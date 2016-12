Phát thèm dàn chân dài khoe sắc bên quái vật tăng

Những người mẫu xinh đẹp nóng bỏng và những cỗ xe tăng hầm hố luôn có sức lôi cuốn cực mạnh với cánh đàn ông. Nguồn ảnh: Sina. Và khi kết hợp cả hai yếu tố này lại với nhau thì các đấng mày râu chỉ biết tròn mắt ngước nhìn. Nguồn ảnh: Sina. Người đẹp chân dài bên khẩu pháo B-4 có cỡ nòng khổng lồ 203 mm thời thế chiến hai của Liên Xô. Nguồn ảnh: Sina. Nét đẹp châu Á ngồi trên nóc xe tăng. Nguồn ảnh: Sina. Sự kết hợp hoàn hảo của những cô nàng hot girl và những cỗ xe tăng khủng. Nguồn ảnh: Sina. Dàn tiếp viên tại các gian hàng vũ khí của Nga luôn thu hút được rất nhiều sự chú ý của cánh báo chí-vốn phần đông toàn là nam giới. Nguồn ảnh: Sina. Người đẹp tạo dáng trên xe tăng T-90 cực hầm hố. Nguồn ảnh: Sina. Hay thậm chí là những chiếc T-34 đồ cổ cũng vẫn mang lại một vẻ hầm hố nhất định. Nguồn ảnh: Sina. Nhỏ bé bên cạnh cỗ máy giết người khổng lồ. Nguồn ảnh: Sina. Người đẹp tóc vàng bên cạnh chiếc tăng tự hành chống tăng Su-100. Nguồn ảnh: Sina. Một cô người mẫu khác xinh hơn và cỗ pháo tự hành chống tăng Su-152 "khủng" hơn hẳn so với chiếc vừa rồi. Nguồn ảnh: Sina. Một thiếu nữ xinh đẹp đang cố "bơm lốp" xe tăng? Nguồn ảnh: Sina. Chân dài bên cạnh chiếc T-62 phủ đầy tuyết trắng. Nguồn ảnh: Sina. Chiếc tank Maus (con chuột) của Đức thời thế chiến hai có vẻ quá to lớn so với cô gái nhỏ bé này. Nguồn ảnh: Sina.

