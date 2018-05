Quân Ai Cập kéo tới dải Gaza, lại định chọc trận Israel?

Theo đó, quân đội Ai Cập không những tăng số lượng quân đồn trú tại khu vực này mà còn mang theo một loạt các loại trang thiết bị hạng nặng như xe tăng chủ lực chiến trường và xe thiết giáp chở quân. Nguồn ảnh: Defenceblog. Toàn bộ lực lượng này của Ai Cập được đặt ở gần dải Gaze để chuẩn bị cho hoạt động quân sự chống khủng bố mang tên Comprehensive Operation Sinai 2018 đã bắt đầu từ tháng 2 vừa qua. Nguồn ảnh: IDF. Theo thông tin được báo chí Israel đăng tải, lực lượng quân sự Ai Cập đã thông báo trước về hành động điều quân tới sát biên giới này cho Tel Aviv để tránh những hiểu lầm không đáng có giữa các bên. Nguồn ảnh: IDF. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự và giới học giả của Israel cũng lên tiếng cảnh báo về các hoạt động của quân đội Ai Cập sát vùng Gaza và nhắc lại những xung đột diễn ra bất ngờ không hề được báo trước giữa hai nước trong quá khứ mà Ai Cập thường là người... khơi mào trước. Nguồn ảnh: IDF. Vừa mới hồi tháng trước, lực lượng Hamas - bị Israel cáo buộc là một tổ chức khủng bố đã kéo khoảng vài trăm tay súng tới khu vực Gaza-Sinai và có các hoạt động quân sự tại khu vực này khiến căng thẳng trong khu vực leo thang. Nguồn ảnh: IDF. Quân đội Ai Cập cũng cho biết, họ đã từng bị khủng bố IS tại khu vực này lấy trộm các thiết bị quân sự bao gồm cả xe thiết giáp và tên lửa chống tăng. Nguồn ảnh: Gettyimg. Những thiết bị quân sự bị mất trộm của phía Ai Cập được cho là để lực lượng khủng bố IS sử dụng để tấn công lại chính lực lượng quân đội Ai Cập hiện đang đóng quân tại khu vực. Nguồn ảnh: Israeli. Nhóm khủng bố IS đã tấn công và lấy trộm các trang thiết bị của quân đội Ai Cập được cho chính là nhóm khủng bố đã tấn công máy bay chở khách của Nga hồi năm 2015 khiến toàn bộ phi hành đoàn và hành khách thiệt mạng. Nguồn ảnh: Alamy. Lính Ai Cập và lính Israel tại khu vực biên giới giữa hai nước này. Nguồn ảnh: Defence. Mời độc giả xem Video: Quân đội Ai Cập tấn công Hamas ở Sinai.

