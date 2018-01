Quân chủng Hải quân chuyển quà Tết ra quần đảo Trường Sa

Từ ngày 6 đến ngày 23/1/2018, đoàn công tác của Tàu quân y 561 do Đại tá Phan Ngọc Quang, Phó chính ủy Lữ đoàn 146, Bộ tư lệnh vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn đã ra thăm, kiểm tra, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại quần đảo Trường Sa. Ảnh: Lễ chào cờ trên đảo Phan Vinh. Chuyển hàng, quà Tết lên đảo Phan Vinh. Hàng chuyển lên đảo gồm nhu yếu phẩm... ...và không thể thiếu cây quất cho ngày Tết cổ truyền. Trưởng đoàn công tác Tàu quân y 561 thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng tặng quà cán bộ, chiến sĩ và đại diện Chùa Vinh Phúc trên đảo Phan Vinh. Chuyển hàng, quà Tết lên đảo An Bang. Chuyển hàng, quà Tết lên đảo Núi Le Đến với đảo Thuyền Chài. Giao lưu văn nghệ trên các đảo Phan Vinh, Tốc Tan, Núi Le. Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" tặng quà và chuyển thư của các cháu học sinh đến với cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ và đảo An Bang.





