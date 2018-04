Phòng không Syria đã đánh bại đợt không kích của Mỹ như thế nào?

Theo thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, trong vụ không kích vào Syria của Mỹ và đồng minh trong đêm 14/4, lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ thành công 71 tên lửa hành trình trong tổng số 103 tên lửa họ phát hiện được chiếm khoảng 70%. Đây là một con số ấn tượng đối với một lực lượng phòng không vốn đã rệu rã sau hơn 7 năm nội chiến. Nguồn ảnh: Indian Express. Một lần nữa phòng không Syria thể hiện được bản lĩnh của mình sau vụ không kích của Israel vào căn cứ không quân T-4 ở phía đông tỉnh Homs hôm 9/4. Thậm chí lần này Syria phải đối mặt với ba cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, nhưng họ đã đứng vững. Nguồn ảnh: Indian Express. Theo hãng thống tấn Syria SANA, trong đêm 14/4 Syria đã tung ra hết tất cả các tổ hợp phòng không mạnh nhất của nước này khi họ phải đối mặt với hơn 120 tên lửa hành trình hiện đại nhất thế giới. Những cái tên như S-200, 2K12 Kub, Buk M2E, S-125 và Pantsir-S1 đã thể hiện bản lĩnh của mình. Nguồn ảnh: Encyclopedia of Syrian. Với kết quả trên phòng không Syria đã đập tan được đợt không kích lần thứ nhất theo như Bộ Quốc phòng Mỹ đặt cho chiến dịch quân sự của nước này và đồng minh nhắm vào chính quyền dân sự của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nguồn ảnh: Encyclopedia of Syrian. Thắng lợi của phòng không Syria bên cạnh các tổ hợp tên lửa phòng không còn có sự giúp sức của người Nga đó là điều chắc chắn đã diễn ra trong đêm 14/4 kể cả khi họ không trực tiếp tham chiến. Mặt khác Mỹ và đồng minh có quá ít sự lựa chọn và họ phải triển khai hầu hết các tên lửa theo cùng một hướng từ Địa Trung Hải. Nguồn ảnh: Sky News. Với đường bay duy nhất từ Địa Trung Hải, phòng không Syria dễ dàng đón lõng tên lửa Mỹ và đồng minh cũng như có biện pháp áp chế điện tử cần thiết nhằm vô hiệu hóa các đợt tấn công. Kết quả cuối cùng đã nói lên được một phần nhận định này. Nguồn ảnh: Soha. Bản thân các tướng lĩnh Lầu Năm Góc chắc hẳn cũng đã thấy được kết quả này từ trước khi tên lửa khai hỏa, khi mà cả Mỹ, Anh và Pháp đều bị đưa vào thế đã rồi trong cuộc chiến truyền thông trước vụ không kích Syria, họ không còn đường lùi và bắt buộc phải thực hiện chiến dịch không kích vô nghĩa và phi lý này. Nguồn ảnh: Bên cạnh đó các tên lửa hành trình được Mỹ, Anh và Pháp sử dụng trong đợt không kích lần này đều nằm trong khả năng đánh chặn của phòng không Syria, không cần tới tổ hợp phòng không tầm xa như S-200 thì các tổ hợp Buk M2E, S-125 và Pantsir-S1 vẫn có thể đánh chặn được các tên lửa này. Nguồn ảnh: Encyclopedia of Syrian. Theo nhiều nguồn tin chưa xác minh, hầu hết tên lửa hành trình của Anh và Pháp mà cụ thể là tên lửa tấn công chính xác Storm Shadow (SCALP EG) và tên lửa hành trình hải quân MdCN đều bị bắn hạ khi chưa kịp đến mục tiêu. Đây có thể được xem là thất bại đau đớn nhất của NATO kể từ Chiến tranh Lybia vào năm 2011. Hình ảnh mảnh vỡ của một tên lửa của Anh và Pháp bị bắn hạ trong đêm 14/4. Nguồn ảnh: Syria News. Điều này chứng minh được rằng, quân đội NATO chưa thực sự sẵn sàng cho một cuộc chiến với Nga nếu họ có ý định thực hiện điều này, bởi nếu không thể thắng được ở Syria thì họ có thể thắng được ở Nga? Nguồn ảnh: Daily Mail. Ngay sau vụ không kích, Nga cũng đưa ra tuyên bô xem xét lại khả năng chuyển giao cho Syria các tổ hợp phòng không tầm xa S-300 hiện đại, vốn bị đình trệ dưới áp lực từ Mỹ và Israel trong những năm trước đó. Mô hình chung, Mỹ và đồng minh đã tự làm khó mình trong cuộc chiến này. Nguồn ảnh: Indian Express. Cuối cùng xin được nhấn mạnh lại một lần nữa là các hoạt động quân sự của Mỹ và đồng minh trong vụ không kích trên khắp lãnh thổ Syria trong đêm 14/4 là hành động thách thức mọi chuẩn mực quốc tế, đi ngược lại Hiến chương Liên hợp quốc và xâm phạm các quyền của một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Đáng nói hơn nữa là hành động quân sự này không mang lại được bất cứ giải pháp hòa bình nào cho cuộc chiến ở Syria mà chỉ làm nó thêm trầm trọng hơn. Nguồn ảnh: 680 News. Mời độc giả xem video: Phòng không Syria đánh chặn tên lửa hành trình trong đêm 14/4. (nguồn Sky news)

