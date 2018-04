Phòng không Syria cũ kỹ nhưng “vít cổ” được tên lửa Israel

Mặc dù căn cứ không quân T-4 của Syria nằm ở phía đông tỉnh Homs chịu tổn thất khá nghiêm trọng về người sau đợt tấn công của tên lửa Israel, với 14 người thiệt mạng trong đó có 4 cố vấn quân sự Iran. Nhưng thiệt hại trên đã được giảm thiểu xuống mức thấp nhất khi mà phòng không Syria đã bắn hạ được 5 trong số 8 tên lửa hành trình Israel đang lao đến T-4. Nguồn ảnh: Liveuamap. Theo các nguồn tin không chính thức, tham gia đánh chặn tên lửa Israel hôm 9/4 có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tầng vũ khí phòng không của Syria gồm các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa, tầm trung và cả tầm gần. Đáng ngạc nhiên hơn là quá nữa số tổ hợp phòng không này đều đã lạc hậu. Nguồn ảnh: Encyclopedia of Syrian. Trong đó đi đầu vẫn là các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-200, quân bài chủ lực phòng không Syria kể từ đầu cuộc chiến tới nay, chiến tích của S-200 trên bầu trời Syria tính tới thời điểm hiện tại khó có mà kể hết được và đây không phải là lần đầu tiên S-200 “cất tiếng” đánh chặn các đợt tấn công của Israel trên không phận Syria. Nguồn ảnh: The Drive. Dựa trên các nguồn tin hiện tại Syria sở hữu khoảng 48 bệ phóng S-200 cùng hàng ngàn quả đạn tên lửa, trước khi S-300 hay S-400 xuất hiện thì S-200 là loại tên lửa phòng không có tầm bắn xa nhất thế giới từ 300-400km. Ở biến thể S-200VE của Syria có tầm bắn nước tính đạt 240km. Nguồn ảnh: Sputnik. Tuy nhiên, chừng đó cũng đã quá đủ để phòng không Syria có thể đánh chặn các vụ tập kích đường không từ xa như trong hôm 9/4, khi các máy bay F-15 của Israel bay vòng sang Lebanon để tấn công căn cứ T-4 thì vì bay trực tiếp vào không phận Syria. Nguồn ảnh: VosIzNeias. Dù sở hữu khả năng tấn công đồng thời 5 mục tiêu cùng một lúc nhưng quy mô của các tổ hợp phòng không S-200 của Syria hiện tại, họ khó có thể làm được điều này. Trong ảnh được cho là một trong những bệ phóng S-200 tham gia đánh chặn tên lửa Israel trong đêm 9/4. Nguồn ảnh: Encyclopedia of Syrian. Nếu S-200 là đòn đánh chặn tầm xa của Syria, thì ở tầm trung Damascus có các tổ hợp phòng không 2K12 Kub và Buk M2E. Theo ghi nhận được thì các tổ hợp này có tham gia vào quá trình đánh chặn tên lửa Israel tấn công căn cứ T-4. Vậy sức mạnh của 2K12 Kub và Buk M2E khác gì so với S-200? Nguồn ảnh: Oryx Blog. Về mặt thiết kế cũng như tính năng kỹ chiến thuật, 2K12 Kub và Buk M2E phù hợp với nhiệm vụ đánh chặn tên lửa hành trình hơn so với S-200. Khi chúng có khả năng cơ động cao, tiêu diệt được nhiều mục tiêu cùng lúc với xác suất lớn chỉ với một tổ hợp phóng. Nguồn ảnh: Oryx Blog. Bản thân Buk-M2E là phiên bản nâng cấp của dòng tên lửa Buk vốn được phát triển trên cơ sở phương án 2K12 Kub. Tất nhiên, Buk-M2E hiện đại hơn 2K12 Kub rất nhiều với khả năng bắn hạ được mọi mục tiêu trên không gồm cả tên lửa đạn đạo chiến thuật bay tốc độ 1.200m/s. Nguồn ảnh: Sputnik. Theo SIPRI, Syria hiện có khoảng 8 tổ hợp phòng không 9K317E Buk-M2E - mỗi tổ hợp có khả năng tiêu diệt đồng thời 24 mục tiêu cùng lúc, tầm bắn ước tính đạt 3-45km, độ cao bắn chặn tối thiểu chỉ 15m, tối đa đến 25km. Trong ảnh được cho là tổ hợp Buk-M2E của Syria tham gia đánh chặn tên lửa Israel đêm 9/4.Nguồn ảnh: Encyclopedia of Syrian. Mắc xích cuối cùng của lưới lửa giúp phòng không Syria bắn hạ tên lửa hành trình Israel chính là các tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1, đây là loại vũ khí phòng không tầm thấp có khả năng tác chiến cơ động cực cao và được xem là khắc tinh của các loại tên lửa hành trình kể cả Tomahawk của Mỹ. Nguồn ảnh: Oryx Blog. Được biết, sau vụ tấn công 9/4, các nguồn tin quân sự của Nga đã tiết lộ nước này đã chuyển giao cho Syria ít nhất 40 tổ hợp Pantsir-S1 kể từ đầu cuộc chiến cho tới nay. Và đây chắc chắn chìa khóa then chốt để phòng không Syria đánh chặn tên lửa hành trình Israel ngay cả ở pha cuối. Nguồn ảnh: Oryx Blog. Mỗi tổ hợp phòng không Pantsir-S1 được trang bị bộ đôi vũ khí gồm pháo phòng không cao tốc 30mm 2A38M và tên lửa đất đối không 57E6-E với tầm tác chiến hiệu quả từ 4-20km. Riêng pháo phòng không cao tốc 2A38M có tốc độ bắn lên đến 2.500 phát/phút. Oryx Blog. Cụm radar tích hợp của Pantsir-S1 có khả năng theo dõi được các mục tiêu trong tầm xa tối đa 28 km, số lượng mục tiêu tối đa nó có thể theo dõi là 20 mục tiêu bay và có thể tấn công cùng lúc 3 mục tiêu đồng thời. Nguồn ảnh: Oryx Blog. Từ sự phối hợp của bộ ba vũ khí phòng không đa tầng mà Syria đang sở hữu có thể thấy được tầm quan trọng của từng loại vũ khí ở những tầm phòng không khác nhau, cho phép toàn bộ hệ thống phòng không đánh chặn và vô hiệu hóa bất cứ mục tiêu trên không nào. Bên cạnh đó chiến thắng của phòng không Syria trong đêm 9/4 đã minh chứng cho việc không có loại vũ khí nào là lỗi thời nếu biết cách vận dụng chúng một cách hiệu quả. Nguồn ảnh: Oryx Blog. Mời độc giả xem video: Tên lửa phòng không tầm xa S-200 của Iran khai hỏa. (nguồn RT)

