Chosul. Hệ thống tên lửa phòng không tầm gần MIM-23 Hawk. Nguồn ảnh: Chosul. Tên lửa phòng không Hawk có tầm bắn từ 45-50km, có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao khoảng 20 km. Tên lửa có tốc độ bay tối đa Mach 2,4. Hiện lực lượng phòng không Hàn Quốc có 24 hệ thống tên lửa loại này. Nguồn ảnh: Chosul. Hàn Quốc tuyên bố rằng hệ thống phòng không của họ có đủ sức đánh chặn mọi loại tên lửa của Triều Tiên ngay từ trên bệ phóng. Nguồn ảnh: Chosul. Hệ thống rada tầm xa do Mỹ và Hàn Quốc hợp tác nghiên cứu có khả năng khóa 300 mục tiêu ở khoảng cách 700 km và khai hỏa cùng lúc vào 120 mục tiêu. Nguồn ảnh: Chosul. Thêm vào đó, các trang thiết bị của Quân đội Hàn Quốc cũng luôn được hiện đại hóa và nội địa hóa. Các hãng công nghệ nổi tiếng thế giới như LG hay Samsung cũng có những công ty con riêng biệt để hợp tác phát triển các loại công nghệ vũ khí với Mỹ và Đồng Minh. Nguồn ảnh: Chosul. Hệ thống tên lửa đất đối không KM-SAM theo dự án Cheolmae-2 do nước này tự nghiên cứu và phát triển trong 10 năm từ 2001 đến 2011 được chính thức đưa vào sản xuất hàng loạt. Nguồn ảnh: Chosul.